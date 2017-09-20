為何說委內瑞拉玉米餅「像中國菜一樣流行」？

圖片版權 Getty Images Image caption 阿瑞巴玉米餅被視為委內瑞拉的象徵，但你不一定要跑到委國才可以品嚐它。

雖然阿瑞巴玉米餅（Arepa）來自委內瑞拉，但你不一定要老遠跑到委內瑞拉才能品嚐到。從阿根廷到台灣屏東你都可以找到它的蹤影，有南美的廚師認為，這種菜餚會像中國菜一樣傳遍整個世界。

例如在阿根廷首都布宜諾斯，你可以找到許多不同種類的阿瑞巴玉米餅：傳統的包括夾有牛油果、雞肉和蛋黃醬的，也有一種夾有肉片、香蕉、起司和黑豆。

同一個城市內，你也可以找到一些非傳統口味的阿瑞巴玉米餅。廚師奧蘇納（Alejandro Osuna）開設的餐廳，售賣一種夾有已浸在黃糖水中約一天的肉片的阿瑞巴玉米餅。

皮薩尼（Ana Pisani）六年多前搬到委內瑞拉居住，並創辦網站，劃出阿瑞巴玉米餅在世界各地的蹤影。他的網站顯示，世界40多個國家都可以找到這種菜餚的蹤影，數目還不斷在增加。他告訴BBC，阿瑞巴玉米餅在世界各地越來越流行。

今年的9月2日是世界阿瑞巴玉米餅日，世界各地都舉辦了活動，向這款委內瑞拉人最喜歡的菜式致意。

圖片版權 BBC Mundo Image caption 皮薩尼在自己開設的網站設有世界地圖，點出你可以找到阿瑞巴玉米餅的地方。

圖片版權 BBC Mundo Image caption 有餐廳改變阿瑞巴玉米餅的傳統菜譜，加入一些新食材。

二十多年前，沒有人會認為這種菜式會傳到委內瑞拉以外的地方。到了今天，你不但可以在博戈塔、邁阿密、馬德里、巴拿馬等委內瑞拉人聚居的地方見到這種菜式，在東京、開普敦、阿布扎比等地都可以找到它的蹤影。

在美國巴爾的摩，阿瑞巴玉米餅贏得多個美食奬項；在英國倫敦東部，有餐廳以每個八英鎊的價錢售賣阿瑞巴玉米餅，排隊購買的人依然絡繹不絶。這種美食也傳到了台灣屏東，當地把它稱作巴恰麻麻（Pachamama）。

來自委內瑞拉的作家普亞納（Alejandro Puyana）透露，他在2006年剛到美國的時候，只能在邁阿密找到阿瑞巴玉米餅。他對BBC說，現在他有些朋友對委內瑞拉一無所知，但他們還是嘗過這種玉米餅。

我們無法得知過去十年有多少委內瑞拉人移民到別國，因為官方從沒有公布相關數字，而且許多人並非「正式地」移民。委國人口3,000萬，有估計指過去十年移民到別國的人約有一到二百萬。

但隨著委國的政治、社會、經濟危機持續，移民到海外的人也不斷增加。

阿根廷移民部門的數字顯示，2015來自委內瑞拉的移民增加了120%，而在2016年這個數字攀升至140%。估計有30,000多名委內瑞拉人住在阿根廷。

而智利提供的數字也顯示，當局發出的永久居民證在2005至2015年之間增加了600%。有估計指，居住在當地的委內瑞拉人有約10,000人。

另外，皮尤拉美研究中心（Pew Research Center）的調查指，全美國有約225,000名委內瑞拉人，當中60%是過去十年間搬到當地的。

圖片版權 Instagram Image caption 從東京到開普敦、台灣等地都可以找到阿瑞巴玉米餅的蹤影。

皮薩尼說，搬到外地的委內瑞拉人很多，而他們抵達外國後做的第一件事，就是找出他們在哪裏可以吃到阿瑞巴玉米餅。

他說，阿瑞巴玉米餅在委內瑞拉人嘗試向外界展現自己國家好的一面的一個方法。而且，這種食物剛好能迎合世界要吃得健康的潮流。

阿瑞巴玉米餅是委內瑞拉一種傳統的麵包類食物，以玉米製成。

傳統的烹調方式，是先把玉米浸在水裏然後磨碎。但在1950年代，捷克人勞比切克（Carlos Roubicek）發明了一種稱為PAN的麵粉，讓消費者加添少許水和鹽就能炮製出令人無法抗拒的阿瑞巴玉米餅。

圖片版權 AFP Image caption 委內瑞拉的經濟危機，令普通食材都變得難找，包括大受當地人歡迎的PAN麵粉。

當地學者卡斯蒂略（Ocarina Castillo）指，這種PAN麵粉取得空前成功，不單是因為它是一種十分優秀的產品。他對BBC說，當時委內瑞拉開始民主發展，經濟起飛，對國家的農業發展十分有幫助。

PAN麵粉隨即成為委內瑞拉最大食物公司極地公司（Empresas Polar）其中一種最成功的產品，公司並把業務擴展至美國和哥倫比亞。

極地公司向BBC透露，公司過去三年的業務都有雙位數增長，在一些新興經濟體甚至有倍數增長。

今天，要在美國城市買到PAN麵粉要比在委內瑞拉容易。委國近來的經濟危機，令PAN麵粉銷量大減，但許多人可以的時候都繼續吃它。

在委內瑞拉出品的PAN麵粉的標記是一名黑眼睛、塗口紅、頭掛蝴蝶結的女性，她是委國的標記。

在奧蘇納的餐廳，你也可以看見這個標記掛在牆上。他說，這是他獻給PAN麵粉的「神壇」。