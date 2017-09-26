BBC新設朝鮮語頻道向朝鮮播放電台節目 朝鮮曾表反對
英國廣播公司國際台（BBC World Service）新設立朝鮮語（韓語）頻道周一（25日）正式啟播，營運新聞網站及電台節目，重點服務是向朝鮮提供資訊。
朝鮮人民在政府管控下，大多難以獲得獨立的新聞資訊。據無國界記者組織公布的全球新聞自由指數，朝鮮多年來都是榜尾。
朝鮮語頻道會每日透過大氣電波，在平壤凌晨時間播放30分鐘電台新聞節目。其網站亦會提供撰寫的報道和可供下載和分享的視頻及電台節目。
除了新聞、體育、財經、文化及深入報道，朝鮮語頻道亦會提供英語學習資訊。該頻道的記者將分別駐守在韓國首爾、倫敦和華盛頓。
朝鮮的反應？
朝鮮近期多次試射導彈，和因為核試而遭受國際社會制裁，領袖金正恩亦與美國總統展開罵戰，朝鮮官員更指控美國「宣戰」。
朝鮮語頻道正式上線，正是朝鮮半島局勢升級的時刻。
BBC國際台總監費朗西絲卡‧昂斯沃思（Francesca Unsworth）早前接受英國《衛報》採訪時透露，朝鮮駐英國大使館曾經向BBC表明反對設立有關頻道，但昂斯沃思對朝鮮方面強調，朝鮮語頻道並非「異見電台」，「不是站在任何政府的一方」。
昂斯沃思透露，朝鮮語頻道有團隊成員是有朝鮮背景。
昂斯沃思認為朝鮮明顯是「世界上最需要」獨立新聞的國家，朝鮮許多年輕人渴望了解政府以外的資訊，新設的頻道可以讓「朝鮮人民可以在鋪蓋中聽節目而不用讓鄰居知道」。
根據韓國電視台KBS調查，約三分一脫北者聲稱曾在朝鮮國內接觸外國廣播。
12種新增的語言頻道
BBC國際台在英國政府資助2.91億英鎊下設立12種新的語言頻道，包括朝鮮語、旁遮普語、賽爾維亞語等等。
這次擴充是70多年來最大的一次，連同此前的語言，BBC國際台將提供逾40種語言服務。
BBC總裁托尼‧霍爾（Tony Hall）曾指這些新頻道是為BBC揭開新一頁，形容BBC國際台是英國其中一個最重要的文化出口。
BBC國際台2016年每周平均觀眾達2.69億人，目標是2022年，可以增至5億人。
|朝鮮語（Korean）
|兩韓分裂多年，韓語在兩地發展略有差異，但整體而言兩地也能以朝鮮語（韓國稱為韓語）溝通。
|旁遮普語（Punjabi）
|旁遮普語除了在巴基斯坦和印度部分地區廣泛應用，在英格蘭及威爾斯地區，旁遮普語繼英文及波蘭語後，最多人使用的語言。
|古吉拉特語（Gujarati）
|古吉拉特語是印度官方語言之一，在巴基斯坦和多處地方都有人使用古吉拉特語，印度國父聖雄甘地以及巴基斯坦國父穆罕默德·阿里·真納的第一語言就是古吉拉特語。
|馬拉地語（Marathi）
|馬拉地語為印度馬哈拉施特拉邦（即包括孟賣）重點語言之一。
|泰盧固語（Telugu）
|泰盧固語是印度安得拉邦的官方語言。
|阿方奧羅莫語（Afaan Oromoo）
|阿方奧羅莫語是埃塞俄比亞最大族群的語言。
|阿姆哈拉語（Amharic）
|阿姆哈拉語是埃塞俄比亞的官方語言。
|提格利尼亞語（Tigrinya）
|提格利尼亞語是厄立特里亞工作語言，阿拉伯語、英語亦是當地主要語言，而在埃塞俄比亞也有人使用提格利尼亞語。
|伊博語（Igbo）
|伊博語是尼日利亞官方語言，在赤道幾內亞也有人運用。
|皮欽語（Pidgin）
|皮欽語不是任何一個族群的母語，但卻是因為不同族群為了溝通所發展出來的混雜語言，在南部尼日利亞、加納、喀麥隆、赤道幾內亞，則有這種混合英文及各地語言所產生的語言。
|約魯巴語（Yoruba）
|約魯巴語在尼日利亞西南部及多個西非國家也被應用。
|賽爾維亞語（Serbian）
|BBC國際台在2011年曾關閉塞爾維亞語頻道的網站及電台服務，今次將再度啟動數碼服務，並希望提升報道巴爾幹及東歐地區的新聞的能力。