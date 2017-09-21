邊界對峙剛叫停 中印又來打「水仗」？

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中國和印度的邊界對峙總算暫時告一段落，但是兩國好像又開始一場新爭執：水。

德里抱怨中國迄今仍然沒有向他們提供布拉馬普特河上游的水文資料，增加了他們部署防汛的難度；中國說，這是因為水文站出了技術故障，無法提供。

但是，同是位於下游的孟加拉國最近向BBC證實，他們還在收到中國提供的有關同一條河的水文數據。

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雅魯藏布江發源於中國青藏高原，流入印度境內後稱為布拉馬普特拉河，與恆河匯合、進入孟加拉，在孟加拉灣入海。

布拉馬普特拉河在印度流經喜馬拉雅山麓的阿魯納恰爾邦和阿薩姆平原，是沿岸數億居民的飲用水和灌溉之源。每年雨季，布拉馬普特河都會出現嚴重洪災，給印度和孟加拉造成巨大損失。

根據印度和中國分別在2013年和2015年簽署的兩項布拉馬普特拉河水文數據分享協議，在每年5月15日到10月15日雨季期間，跨境河流上游國家中國要和下游國家印度和孟加拉分享上游河流的水文資料，以便下游國家及早部署防洪。

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打嘴仗？

上個月，印度外交部發言人庫馬爾（Raveesh Kumar）在一次例行發佈會上說，"今年……從5月15日到現在，我們還沒有收到中國方面的水文資料......根據現有機制，中國是應該向我們提供水文資料的。」

9月12日中國外交部發言人耿爽回答記者提問時並沒有否認印度的指稱，但他說，那是技術原因造成的。

耿爽說，長期以來中方克服各種困難與印方開展跨境河流水文報汛等合作。由於去年遭遇洪水損毀需進行復建，以及進行升級改造等技術原因，中方境內的有關水文站目前暫不具備搜集有關水文數據的條件。

印度外交部發言人說「不清楚背後的原因」；中國發言人則說，「印方對此是清楚的」。

BBC查詢發現，中國仍然繼續與位於最下游的孟加拉國分享雅魯藏布江/布拉馬普特河的水文資料。

孟加拉官員告訴BBC，他們仍在收到中國提供的有關布拉馬普特河的水位、排水量數據。

河流聯合委員會的孟加拉國成員侯賽因（Mofazzal Hossain）說，"幾天前我們收到了中國提供的有關布拉馬普特河水位的數據......自從2002年起，我們一直收到西藏三個水文觀測站的此類數據.今年雨季，他們（中國）繼續和我們分享。"

孟加拉國水力資源部長穆罕穆德（Anisul Islam Mohammad）也向BBC證實，孟加拉收到了中國提供的數據。

至於印度今後會不會收到中國的水文資料，中國官方的態度好像不甚明朗。耿爽在發佈會上是這樣說的：

"是否會重新提供水文數據，取決於上述工作（指修複）進展的情況。"

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懷疑中國意圖？

BBC國際台環境事務記者卡德卡（Navin Singh Khadka）介紹，印度經過多年的努力，直到不久前才和中國達成了分享布拉馬普特河雨季水文資料的協議。德里還希望獲得非雨季的水文資料。因為印度懷疑中國可能會在旱季從布拉馬普特河引水去乾旱地區。

北京在西藏地區雅魯藏布江上修建了幾座水電站。中國表示，既不蓄水、也不分流，中國不會不考慮下游國家的利益。但是最近幾年，特別是在印度東北部地區，人們越來越擔心中國「放水」。

印度阿薩姆邦Dibrugarh地區是布拉馬普特河最寬的地區。當地居民說，他們曾經注意到，在非常短的時期內，水位急劇上升和下降。這裏還曾發生過泥石流阻塞河道、喜馬拉雅山區突發山洪等現象。

卡德卡說，綜合考慮這些因素，專家認為，印度從上游的中國獲得水文數據、提早做好防洪凖備更加重要。

印度水力資源部官員表示，最近中印間的事態發展讓他們很擔心。

一位不願意透露姓名的官員告訴BBC，"我們以為現在我們能夠說服中國分享非雨季的水文資料，以消除對中國在旱季分流的懷疑。"但是現在我們連雨季的資料都拿不到。這令人擔憂，也彰顯出中國的意圖。"

印度也是上游國家

中國是印度的上游國家，而印度也是孟加拉和巴基斯坦的上游國家。印度也曾多次被指控不考慮下游國家的利益。

記得一年前，中國截流雅魯藏布江支流修建大壩，曾引起印度的極大關注。

但是當時印度媒體也在報道，印控克什米爾地區發生武裝襲擊事件，印度和巴基斯坦爭議升級。印度總理莫迪說，印度可能考慮重審、甚至廢除和巴基斯坦的印度河用水條約。

自1960年以來，印巴兩國簽署的印度河水分配條約一直是合作的樣板。長期以來，即使在兩國政府關係非常緊張時，也沒有影響到水資源分配方面的合作。

但是，隨著城市化的擴大、經濟的飛速發展，人們對水電的需求急劇增多，印巴兩國已經就印度修建水電站計劃等發生過糾紛。

專家說，這些強有力的證據表明，水正在成為南亞地緣政治的一個關鍵問題。