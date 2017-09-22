澳洲同婚公投：前總理被平權支持者「撼頭」

圖片版權 EPA Image caption 阿博特指自己因為反對同婚合法化的立場遭到襲擊

澳洲正在進行一次「公投」，讓國民表態是否支持同性婚姻合法化。 「反對」陣營的主要代表、前總理阿博特，指自己被「支持」一方的倡議者「撼頭」。

阿博特指一名佩戴著「支持」陣營襟章的人士，趨近請求與他握手後，突然將頭撼向他，並指阿博特說過的話，令他活該被如此對待。阿博特批評此次事件為「有政治動機的暴力行為」。

澳洲正在進行一項全民「公投」，讓國民就應否就同性婚姻立法表態。投票於本月初展開，以郵寄形式進行，為時兩個月，結果預計於11月中公布。這項調查本身沒有法律效力，但會影響國會是否提出立法。

除了「反對」陣營的阿博特，一些「支持」陣營的澳洲著名人物亦曾因其立場遭到襲擊。

圖片版權 AFP Image caption 反同性婚姻的抗議者手持橫幅標語在悉尼示威。

傷勢：「嘴唇有點小腫」

「一個戴著『愛就是愛！』襟章的人、一個倡議『支持』同婚的人，竟然以想與你握手為借口，去給你一個頭錘…...」阿博特在一次電台訪問中形容：「這令人很不安。」

但他指該襲擊者技術不好，他沒有受傷，只是「嘴唇有點小腫」。

倡議組織「澳洲婚姻平權」（Australian Marriage Equality）主席、獨立國會議員格林威治（Alex Greenwich）對事件予以批評，強調在婚姻平權討論中不應出現暴力，「這是關於公平對待、尊重他人與尊嚴的論爭」。

圖片版權 AFP Image caption 阿博特是「反對」陣營的主力，因此經常成為「支持」陣營的惡搞對象

此次公投在澳洲社會引發極大爭議，針對同婚立場出現的攻擊並非首次出現。

本月中，前總理陸克文的教子在布里斯本被一名反對同婚者揮拳擊中致額頭流血。澳洲航空總裁喬伊斯（Alan Joyce ）則在一次演講中，遭一名男子以檸檬批蓋向臉部。

喬伊斯曾與多名澳洲企業高管聯署，支持同性婚姻合法化。該男子事後表明行動是為了反對澳企支持同婚的立場。

沒有約束力的「公投」 會有什麼實際影響？

澳洲的選舉是強制投票的，但是否參與這一次「公投」，則為自願性質。

圖片版權 AFP Image caption 悉尼一次支持婚姻平權的遊行

澳洲政府本來打算就這項議題，舉行強制投票的全國性公投，但計劃遭澳洲參議院否決。不同意舉行強制公投者，本身未必反對同婚合法化，但十分憂慮強制公投會催生仇恨選舉動員，認為此議題應交付國會表決。

澳洲總理特恩布爾早前已表明，一旦此次郵寄公投的結果顯示支持同婚立法者佔多數，該國的《婚姻法》就有望在年底前修改。特恩布爾已表態支持「贊成」一方。

郵寄選票於本月12日開始寄出。此前一項民調顯示，多達七成表明會投票的受訪者，支持修法允許同性婚姻。