圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普雖然措辭強硬，但都強調軍事行動是」第二選項「。

美國總統特朗普周二（26日）表示，美國已經為軍事行動「完全凖備就緒（totally prepared）」，不過對朝動武僅是「第二選項」，若然動武，將會是「毀滅性」。

特朗普在白宮與西班牙首相拉霍伊召開的記者會中，被問到「被指宣戰及朝鮮或擊落美國戰機」的問題。

特朗普表示，如果美國有需要，會採取軍事行動應對，但強調這並非首選。

他又批評多位前任總統留下「爛攤子」給他，特朗普稱他會「處理好這爛攤子」，並要外界「拭目以待」。

圖片版權 EPA / US AIR FORCE Image caption 美軍B-1B轟炸機自關島出發到朝鮮以東海域飛航。此前平壤曾威脅轟擊關島。

戰雲密布

南韓國會議員李喆雨（Lee Cheol-uoo）引述情報部門表示，朝鮮調派戰機至東岸及採取措施加強防衛，相信是美軍上周六（23日）派戰機迫近邊境的措施。

美國國防部表示，當天是B-1B轟炸機和F-15C戰機到朝鮮東部海域執行任務，並稱是「21世紀以來飛抵的非軍事區最北端」，顯示美國高度重視朝鮮「魯莽行為」。

路透社引述美國官員消息，指衛星圖像偵測到朝鮮把「少數的戰機」移向東岸。

美國參謀長聯席會議主席約瑟夫‧鄧福德（Joseph Dunford）表示，暫時未見平壤軍事形勢有所改變，但會密切監察情況。

他亦警告，朝鮮擁有核武並攻打美國的能力，只是「非常短時間的問題」。

朝鮮外務相李勇浩周一（25日）在紐約發聲明稱，美國已對朝鮮「宣戰」，即使美國戰機不飛越朝鮮領空，朝鮮也有自衛並隨時擊落美軍戰機的權利。

但美國國防部發言人強調，轟炸機有權在國際領空飛行。

李喆雨則表示，美國似乎是刻意公布戰機飛行路線，因為朝鮮「好像沒有察覺」。

圖片版權 Reuters Image caption 蒂勒森曾表示，對處理朝鮮問題中外交途徑失敗的話，就會會剩下軍事選項。

中美將磋商

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）明天（28日）起訪問中國三日，預料將和中方討論朝鮮核問題及與中方洽談特朗普11月訪華行程。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）表示，中國按聯合國決議加強對朝鮮的制裁，是「重要」和「向正確方向前進」。

中國商務部周五晚（22日）發出公告，即日起全面禁止自朝鮮入口的紡織品和禁止對朝鮮出口凝析油和液化天然氣，另外由10月1日起，限制對朝鮮出口精煉石油產品。

中國多番呼籲各方返回談判桌和避免局勢再度升級。

美國財政部亦在周二宣佈，將向8間朝鮮銀行和26名朝鮮國民列入制裁名單，26人分別在中國、俄羅斯、利比亞和阿聯酋，為朝鮮的銀行工作。