牛津大學聖休學院移除昂山素季畫像

圖片版權 EPA Image caption Aung San Suu Kyi has faced criticism for failing to address allegations of ethnic cleansing

在緬甸羅興亞人危機爆發之後，曾經授予昂山素季榮譽學位的牛津大學移除了她的永久畫像。

超過40萬羅興亞穆斯林在緬甸爆發的騷亂中流離失所，逃亡至鄰國孟加拉。

昂山素季這位緬甸實際領袖因為沒能處置好被聯合國稱為"種族清洗"的這場危機而備受指責。

你的器材不支持播放多媒體材料 昂山素季2012年獲頒牛津大學聖休學院榮譽學位時發表的英文演講。

聖休學院稱，她的畫像被一位日本畫家的作品所取代。這位日本畫家名叫Yoshihiro Takada。目前尚不知道移除昂山素季畫像的具體原因。

傳播經理本傑明•瓊斯（Benjamin Jones）說，這幅畫像被移到了一個安全的地方。而日本畫家的作品將會展出一段時間。

這幅新畫在本月早些時候來到聖休學院，目前被安放在學院主樓的入口處。

Image caption 聖休學院2012年授予校友昂山素季榮譽學位。

昂山素季曾是一名政治犯，她在2015年贏得大選後成為緬甸事實上的公民領袖，但現在面臨越來越多的國際壓力。

這位曾經的諾貝爾和平獎得主上周在一次演講中譴責了侵犯人權的行為，但沒有譴責軍隊，也沒有回應關於"種族清洗"的指稱。

昂山素季1967年畢業於牛津大學聖休學院。2012年她被該學院授予榮譽學位，牛津大學曾說不會移除她的畫像。

建立於1886年的聖休學院是牛津最大的學院之一，擁有大約800名學生。