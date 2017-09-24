德國大選投票日：默克爾能否四度連任？

圖片版權 Reuters Image caption 德國大選開始投票。

德國聯邦議會選舉周日（9月24日）投票，默克爾能否獲得第四屆任期？極右翼政黨是否有機會在二戰後首次進入議會？

默克爾已經擔任德國總理12年，她在這次的選舉中爭取獲得第四屆任期，並且維持她所屬的政黨基督教民主聯盟（CDU）在議會的最大黨地位。

基督教民主聯盟的最大對手是目前與之組成聯合政府的社會民主黨（SPD）。

投票站從德國當地時間8時（格林尼治標凖時間6時）開放至18時。

第一個出口民調預計在投票站關閉後很短時間便能出爐。

上屆議席分佈

這場選舉之所以重要，是因為這很可能是二次大戰以來，首次有多達六個政黨躋身聯邦議會，當中包括一個極右民族主義政黨。

選舉結果可能導致目前聯合政府的組成改變。

主要參選人有誰？

圖片版權 Reuters Image caption 舒爾茨要求進行第二次電視辯論，但默克爾沒有答應

安格拉·默克爾（Angela Merkel） ：外界預測她有很大機會連任。默克爾自2005年開始領導德國，國際社會普遍視她為穩定的來源。她在歐洲難民潮高峰期決定開放難民進入德國的決策，為她帶來政治上的代價，但她看似已從這個代價中重新站穩腳步

：外界預測她有很大機會連任。默克爾自2005年開始領導德國，國際社會普遍視她為穩定的來源。她在歐洲難民潮高峰期決定開放難民進入德國的決策，為她帶來政治上的代價，但她看似已從這個代價中重新站穩腳步 馬丁‧舒爾茨（Martin Schulz）：身為中間偏左政黨社會民主黨（SPD）黨魁，並曾任歐洲議會議長的舒爾茨是默克爾的主要對手。身為默克爾政黨聯合政府的一員，為在競選過程中試圖批評默克爾政策的舒爾茨帶來麻煩

圖片版權 EPA Image caption 威德爾及高蘭德均曾捲入歧視言論風波

愛麗絲‧威德爾（Alice Weidel）和亞歷山大‧高蘭德（Alexander Gauland）：他們是代表極右政黨德國另類選擇黨（AfD）的參選人。如果如一些民調顯示的，德國另類選擇黨成功在議會獲得席位，或甚至成為議會第三大黨，對該黨來說將是一大勝利。

默克爾有12年的執政經驗，被外界廣泛認為能夠繼續連任。

議會新聲音？

此次選舉有34個政黨派員參選，但民調顯示有望當選的黨派有六個，除了基督教民主聯盟及社會民主黨，其餘四個有望取得席位的黨派分別為：綠黨、提倡社會主義的左翼黨、另類選擇黨及提倡自由市場的自由民主黨。

現時只在地方議會有議席、在國會沒有任何席位的反移民、反伊斯蘭政黨德國另類選擇黨，很有可能會成為議會大黨。

誰可以投票？

圖片版權 Reuters Image caption 今次德國選民拿到的選票，一票選人，一票選黨。

聯邦議會選舉每四年一度，德國18歲或以上公民均可成為選民。

德國聯邦議會選舉分為「簡單多數制」及「比例代表制」兩部份。

全德有約6150萬人持有兩票。一票投人，一票投黨。

意即選民的一票是在全國299個選區中，以簡單多數制選出代表該區的國會議員，另一票則是以邦為選區，投給政黨名單。

在第二部份中，政黨要晉身聯邦議會，需要取得5%的選票，或在簡單多數決中取得最少三個選區的議席，才能透過比例代表制取得議席。

圖片版權 Reuters Image caption 默克爾周五（22日）在慕尼黑出席競選期間最後一場遊行集會。

比例代表制部份有299席，每個政黨在比例代表制部份取得的議席比例，必須與其選票比例相符，因此可增加額外議席。在2013年至2017年這一屆，聯邦議會共有630席。

今次選舉共有4828名候選人，年齡介乎18-89歲，當中29%為女性，只有綠黨及左翼黨的女性候選人比例達到半數。