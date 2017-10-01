圖片版權 David Rehmar Image caption 乘客能從窗戶裏清晰看到飛機右側的這台發動機損毀得有多嚴重。

法國航空公司（Air France）一架從巴黎飛往洛杉磯的空中客車A380超級珍寶客機在大西洋的萬米高空發生發動機故障，緊急迫降加拿大一個小型機場。

這趟AF66航班星期六（9月30日）飛至格陵蘭（Greenland）西面空域時，右側一台發動機的整流罩等突然爆裂，機件暴露空氣之中。飛行員緊急轉飛加拿大古斯灣（Goose Bay）機場迫降。

法航一名發言人向法新社表示，客機載有496名乘客和24名機組人員，事件中無人受傷。

不過，由於迫降的機場沒有足夠設施接待A380客機，他們事後滯留飛機上，等候法航派出其他飛機接載，繼續行程。

加拿大廣播公司（CBC）的一名記者轉發了機場附近民眾拍下的降落過程：

發動機怎麼會在半空中爆裂？

曾任飛機工程師的大衛·熱哈馬達（David Rehmar）剛好搭乘了這趟航班。他對BBC說，據他憑經驗觀察，這次事故應該是發動機前端渦輪扇故障造成。

熱哈馬達說，當時突然一聲巨響，飛機晃動，「這就讓我想到發動機該失靈了」，他還以為飛機要下墜了。

然而才不過30秒，飛機就穩定過來了。熱哈馬達說，飛行員很快就把出事的這台發動機熄火。

另一名乘客阿當斯（Pamela Adams）對CBC說，她當時在做些伸展動作，「突然在3.5萬英尺高空的我們就好像撞上了輛吉普車一樣」，「但是飛行員完美的恢復過來了」。

圖片版權 David Rehmar Image caption The wing suffered no serious damage and the plane landed safely

飛機依靠餘下三台發動機繼續飛行了約一個小時，繼而降落加拿大東部拉布拉多的古斯灣機場。

由機上乘客上載到社交媒體的照片與視頻可以看到，出事發動機的整流罩徹底損毀，機件完全外露，發動機所在的右側機翼也有些表面損傷。

目前具體事故原因仍待調查，但熱哈馬達對BBC說，畢竟事發於萬尺高空，他不認為這是鳥擊事件。

法航的官方聲明則只確認發動機「嚴重受損」，並讚揚機組人員「完美的應對了這起嚴重事故」。

古斯灣機場是個什麼樣的地方？

據古斯灣機場官方網頁介紹，機場始建於1941年12月，以應付因二次大戰而衍生的橫渡太平洋航班經停加油的需求。二戰期間，古斯灣先後接待了2.4萬架次加拿大與美國飛機，使其成為當時世界上最繁忙的機場。

目前機場跑道足以應付世上最大型的飛機，也是加拿大、英國、德國與意大利等國空軍的培訓場所。

不過，在民航部分，機場只有三家支線航空公司運營，這也意味著民航航站樓有能力接待的都是較小型的飛機。

熱哈馬達對BBC說，法航方面告知他們調派了兩架波音777客機來接載AF66航班的滯留旅客。法航其後確認調派了旗下一架波音777客機到古斯灣，並另行租借一架波音737客機參與疏運。

另一位AF66航班的乘客恩格布雷森（Rick Engebretsen）對BBC說，機組人員已工作了一段很長時間，但仍在努力服務。乘務員向乘客分發食物，機長也走出駕駛艙與乘客對話。

一些乘客上網投訴被困停機坪十多小時，也有乘客貼出有關方面送來食物的照片：

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @federica_dn Luckily there’s some food to make us survive. 11h stuck on the plane. How many more to go before the rescue aircrafts come? #AF66 #AirFrance pic.twitter.com/6OAia8SSED — Federica De Nicola (@federica_dn) 2017年10月1日

空客A380此前有出過這樣的事故嗎？

首架載客的A380客機於2007年10月在新加坡航空公司投入運營。民航客機跟蹤網站的信息顯示，遇事的這架法航A380客機服役約八年，此前未發生過重大故障。

而A380上一次發生嚴重事故已是2010年11月。當時澳航（Qantas）QF32航班從新加坡起飛往悉尼後不久，左側其中一台發動機發生故障，整流罩脫落，馬上折返新加坡樟宜機場安全迫降。脫落的零部件碎片在新加坡對岸的印尼巴淡島街頭被發現。

事故調查認定發動機供油喉管存在缺陷，有燃油洩漏。發動機生產商羅爾斯·羅伊斯（Rolls-Royce）繼而修改發動機設計。

不過，這次遇事的法航A380客機並非採用羅爾斯·羅伊斯發動機，而是另一家認可廠家——發動機聯盟（Engine Alliance）——的產品。