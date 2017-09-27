圖片版權 Getty Images Image caption 從左至右：利比里亞總統埃倫·約翰遜-瑟利夫、美國宇航員佩吉·惠特森和英國足球員史蒂芬妮‧霍頓

BBC「巾幗百名」系列載譽歸來，今年更注入新元素，令人耳目一新。

現時「巾幗百名」百人名單只公布六十個名字，包括美國宇航員佩吉·惠特森（Peggy Whitson）、利比里亞總統埃倫·約翰遜-瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、英國足球員史蒂芬妮‧霍頓（Steph Houghton）。

其餘四十個名字將會在十月公布。

「巾幗百名」系列關注影響全球女性的議題，今年希望鼓勵女性作出改變。

登上「巾幗百名」的名單還有加拿大印度裔詩人露比·考爾（Rupi Kaur)、潑酸襲擊生存者拉西瑪‧汗（Resham Khan）及中國電視明星金星。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國電視明星金星

女性被侵犯、兩性不平等、女性不被重視等等，全球不斷發生這些事情──往往令人覺得氣餒及挫折。

所以今年我們希望女性能以創新方法去解決種種不平等的問題。

「巾幗百名」系列踏入第五年，我們會關注四大議題：「玻璃天花板」（女性仕途上遇到的障礙）、女性識字率、女性街頭被侵犯、運動的性別歧視。

「巾幗百名」是什麼？

BBC「巾幗百名」每年都會提名100名來自全球各地深具影響力及鼓舞人心的女性。今年我們向她們提出挑戰，嘗試解決現代女性面對的四大問題：「玻璃天花板」（女性仕途上遇到的障礙）、女性識字率、女性街頭被侵犯、運動的兩性不平等。

我們希望讀者們能夠積極參與，想她們提出你們的主意。歡迎各位在社交平台Facebook、Instagram及推特上使用#100Women與她們交流。

一些在「巾幗百名」名單上的女性十月會在四個不同城市合作，提出創新意念去協助受影響的女性。

其他人會在世界各地提供支援及靈感。

在過程中，越來越多女性參與及分享她們的想法及專業，而最後的四十個名字會屆時加上名單。

圖片版權 Getty Images Image caption 三藩市將會舉行有關「玻璃天花板」的挑戰

全球各地的女性將會協助她們理解這些問題如何及為何重要。假如「巾幗百名」成功克服挑戰，其他女性的參與將會是關鍵。

女性並不只是提出主意──她們也會在收音機、BBC網站及社交媒體上對話交流。

圖片版權 Getty Images Image caption 德里挑戰和女性識字率有關

有關「玻璃天花板」的挑戰將於三藩市舉行；有關女性識字率的挑戰於德里舉行；有關女性街道受侵犯的挑戰則在倫敦舉行，並由奈洛比的團隊協助；有關運動性別歧視的挑戰於里約熱內盧舉行。

「巾幗百名」編輯菲歐娜‧克拉克（Fiona Crack）說：「2015年在30個國家、以10種語言舉行了150場辯論。2016年，我們在維基百科增加了450名女性的條目。今年我們要再提高參與度。」

「名單上的百名女性才氣橫溢。她們能否在一個月內提出主意及成功進行挑戰，將會十分刺激及令人緊張萬分。」