為何印度女星九夜節前的避孕套廣告引發眾怒？

圖片版權 Getty Images Image caption 寶萊塢女演員萊昂是Manforce避孕套的品牌大使

在印度盛大的九夜節前，因一些印度人的抗議，一家避孕套公司被迫在西部古吉拉特邦撤下他們受歡迎的曼力（Manforce）避孕套品牌的廣告。 BBC駐德里記者吉塔·潘迪（Geeta Pandey）解析這次爭議的由來。

印度九夜節從周四開始。數日前，該邦的一些城市出現巨幅廣告牌，印度裔加拿大籍女演員桑尼·萊昂（Sunny Leone）建議人們「在九夜節玩耍，但要帶著愛（Aa Navratriye ramo, paraantu prem thi）」。

萊昂以前是一名色情明星，但成功轉型成熱門寶萊塢電影的女主角。她在印度擁有眾多粉絲，也是印度最大的避孕套公司「曼力」的品牌大使。

該廣告讓一些保守的印度人十分憤怒，指責這家避孕套公司"讓營銷變得前所未有的低級"。

許多人在社交媒體網站批評這次"讓人不快的廣告"，印度全國貿易商聯合會甚至向政府投訴，呼籲立即禁止該廣告。

「這是一次為了增加銷量的不負責任、不成熟的舉動，用我們所有的文化價值作賭注，」這家組織在發給印度消費者事務部部長拉姆·維拉斯·帕斯萬 (Ram Vilas Paswan)的申訴書中說。

印度全國貿易商聯合會秘書長普拉文·坎德爾瓦爾（Praveen Khandelwal）說：「九夜節是一個神聖的節日，象徵著女性力量，將避孕套與這個節日聯繫起來讓人十分不快。」

本周早些時候，在德里的坎德爾瓦爾去蘇拉特市（Surat）時看到了這些廣告牌。

「廣告沒有提到避孕套這個詞，但是它一語雙關，以九夜節的名義來鼓勵年輕人使用『曼力』避孕套，這是不道德的，」他說。

在收到投訴後，蘇拉特市和瓦爾道拉市（Vadodara）已經拆下了幾十個廣告牌，但坎德爾瓦爾要求對避孕套製造商和女演員採取措施，「給未來的冒犯人作為範例」。

周三晚上，這家公司發推特表示，他們已經撤回了這次廣告。

不過，也有人認為，這次九夜節期間的避孕套廣告或許並不是一個壞主意。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ManforceIndia Navratra Hoardings Campaign was not meant to hurt anyone's sentiments & was immediately withdrawn.

We deeply regret any such incident. — Manforce Condoms (@ManforceIndia) 2017年9月20日

許多年前，一名剛從德里搬到古吉拉特邦艾哈邁達巴德的年輕女子曾告訴我，他們在九夜節——這個持續九個晚上的節日——期間的「娛樂」。

那段時間，甚至最保守的父母都採取稍微寬鬆的態度，青少年和年輕未婚的男女被允許晚上在外面呆晚一點，參加在賓館、宴會廳、公園和私人農舍舉辦的傳統加霸舞（Garba）活動。

自從1990年代晚期開始，就有報道稱在節日期間，年輕人經常魯莽行事，進行沒有保護措施的性行為。兩個月後，懷孕率就錄得增長，許多人到診所流產。

儘管許多古吉拉特邦的老居民堅定地認為，這些報道大幅誇大，或許甚至是過於活躍的想像力虛構出的產物，但是這些年來，醫生和衛生工作者讓人們關注到這個問題，印度國家部門也表達過關注，這確是事實。

圖片版權 Getty Images Image caption 九夜節期間，賓館、宴會廳、公園和私人農舍會舉辦傳統加霸舞(Garba)活動

曾有人試圖鼓勵年輕人在性行為時採取安全措施，也有報道稱許多狂歡者，大部分情況是女孩或年輕女性， 擺脫束縛購買避孕套。

古吉拉特邦藥劑師協會聯合會主席賈斯萬特·帕特爾（Jaswant Patel）表示，在過去10年，他曾經發現避孕套的銷量在節日期間上升了至少30%。

「避孕套不僅在藥劑師和一般商店處售出，甚至售賣蔞葉的街角小店也有存貨，消費者大部分青少年和大學生，」帕特爾告訴BBC。

過去二十年，婦科醫生魯比·梅赫塔（Ruby Mehta）在艾哈邁達巴德運營一家診所。梅赫塔稱，即使避孕套銷量增加，節日後青少年懷孕率走高的情況仍然持續。

「避孕套隨處可得，二十幾歲的情侶會更有責任感，但青少年的這種認識不多，他們會失去理智。所以，每年九夜節過後，來我們診所流產的人數比起其他時候翻倍，」她說。

當我問梅赫塔「曼力」避孕套的廣告是不是一個好主意，萊昂女士是否能鼓勵古吉拉特邦的年輕人進行安全性行為時，她笑了。

「性教育是一回事，廣告是另一回事。我們需要的是學校裏能提供更好的性教育。年輕女孩需要更加關注這個事情，這就能有助於解決問題，」她說。