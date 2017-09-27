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沙特阿拉伯官方媒體報導，該國國王薩勒曼（King Salman）頒布命令，第一次允許讓女性獲得駕駛執照。

沙特通訊社報導，相關政府部門將在30日內凖備好相關報告，命令則將在2018年6月開始執行。

沙特阿拉伯是目前世界上唯一禁止女性駕車的國家。

在當前法規下，該國只有男性可以持有駕駛執照，而女性如果在公共區域開車可能會被拘捕或罰款。

由於這一條法律，很多家庭不得不僱用私人司機來為女性親屬開車。

沙特的維權組織要求准許女性駕駛已經持續多年，而一些女性則因為違反規定而被監禁。

沙通社報導指：「皇室詔令將會實行一系列交通規例，包括向男、女性同樣頒發駕駛執照。」

沙特駐美國大使哈立德·本·薩勒曼（Prince Khaled bin Salman）表示，這是「歷史性的大日子」，也是「正確時間作出的正確決定」。

他向外界證實，女性將不需要得到男性監護人的許可，就能學習駕駛課程，並將可以在任何地方開車。

各界迴響

沙特的這一舉措受到美國國務院的歡迎，美國將此稱為「向正確方向邁出的一大步」。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）也對這一決定反應積極。

曾在2017年因為藐視有關條例而被扣留73天的沙特的活動人士盧賈因·哈特羅爾（Loujain al-Hathloul）在有關消息宣佈後，在推特（Twitter）上發帖說「感謝上帝」。

一個名為「Women2Drive」的倡議活動的組織者馬納爾·沙裏夫（Manal al-Sharif）過去也曾因為開車而被監禁。消息公布後，她在推特上發帖說，沙特阿拉伯將「永遠不再一樣」。

在吉達的活動人士薩哈·納西夫（Sahar Nassif）告訴BBC說，她為此感到「非常、非常興奮——大笑著跳上跳下」。

「我要買我的夢想之車，就是一輛敞蓬的福特野馬，而且是黑黃配色的，」她說。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @manal_alsharif You want a statement here is one: "Saudi Arabia will never be the same again. The rain begins with a single drop" #Women2Drive ❤️ — منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) 2017年9月26日

在社交媒體上，「我是我自己的監護人」以及「沙特女人會開車」的話題標籤迅速流轉了起來。

不過，並非所有人都對此反應積極，一些保守人士指政府「扭曲了《可蘭經》中的教義」。

其中一個批評者的推特帖文說：「據我所記得的，可蘭經的學者曾說，女人開車是禁忌。為什麼它忽然間就變成了是可以的？」

另一些人則強調，儘管這是一種進步，但沙特阿拉伯在性別平等的問題仍有很長的路要走。

分析：沙特社會的重大轉變

BBC安全事務記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）

這一命令對沙特阿拉伯來說是件大事。數十年來，沙特的女性，其中有很多是受過極其良好的教育，也是非常有雄心的，她們都在等待機會全面參與到這個國家的經濟中來。

在所有這些時間裏，每個家庭都不得不分出額外的開支，因為他們必須從南亞或者東南亞僱用外來工充當司機，還要給他們提供吃住和保險。

目前，大約有80萬名外來司機正在為沙特當地的女士開車。而這一政策改變來得如此之慢是因為宗教保守派的反對，他們的看法要麼是「她們太蠢，不能開車」，要麼是「這會帶來不能容忍的男女混雜」。

不過，新的命令與沙特王儲穆哈邁德·本·薩勒曼（Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman）一個叫做「2030視野」的項目一致。該項目意在促進沙特社會的現代化，使之更加與世界其他地方接軌。

生活方式受限的沙特女性

沙特執法部門採取的是嚴格的遜尼教派穆斯林守則，被稱為瓦哈比派，當中以性別隔離規定而著稱。

女性必須遵守嚴格的著裝規定，不得與沒有血緣關係的男性有所聯繫；如果她們要出外旅行、工作或者就醫，就必須由一名男性監護人陪同或者取得該監護人的書面許可。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 沙特女性首次被允許進入法赫德國王體育場參加國慶活動

這個伊斯蘭國家最近首次允許女性參與周六（9月23日）的國慶日慶祝活動，在社交媒體上受到保守派的回擊。

節慶活動包括煙花、燈光表演和在首都利雅德法赫德國王國際體育場舉辦的一場演唱會。