圖片版權 EPA / US AIR FORCE Image caption 美軍B-1B轟炸機自關島出發到朝鮮以東海域飛航。此前平壤曾威脅轟擊關島。

美國國防部證實，美軍一架轟炸機飛近朝鮮東部海岸示威，以證明盛頓擁有眾多手段來打擊平壤的任何威脅。

五角大樓的聲明說，這是21世紀迄今美軍飛機飛越「三八線」最北的一次。

平壤最近連番試射導彈與進行核試驗，讓美朝關係僵持不下。

朝鮮外相李勇浩在聯合國大會發言時並未評論美軍的行動，但稱總統特朗普正在執行「自殺任務」。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 平壤於星期六舉行了多場大規模反美集會。

美國軍機如何在朝鮮門前示威了？

五角大樓發表簡短聲明說，自關島出發的一架B-1B槍騎兵型轟炸機與一架從沖繩出發的F-15C鷹式戰鬥機，星期六（9月23日）在「朝鮮以東海域的國際空域」上飛行。

「此次任務旨在展示美國的決心，並傳遞總統有諸多軍事選項來擊敗任何威脅的明確信息。」

五角大樓是在李勇浩於聯大發言前不久公布這次抵近飛行的消息。美方稱此次行動說明了美國看待朝鮮「魯莽行為」的「嚴重程度」，並稱朝鮮的核武計劃對區內和平穩定造成「嚴重威脅」。

據韓聯社報道，韓國青瓦台總統府知悉美軍此次行動。

一名青瓦台高級官員星期天（24日）對韓聯社記者稱，此次飛行「是在韓美緊密合作下開展的」；青瓦台其他人士稱，出動美國戰略武器是有效應對朝核導挑釁的最佳方案之一，可將此次行動與韓美首腦商定在半島循環部署更多美國戰略武器的意圖一脈相承。

李勇浩在聯合國怎樣謾罵特朗普？

李勇浩的聯大發言被認為是仿效特朗普此前謾罵朝鮮最高領導人金正恩的演說而來。

你的器材不支持播放多媒體材料 李勇浩：特朗普讓美國成為「無可避免的攻擊目標」。

李勇浩批評特朗普的聯大演說「精神紊亂，狂妄自大」，犯下了「無可挽回的錯誤」，朝鮮必將讓其導彈發射到美國本土，特朗普將要為其演說「付出沉重代價」。

不過，他的演說並未談及美軍轟炸機在朝鮮以東海域繞飛一事。

李勇浩發言後不久，特朗普本人發Twitter還擊說：「要是『小火箭人』的說法讓他有共鳴，那他們不會呆很久。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月24日

豐溪里的那場小地震又是什麼回事？

星期六下午，中國地震台網、韓國氣象廳與美國地質調查局（USGS）分別錄得一次里氏3.4級地震，震中位於咸鏡北道豐溪里核試驗場附近。

中國與韓國錄得震源深度為0公里，中方更將其標示為「疑爆」，但美方測得震源深度為5公里，中國與韓國其後也否定這是一次人為地震。

聯合國支持的全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）執行秘書澤爾博（Lassina Zerbo）發Twitter說，這次地震震中距離此前測試地點達50公里。

澤爾博對法新社表示：「目前最可能的假設是，這是此前一次活動的後果……此後還可能有進一步反響。」

朝鮮歷次核試驗