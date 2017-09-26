九張數據圖表告訴你朝鮮的一切

在朝鮮與美國繼續互相嚇唬對方之際，由於金正恩的鐵腕管治，仔細控制人民與外部世界的聯繫，我們很難得知朝鮮群眾對當前局勢的看法。

朝鮮這個國家時常被認為是封閉、孤立，於21世紀社會徹底脫節。確切的統計數據難以獲取，只能依靠估算。但這些數據反映了怎樣的一個朝鮮生活？

金日成在1948年實際創立朝鮮政權，其家族自此一直統治國家，權力父傳子、子傳孫。

在同一時期，韓國先後出現六次共和、一次革命、幾次政變，並最終過度至自由、公平的民主選舉，先後12人擔任過韓國總統，合共19屆政府。

也許300萬部手機聽起來已經很多，但在一個人口2500萬的國家，這意味著每10個人只有一位多一點擁有手機。這些手機用戶據信都集中在首都平壤。

朝鮮基本上只存在高麗電信（Koryolink）一個網絡，但手機市場據信在此有限的空間中持續增長。高麗電信是朝鮮當局與埃及奧斯康電訊（Orascom）的合營企業，長久以來是唯一的選擇。

但是在2015年，奧斯康發現朝鮮自行建立了敵對網絡Byol，且被迫向投資者披露該公司已對其300萬餘訂戶失去控制。

然而，一些因數說明，訂戶數字的真確性值得懷疑。

美國約翰霍普金斯大學高級國際問題研究院美韓研究所的研究顯示，部分增長可能源於朝鮮人的計算，他們認為多開一份月費合同比多買通話時間來得便宜。

在手機供應極其有限之餘，朝鮮絶大多數人也只能合法登入該國的「私人互聯網」——這實際上是一個全國範圍的封閉內聯網。

一份在2016年發表的報告指出，朝鮮只登記了28個網絡域名。

這也許聽起來像個都市傳說，但一些調研指出，朝鮮男性平均要比韓國男性為矮。

首爾成均館大學校的丹尼爾·施韋肯迪克教授（Prof Daniel Schwekendiek）曾經採集抵達韓國的脫北者（朝鮮出逃難民）的身高數據，發現韓朝男性身高有3至8厘米（1.2至3.1英寸）的差異。

施韋肯迪克教授強調，韓國與朝鮮人的身高差異不能視為基因差異，因為兩者的民族根本相同。

對於批評者認為脫北者更可能因為營養不良而長得個子矮小，他也予以駁斥。

至於導致朝鮮人比韓國人矮的原因，一般認為是當地糧食長期短缺之故。

來自朝鮮首都平壤的影像中常見樸素、車流稀少的寬闊大道，但在城外情況很不一樣。

根據2006年的數據，朝鮮有公路25554公里，但只有3%有鋪設路面，相當於僅僅724公里（449英里）。

此外，據估算，朝鮮每1000人當中，只有約11人擁有汽車，因此巴士站可以看到長長的人龍。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮民眾很大程度上依賴大眾運輸出行。

朝鮮依賴出口煤礦來維持國計民生，但要量度其總值存在困難，因為所有數據都是來自進口煤礦的國家。

朝鮮絶大多數煤礦都出口到中國，但中國在2017年2月下令禁止進口朝鮮煤礦。然而部分分析人士對於中國制裁朝鮮的目的存有懷疑。

彼得森國際經濟研究所的研究員肯特·博伊德斯頓（Kent Boydston）說：「有些追蹤船舶的人在禁運實施之後，都還有見過朝鮮輪船停靠中國的煤炭港口。我相信中國有中斷煤炭進口，但並非全部。」

直到1973年為止，朝鮮與韓國的財力相若。

但從那刻開始，韓國工業突飛猛進，領先世界。三星、現代等企業成為世界各地家喻戶曉的名字。

朝鮮在1980年代因為堅持國家計劃經濟，結果陷入滯脹的局面。

雖然朝鮮以人口計算是全球第52大國家，但卻擁有世上第四大軍隊。

朝鮮的軍事開支估計佔據國內生產總值（GDP）的25%，幾乎所有朝鮮男性都曾參與某種形式的軍訓。

發生於1990年代的連場饑荒導致朝鮮的人均壽命急跌，但哪怕這個因素被剔除，朝鮮人均依然比韓國短壽將近12年。

糧食短缺持續是朝鮮人一般較短壽的原因。

2017年，韓國出生率創紀錄新低，該國在此前10年一直設法推高出生率。

韓國花費了700億美元來發放嬰兒出生分紅、改善男士侍產假和資助不育治療。