圖片版權 Reuters Image caption 特朗普今年7月還開玩笑說，如果普萊斯（右）不能推進共和黨的醫保方案就會把他開掉。

美國衛生與公共服務部長普萊斯（Tom Price）日前因為在公務行程中乘坐昂貴的私人飛機而引咎辭職。

普萊斯承認今年5月至今他一共乘坐了26次私人飛機，花費了納稅人40萬美元。他就此進行了道歉。

除了處理國家安全事務外，美國政府官員公務出行必須乘坐商業航班。

特朗普內閣還有3名部長目前因公務出行乘坐私人飛機而接受調查。包括內政部長賴恩•辛克（Ryan Zinke）、財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）以及聯邦環保局長斯科特•普魯伊特（Scott Pruitt）。

除此之外，《華盛頓郵報》曝出了美國退伍軍人事務部部長戴維•舒爾金（David Shulkin）的"公費旅遊"醜聞。稱他今年夏天訪問英國期間觀看溫網，還用公費支付太太機票。

辭職信

普萊斯曾經是一名國會議員，而且是幫助特朗普全面取消奧巴馬醫改計劃的重要人物。

他在辭職信中表示，"過去40年我在醫生和公務員生涯中總是把人民放在首位。最近的這些事情讓我從一些重要事情中分散了精力，我感到遺憾。"

圖片版權 AFP Image caption 普萊斯曾說會賠償乘坐私人飛機的費用。

普萊斯上周四承諾將償還用於乘坐私人飛機的5.2萬美元開銷。"我不會讓納稅人為我乘坐這些航班付一分錢，"他說。

白宮發言人稱特朗普已經接受了普萊斯的辭呈，目前的衛生部副部長將暫時代理部長一職。

美國政治新聞網站Politico進一步曝料稱，普萊斯在公務旅行方面一共花費了一百萬美元。除了40萬美元用於支付私人飛機外，這筆費用還包含了軍用飛機的開銷。

其他部長

除普萊斯之外，特朗普內閣還有3名部長目前因公務出行乘坐私人飛機而接受調查。

內政部長賴恩•辛克（Ryan Zinke）：根據Politico和《華盛頓郵報》的曝料，賴恩•辛克去年6月從拉斯維加斯飛往蒙大拿州時乘坐私人飛機，花費了納稅人1.2萬美元。辛克還被指在3月一次飛往美屬維珍群島的旅程中乘坐私人飛機，還在5月乘坐軍用飛機前往挪威。但內政部發言人稱辛克是在沒有商業航班的情況下選乘了包機。

財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）：被指上月和太太一起出行去看日蝕。

聯邦環保局長斯科特•普魯伊特（Scott Pruitt）：在商業航班以外的航程上花費了超過5.8萬美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 陷入類似醜聞的美國內政部長賴恩•辛克

分析：難以被忽略的醜聞

安東尼·祖爾切（Anthony Zurcher） BBC記者 發自華盛頓

特朗普7月的時候開玩笑說，如果普萊斯不能讓共和黨的醫保方案在國會獲得通過，就要開掉他。聽到這話的人都笑了。

撤銷奧巴馬醫改的提議本周再次受挫，而普萊斯也已辭職。現在大家都笑不起來了，尤其是共和黨人。

現在情況當然更加複雜了。此前普萊斯乘坐私人飛機出行只是被指責費用太高，現在這已經成為難以被忽視的醜聞。超出常規的過度開銷，已經直接打破了特朗普競選時控制亂花錢的承諾。

如果普萊斯能夠在國會為特朗普總統爭取到急需的支持，那他還可能倖免。但現在他已經被推到了絞刑架上。

特朗普內閣的危機還沒有過去。其他官員也曝出了高額差旅費的醜聞。事實上作為總統高級顧問的凱莉安娜•康維（Kellyanne Conway）也曾經出現在普萊斯乘坐的飛機上。這暗示火可能進一步燒進白宮。

有先例證明，奢侈浪費可以成為開火的理由。