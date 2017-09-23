英國首相特里莎•梅（Theresa May）在意大利佛羅倫薩發表演講稱英國脫歐後需要一段大約兩年的過渡期，在此期間貿易政策應該和現在保持一致。

200億歐元和兩年過渡期

來自歐盟的移民仍然能在英國居住，但他們必須向政府申請註冊。

在此期間英國也將繼續支付歐盟的預算。

她希望這些條件能夠開啟英國脫歐的談判。

歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）稱特里莎•梅的演講"具有建設性"，且展示了推進相關事務的意願。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 巴尼耶稱特里莎•梅的演講"具有建設性"，且展示了推進相關事務的意願。

特里莎•梅表示，英國還在籌劃一個"大膽的安全協議"，英國將繼續充當"歐盟最強大的伙伴和朋友"。

在貿易方面她表示，雙方可以比現有模式做得更好。

"我們之間現在沒有關稅，未來也不需要，"她說。

她沒有具體說明在2019年3月英國脫歐後繼續向歐盟支付的預算金額，但外界估計這一金額至少為200億歐元。

市場凖入

特里莎•梅承諾英國將繼續和歐盟一起開發一些長期經濟發展項目。"英國願意承擔合理的費用"。

在貿易方面她重點提出市場凖入問題，認為在2019年3月前英國和歐盟都很難適應新的協議。"在落實期間，雙方應該延續現在的市場凖入政策。英國也應該繼續參與現在的安全體系。"

但她強調這段時間應該長度有限。

圖片版權 Reuters Image caption 一些英國在歐洲生活的移民在演講前舉行抗議。

對於移民問題特里莎•梅稱適應新系統同樣需要時間，"歐盟的人將能夠繼續來到英國或保持在英國的工作和生活。但會有一套註冊系統為實施新制度做凖備。"

特里莎•梅稱希望建立和歐盟建立新的長期的經濟伙伴關係。這將不同於英國現有的和加拿大以及歐洲經濟區國家的合作，應該是一種"創造性的方案"。

歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶在稱讚特里莎•梅的演講將相關事務向前推進一步的同時也表示說，英國政府"現在應該把這些表態轉化為具體的談判內容"。

歐洲議會英國脫歐談判代表居伊•伏思達（Guy Verhofstadt）稱，英國正變得越來越務實，但新的歐盟移民註冊機制存在問題。