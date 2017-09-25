美國推出新旅行禁令 增加朝鮮委內瑞拉乍得

圖片版權 Reuters Image caption Passengers arrive at Washington's international airport in July after the Supreme Court

美國總統特朗普擴大引起爭議的新旅行禁令範圍，新禁令將禁止八個國家的某些公民入境美國，其中包括朝鮮、委內瑞拉和乍得。

美國白宮說，這些限制是在對外國政府信息共享進行檢討後實施。

特朗普總統在周日晚些時候發佈了總統公告。

特朗普說，"讓美國安全是我的首要任務。我們不會允許讓那些我們無法安全甄別的人士入境美國。"

針對委內瑞拉人的旅行禁令僅適用於政府官員和他們的直系親屬。

新禁令適用於原禁令所涉及六個國家中的五個，包括伊朗、利比亞、索馬里、敘利亞和也門。蘇丹曾在原禁令之列，但新禁令宣佈取消了對蘇丹的限制。

特朗普總統推出的旅行禁令非常有爭議，因為它影響到六個大多數為穆斯林的國家，並被廣泛標示為"穆斯林禁令"。

有關旅行禁令目前受到一系列法律挑戰，並在推出後遭遇幾次大規模抗議，在今年7月份恢復部分實施後，將由美國最高法院在10月份進行審議。

"美國公民自由聯盟"權利組織說，旅行禁令加入新的國家，"不會模糊這是一個穆斯林禁令的真切事實"。

目前尚不清楚特朗普總統的旅行禁令新公告將如何對相關法律挑戰產生影響，新的旅行禁令已改變了一些關鍵要素。

旅行禁令名單上增加了朝鮮和委內瑞拉，這意味著並非名單上的所有國家都是穆斯林國家。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月24日

是否被列入禁令名單的標凖現在是以審查程序和合作為基礎，有關限制已經按國別逐個進行：

白宮說，朝鮮與美國政府"在任何方面都沒有合作"，不符合任何要求，因此朝鮮國民旅行前往美國將被完全禁止；

乍得雖然是美國的一個重要反恐伙伴，但並沒有分享美國所要求的與恐怖主義有關的其他公共信息，乍得國民前往美國的商務和旅遊簽證將被暫停；

只有"某些委內瑞拉政府官員及其直系親屬"被禁止旅行前往美國 ，委內瑞拉政府最近受到美國的經濟制裁，美國現在說該國不願意"在驗證其公民是否構成國家安全或公共安全威脅"方面合作，委內瑞拉不會自願接受被驅逐的國民；

大多數限制都是以暫停B-1和B-2商業和旅遊簽證的方式實施，新禁令也不像特朗普總統此前發佈的行政命令那樣受到時間限制。

白宮表示，這些限制於10月18日生效，但不適用於已經擁有有效簽證的人士。