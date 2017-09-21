為甚麼到美國的中國非法移民要繞經墨西哥？

圖片版權 AFP Image caption 美國邊防人員在與墨西哥之間的邊境，抓到越來越多來自中國的非法移民，令當局大感奇怪。

美國南部與墨西哥之間的邊境，每年都處理許多以西班牙語為母語的合法與非法入境的人。但是眾多邊境檢查站中，近年美國邊防部門需要在其中一個聘請越來越多會說中文的翻譯員。

在這個位於在聖地牙哥與與蒂華納之間的檢查站，邊防部門的數字顯示雖然整體的拘捕數字正在減少，當中被捕的中國公民卻有上升之勢。

這到底是怎麼一回事？

倍數增長

近年，從中國移民到美國的人大量增加。美國移民政策研究所（Migration Policy Institute）的數字顯示，中國已經成為美國繼墨西哥和印度後最大的外來人口來源。

美國當局也對些趨勢大惑不解：為甚麼這些中國人要繞經墨西哥偷渡進入美國？美國海關及邊境保護局發言人李溫迪（Wendi Lee）透露，2015年10月至2016年6月期間，美國邊防人員共扣查752來自亞洲的人士，當中許多人都來自中國。

他對BBC說，在2015年當局只扣查了48名來自中國的人士，在2014年則扣查了五人。他指2014年前當局沒有相關紀錄，因為那時「從沒有抓過中國公民」。

但在美國移民政策研究所研究員奇什蒂（Muzaffar Chishti）眼中，這並不是甚麼奇怪的事。他說，如果把這個數字跟美國整體非法入境數字來看，這個數字只是冰山一角。

在洛衫磯的唐人街逛逛，你不會覺得這裏會有甚麼異樣：居民如常在這裏生活，店鋪如常營業。但是如果你問他們，有沒有發覺身邊多了一些沒有持有效證件的同胞，他們大都避而不談。

圖片版權 Getty Images Image caption 嘗試進入美國的非法移民被抓後，都要面對漫長的過程，讓當局決定是否應將他們遣送回國。

一名姓王的老人透露，他有一名親戚成功躲過邊防人員執法，與他的親人住在這裏，慢慢適應他在美國的新生活。

他說，那名親戚坐飛機到蒂華納，然後才坐車入境美國。他並不知道誰幫助這名親戚躲過邊境人員的檢查。

記者也遇到另一名女子，她認為記者並不會在唐人街找到任何非法移民。有人更警告說，如果確定犯罪集團有參與這些非法活動，便不應問太多。

李溫迪指，美國海關及邊境保護局有專責收集情報的部門，也與美國其他部門和墨西哥當局保持聯繫，就非法入境者的偷渡路線交換情報。

他透露，犯罪集團協助這些人非法入境美國，賺取豐厚利潤。犯罪集團收費高昂，會向每名非法入境者收取5,000至7,000美元、甚至70,000美元的費用。

他也認為，航空公司開通了直接往來中國與蒂華納的航線、中國護照持有人申請墨西哥簽證較申請鄰近國家簽證容易等因素，都能解釋為甚麼這些中國人都跑到這裏。

但一些分析認為，合法與非法中國移民的上升，與經濟有關。奇什蒂指，許多來自中國的非法入境者的目標都是與他們在美國合法居留的親戚團聚。

圖片版權 BBC Mundo Image caption 洛衫磯唐人街的居民似乎大多對非法移民問題都住口不提。

漫長過程

李溫迪指，當局針對這個趨勢，已經加緊巡邏，尤其是沙漠、山區、峽谷等非法入境移民經常使用的路線。

他透露，當局抓到的人大多是20到30歲，他們大都是五至六個人一起，當中至少有一個人能說一點英語或西班牙語。他指，當局至今未扣留過小孩。

他指，這些人被抓後，就會被遣送回中國，但過程並不容易：

海關及邊境保護局首先要帶他們到扣留中心，處理他們的資料，並就個案展開調查。

當局會讓他們通知所屬國家的領事部門，也能給家人通電話，讓他們可以告訴家人他們的位置。言語不通的，當局會為他們提供翻譯員。

然後，海關及邊境保護局就會把他們送交至美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement），讓移民法官審理他們的案子。

期間，移民及海關執法局會根據被扣押的人會否對社區構成危險或逃跑，決定他們可否獲得保釋，或是繼續被扣。

最後，移民法官會頒下決定。

圖片版權 Getty Images Image caption 大部份中國移民的目的地是加州、紐約等地。

如果法官決定要把被扣押的人遣送回中國，移民及海關執法局必須取得中國政府的許可，然後把那人送出境。

從出國到被遣送回國，這個過程十分漫長、痛苦。但是，這些人最終也只能返回原地，跟開始時沒有兩樣。