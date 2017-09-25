朝鮮：特朗普對朝宣戰 朝有權擊落美轟炸機

圖片版權 KCNA Image caption 數以千計的朝鮮公眾9月23日參加在首都平壤參加反美集會。

美朝之間的口水大戰不斷升溫，火藥味越來越濃。朝鮮外交部長李勇浩表示，美國總統特朗普對朝鮮宣戰，朝鮮有權自衛擊落美國轟炸機。

李勇浩周一（25日）稱，特朗普的"宣戰"賦予朝鮮在聯合國憲章內予以反擊的權利，朝鮮將有權採取反擊措施。

李勇浩當天在紐約舉行新聞發佈會說，全世界應該清楚記得，美國首先向朝鮮宣戰，朝鮮將有權採取反擊措施，其中包括擊落即使不在朝鮮領空內飛行的美國轟炸機。

朝鮮在對美關係上使用「宣戰」措辭已經不是第一次了。不過朝鮮外長這次表態是針對特朗普在推特上發表的言論。

特朗普上周六發推表示：「剛剛聽到朝鮮外長的聯大發言，如果此人反映的是小火箭人的想法，那麼他們不會存在太久！」

朝鮮外長李勇浩在離開紐約前向西方媒體表示，世界」應該清楚記住「，這是美國首先宣戰。

圖片版權 AFP Image caption 李勇浩周一表示，"鑒於特朗普已經宣戰，朝鮮人民民主共和國最高領導人將考慮各種選項。"

李勇浩周六在聯合國大會發表措辭強硬的講話，批評特朗普侮辱朝鮮最神聖尊嚴，稱其"缺乏常識、精神錯亂、癲狂自大"。

李勇浩表示，特朗普說"朝鮮正在進行自殺行為"，這是他犯下的一個嚴重錯誤。這一表態將招致朝鮮的導彈覆蓋美國全境，是特朗普自己在進行自殺行為。如果有無辜美國人因此受到傷害，那責任在特朗普身上。

最近幾周，美朝之間的口水大戰不斷升級。雖然朝鮮半島的緊張局勢不斷升溫，但是專家分析兩國爆發軍事衝突的風險不是很大。

李勇浩周一表示，」鑒於特朗普已經宣戰，朝鮮人民民主共和國最高領導人將考慮各種選項。「

最近，朝鮮不顧聯合國安理會幾輪的制裁措施，仍然繼續進行導彈試射和核試驗。

朝鮮表示，堅持開展核計劃是防止軍事侵略的一種威懾，最終目的是"與美國力量相平衡"。

圖片版權 KCNA / EPA Image caption 特朗普指金正恩是「火箭男」，金正恩則指特朗普是「瘋老頭」和「膽怯的狗」。

美國國防部23日說，當天美軍B-1B轟炸機和F-15C戰鬥機在朝鮮東部海域的國際空域執行了飛行任務。

據美國防部發言人達娜·懷特的聲明，美國空軍的B-1B轟炸機從關島起飛，F-15C戰鬥機從日本沖繩起飛，但並沒有詳述有多少架飛機參與了此次行動。

聲明說，這是美軍轟炸機和戰鬥機進入21世紀以來飛抵的非軍事區最北端，顯示了美軍對於朝鮮"魯莽行為"的高度重視，此次飛行也意在表明總統特朗普有很多"軍事選項"應對朝鮮威脅。

美國政府對朝鮮態度強硬。特朗普19日在聯合國大會一般性辯論上發表有關"徹底摧毀朝鮮"言論後，21日進一步向朝方施壓，宣佈新一輪嚴厲對朝制裁措施。

面對美方壓力，朝中社22日援引朝鮮最高領導人金正恩的聲明說，特朗普在世界面前發表對其國家和本人的侮辱言論，他本人正在考慮如何對此採取最強硬的反擊措施。