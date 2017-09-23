圖片版權 AFP Image caption 凱橋公司位於北京的辦公室。

中資公司凱橋（Canyon Bridge），同意以5.5億英鎊收購曾替蘋果公司供應圖像處理器（GPU）的英國科技公司Imagination。凱橋早前被美國總統特朗普以國家安全為由，阻止收購另外一間美國晶片公司。

Imagination老闆安德魯‧希思（Andrew Heath）說，這宗收購是「很好的結果」，並會確保公司留在英國。

凱橋表示收購後不會裁員。其合伙人雷‧賓厄姆（Ray Bingham）表示，希望投資在英國人才及專家，加速擴充Imagination，特別是針對亞洲的市場。

路透社報道，凱橋創立的資金來自中國政府，並與中國的太空計劃有「間接聯繫」，目前替一間在香港註冊的奕泰資本（Yitai Capital Limited）管理15億美元。奕泰資本母公司為China Venture Capital Fund Corporation Limited，據稱是國營機構。凱橋近期從中國投資者籌集了150億美元，在北京和舊金山都開設辦公室。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普預計在11月訪華，外界關注美國會否有更多影響兩國貿易的舉動。

交易或又要美國審批

但兩間公司表示，交易或會因為Imagination能否出售旗下的美國晶片製造商MIPS而存在變數。

Imagination在2013年收購了MIPS，早前同意以6500萬美元，出售給在美國加州和中國無錫市設有辦公室的投資公司高瞻創投（Tallwood Venture Capital），暫時不知道這宗交易是否需要通告美國的海外投資委員會審批。

特朗普早前就是按海外投資委員會建議，簽署行政命令阻止凱橋以13億美元收購萊迪思半導體製造商，理由是「對國家安全構成威脅」，涉及知識產權的轉移，質疑中國政府有份支持這宗交易。當時中國商務部表示對事件表示關切，暗批事件為美國的「保護主義」。

假如Imagination未能出售MIPS，那麼這宗與凱橋的交易便要待美國的海外投資委員會審批。

圖片版權 Reuters Image caption 蘋果公司曾是Imagination的大客戶，許多產品都用上Imagination的圖形處理器。

蘋果曾為大客戶

Imagination最有名的產品，就是向蘋果的產品提供圖形處理器，蘋果這位大客戶佔Imagination一半盈利。

但蘋果公司表明停用Imagination所研發的晶片後，Imagination股價下跌，並在6月開始尋找買家。

蘋果推出iPhone 8系到以及iPhone X時，宣佈首度內建自行開發的圖形處理器，不過Imagination和蘋果正就處理器知識產權問題有法律爭議未解決。