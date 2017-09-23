印尼巴厘島發出最高級別火山噴發警報

圖片版權 Reuters Image caption 阿貢火山1963年那次爆發導致超過1000人喪生。

印尼政府已經發出了針對巴厘島火山噴發的最高級別警報，稱火山噴發正在逼近這一旅遊景點。

已經有1萬人被緊急疏散。當地官員要求周邊人群呆在距離阿貢火山（Mount Agung）至少9公里以外的區域。

一些地震活動已經被發現，還有跡象表明火山岩漿正朝地表上升。

阿貢火山上一次爆發是在1963年，造成超過1000人喪生。海拔超過3000米的阿貢火山位於巴厘島的東部。

印尼國家災難管理局官員對路透表示，"為了預防火山噴發，在指定頒獎範圍內不能有人類活動。"

圖片版權 Reuters Image caption 被疏散的居民來到避難所。

一位村民對法新社表示，"地震時常發生，我們感到害怕，已經舉家轉移到了避難所。"

印尼官員周六（9月23日）早些時候表示，地震活動仍在持續增加。

印尼火山觀測點的最新報告稱，火山爆發的可能性正在增加。但無法精確地進行預測。

位於巴厘島登巴薩（Denpasar）的國際機場目前仍運轉入場。該機場每年國際遊客吞吐量達到幾百萬人次。

澳大利亞外交部也已經發出了一份聲明，警告遊客稱，火山爆發可能在該區域內擾亂航空飛行。

1963年那次火山爆發形成了大量火山灰和熔岩流，還有一種危險的火山碎屑流，其中含有快速移動的氣體、灰層和火山物質。