普京戰略：俄羅斯軍演對北約有何含義？

圖片版權 Getty Images Image caption 從俄羅斯和白俄羅斯最近的軍事演習看普京的軍事戰略

俄羅斯Zapad軍演引起西方擔憂，也給西方國家了解重要變革時期俄羅斯軍隊發展的機會。

西方著名的俄羅斯軍事發展的專家羅傑·麥克德莫特說，俄軍領導層對軍事理論感興趣的同時，也在戰略演習中檢驗新的戰爭手段。

他說："像Zapad這樣的演習讓我們看到俄軍能力的真實水平，外部觀察者需要謹慎和冷靜地進行評估。"

俄羅斯說，這次演習低於條約規定的13,000軍人參加軍演的門檻，而人數更多的軍演則需要邀請其他歐洲國家派觀察員參加。但西方分析家則說參加演習的實際人數更多。

北約國家沒有派觀察員參加演習，因此只能通過衛星和飛機雷達對俄羅斯西部偵測，調查俄羅斯和白俄羅斯軍隊的演習表現。

俄羅斯軍隊正在從舊時冷戰中的紅軍向更現代和更靈活化的軍隊發展，即能夠進行陸海空綜合行動，像北約部隊那樣能夠針對各種不同的潛在情況量身定做專門的軍事行動。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯西南部針對哈薩克斯坦的假像目標發射伊斯坎德爾-M型 導彈

吸取教訓

英國皇家聯合軍種國防研究所的俄羅斯問題高級研究員伊格爾·蘇佳金說，俄羅斯試圖建立一支經過精簡的，人員和裝備齊全，隨時可以進行作戰部署的精銳部隊，並且為部隊提供最新的技術裝備以及靈活的後勤設施支持。

儘管俄羅斯2008年在同格魯吉亞短暫的衝突中獲勝，但是那次戰爭顯示出俄軍許多短板。西方分析家正在密切注視Zapad軍演，觀察俄羅斯軍隊總參如何從最近在敘利亞和烏克蘭東部的戰事中吸取教訓並把他們應用到演習中。

蘇佳金博士說，上述兩場戰爭都顯示了俄羅斯軍隊最近的大致發展方向。

但問題是俄羅斯軍隊轉變程度究竟有多大？關鍵是俄羅斯政府是否有足夠資金維持其軍事現代化計劃。

技術差距?

蘇佳金博士說，俄軍的轉變已經過了中間點，俄軍的組織結構變化已接近完成。

但是也有跡象表明俄軍改革有所退步，可能重回過去組建那種大規模師的做法。但這種軍事單位人員配備比較困難，而且形式多於內容。

俄軍重新配備現代化武器是縮小同西方頂級部隊之間的技術差距的必要途徑，在這方面俄軍正在加速發展。

不過蘇佳金博士說，俄軍的新型裝備預算存在，因為重新裝備計劃取決於資金和得到西方技術，而在這些方面難度越來越大。

火力強大

按理講俄軍的演習內容屬於防衛演習，即俄羅斯和白俄羅斯軍隊面對外來攻擊組織防禦。

圖片版權 AFP Image caption 蘇聯時期的坦克已經被新式自動化程度極高的阿瑪塔坦克取代

但這並沒有妨礙演習展示了強大的火力，例如在俄羅斯西南部針對哈薩克斯坦的假想目標發射伊斯坎德爾-M型 導彈，導彈飛行射程達480公里。

麥克德莫特說，演習使用的攻擊系統值得好好觀察，因為自從上次2013年的Zapad演習後，莫斯科在遏制手段中擴大了常規精確打擊的作用。

在最近由挪威防務研究機構發表的對俄羅斯使用所謂的"高精度武器"的研究中，麥克德莫特及其合作者托爾·布克沃爾對俄羅斯使用這類武器的歷史和發展作了研究。

空基和海基發射的遠程巡航導彈首次被俄羅斯在敘利亞衝突中使用。

西方媒體都在談論在轟炸行動中使用空中發射的精確制導導彈，即增加攻擊凖確度，減少平民傷亡。但俄羅斯對精確制導導彈則有不同理解。

麥克德莫特的研究認為，在不久的將來，精確制導彈藥主要讓俄羅斯取得在他們文獻中所說的"核攻擊"之前的威懾能力。

電子戰

這次俄羅斯演習中發射的伊斯坎德爾-M型導彈，這種系統其實就是核武器之外的一層威懾，俄羅斯軍方十分重視這種導彈。

被麥克德莫特強調的另外一個方面就是俄羅斯日益增強的電子戰能力。

在烏克蘭東部的戰鬥中這種能力得到了展示，許多北約指揮官對此留下了深刻印象。

圖片版權 Reuters Image caption 北約急於遏制俄羅斯向西方的軍事壓力

他們擔心北約部隊接受高強度衝突的嚴格訓練，諸如在伊拉克和阿富汗同反叛作戰，這種訓練中間間隔時間太長，而俄羅斯軍隊的能力正在穩步提升。電子戰就是一個例子。

在愛沙尼亞的防務安全國際中心最近發表的研究中，麥克德莫特說俄羅斯在電子戰中取得的技術進步使俄軍能夠干擾，中斷北約通訊，雷達，其他傳感裝備，飛機和其他裝備。

他說俄羅斯在這方面的能力有可能抵消北約的技術優勢，而俄羅斯的許多此類裝備正在俄羅斯比鄰北約邊界的西部軍區進行部署。

俄羅斯把電子戰當作總體對待，包括戰場上的機動作戰到網絡空間的任務以及信息領域。

這也許就是俄羅斯軍方正在取得突破的"最新"領域，而這個灰色地帶在戰爭時期和和平時期並沒有明顯的界限。

這就對北約國家構成根本的政治和軍事挑戰。而從北約的戰略視角看，戰爭與和平的區分要更加分明。