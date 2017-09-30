衛生部長辭職 還有哪些美國高官陷入「公款私用」醜聞

  • 2017年 9月 30日
Tom Price (R) looks at Donald Trump during a "Made in America" event at the Roosevelt Room of the White House in Washington, July 20, 2017 圖片版權 Reuters
Image caption 特朗普今年7月還開玩笑說，如果普萊斯（右）不能推進共和黨的醫保方案就會把他開掉。

美國衛生與公共服務部長普萊斯（Tom Price）日前因為在公務行程中乘坐昂貴的私人飛機而引咎辭職。

普萊斯承認今年5月至今他一共乘坐了26次私人飛機，花費了納稅人40萬美元。他就此進行了道歉。

除了處理國家安全事務外，美國政府官員公務出行必須乘坐商業航班。

特朗普內閣還有3名部長目前因公務出行乘坐私人飛機而接受調查。包括內政部長賴恩•辛克（Ryan Zinke）、財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）以及聯邦環保局長斯科特•普魯伊特（Scott Pruitt）。

除此之外，《華盛頓郵報》曝出了美國退伍軍人事務部部長戴維•舒爾金（David Shulkin）的"公費旅遊"醜聞。稱他今年夏天訪問英國期間觀看溫網，還用公費支付太太機票。

辭職信

普萊斯曾經是一名國會議員，而且是幫助特朗普全面取消奧巴馬醫改計劃的重要人物。

他在辭職信中表示，"過去40年我在醫生和公務員生涯中總是把人民放在首位。最近的這些事情讓我從一些重要事情中分散了精力，我感到遺憾。"

圖片版權 AFP
Image caption 普萊斯曾說會賠償乘坐私人飛機的費用。

普萊斯上周四承諾將償還用於乘坐私人飛機的5.2萬美元開銷。"我不會讓納稅人為我乘坐這些航班付一分錢，"他說。

白宮發言人稱特朗普已經接受了普萊斯的辭呈，目前的衛生部副部長將暫時代理部長一職。

美國政治新聞網站Politico進一步曝料稱，普萊斯在公務旅行方面一共花費了一百萬美元。除了40萬美元用於支付私人飛機外，這筆費用還包含了軍用飛機的開銷。

其他部長

除普萊斯之外，特朗普內閣還有3名部長目前因公務出行乘坐私人飛機而接受調查。

  • 內政部長賴恩•辛克（Ryan Zinke）：根據Politico和《華盛頓郵報》的曝料，賴恩•辛克去年6月從拉斯維加斯飛往蒙大拿州時乘坐私人飛機，花費了納稅人1.2萬美元。辛克還被指在3月一次飛往美屬維珍群島的旅程中乘坐私人飛機，還在5月乘坐軍用飛機前往挪威。但內政部發言人稱辛克是在沒有商業航班的情況下選乘了包機。
  • 財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）：被指上月和太太一起出行去看日蝕。
  • 聯邦環保局長斯科特•普魯伊特（Scott Pruitt）：在商業航班以外的航程上花費了超過5.8萬美元。
圖片版權 Getty Images
Image caption 陷入類似醜聞的美國內政部長賴恩•辛克

分析：難以被忽略的醜聞

安東尼·祖爾切（Anthony Zurcher） BBC記者 發自華盛頓

特朗普7月的時候開玩笑說，如果普萊斯不能讓共和黨的醫保方案在國會獲得通過，就要開掉他。聽到這話的人都笑了。

撤銷奧巴馬醫改的提議本周再次受挫，而普萊斯也已辭職。現在大家都笑不起來了，尤其是共和黨人。

現在情況當然更加複雜了。此前普萊斯乘坐私人飛機出行只是被指責費用太高，現在這已經成為難以被忽視的醜聞。超出常規的過度開銷，已經直接打破了特朗普競選時控制亂花錢的承諾。

如果普萊斯能夠在國會為特朗普總統爭取到急需的支持，那他還可能倖免。但現在他已經被推到了絞刑架上。

特朗普內閣的危機還沒有過去。其他官員也曝出了高額差旅費的醜聞。事實上作為總統高級顧問的凱莉安娜•康維（Kellyanne Conway）也曾經出現在普萊斯乘坐的飛機上。這暗示火可能進一步燒進白宮。

有先例證明，奢侈浪費可以成為開火的理由。

更多有關此項報導的內容