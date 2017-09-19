7.1級地震襲擊墨西哥 房屋倒塌人員傷亡
- 2017年 9月 19日
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周二（9月19日），墨西哥發生7.1級強烈地震，首都墨西哥城至少有27棟房屋倒塌，至少42人死亡。
墨西哥城的機場隨即暫停運行，當局要求人們離開住所，到露天避難。當地媒體還報道稱，由於地震來襲突然，多處房屋遭遇火災，一些居民被困其中。
本月早些時候，至少90人在一場8.1級的強烈地震中死亡。
美國地質調查局稱，此次7.1級地震襲擊墨西哥東南部Puebla州的Atencingo，震源深度32英里。
32年前的今日，另一場大地震讓至少1萬人罹難。當天，一場地震演習正在墨西哥城舉行。