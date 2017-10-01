加泰隆尼亞對西班牙——獨立公投的前因後果

圖片版權 EPA Image caption 加泰隆尼亞獨立公投，被西班牙憲法法庭勒令停止。一邊是要求獨立的民眾，一邊是維護國家統一的警察。

周日（10月1日）是西班牙加泰隆尼亞地區的公投日。本次公投，只為爭取獨立。西班牙中央政府早就表態，堅決維護國家統一，決不允許分裂。

如此背景之下，加泰隆尼亞的公投日，警民衝突不斷。加泰隆尼亞地區首府巴塞羅那市長譴責警方針對"手無寸鐵"的選民，稱至少有460人在警方大力阻止公投的行動中受傷。

西班牙衛生部門證實的受傷人數大致相同：受傷民眾450人，其中重傷兩人，警察12人。

西班牙中央政府派出大批警力前往該地區，動用警棍和橡皮子彈，阻止人們投票、收繳選票和投票站內的票箱。

分家

在本次加泰隆尼亞公投的表決票上只有一個問題："你想要加泰隆尼亞以共和國形式成為獨立國家嗎？"

選民們的選項有二：要（Yes）和不要（No）。

加泰隆尼亞是西班牙最富裕，物產最為豐富的地區之一，其獨特的歷史文化可以上溯至一千多年前。

西班牙內戰之前，該地區享有廣泛的自治，但是在1939-1975年弗朗哥獨裁統治時期，加泰隆尼亞的自治受到壓制。

圖片版權 EPA Image caption 加泰隆尼亞公投的表決票上只有一個問題："你想要加泰隆尼亞以共和國形式成為獨立國家嗎？"

弗朗哥死後，加泰隆尼亞地區的民族主義再次復興，最終這一位於西班牙東北部的地區，於1978年的憲法框架下被賦予自治權。

2006年，該地區獲得更大的自治，金融和政治地位都大大提高，不過西班牙憲法法庭2010年撤銷了絶大部分的自治權利，導致加泰隆尼亞地方當局極為憤慨。

分裂

由於自治權大幅度降低，再加上西班牙經濟多年來的疲軟和削減公共開支，加泰隆尼亞人在2014年11月舉行了一次非正式的公投。

在540萬夠資格的選民中，超過200萬人參加了這一公投，當地官員宣稱八成選民支持獨立，退出西班牙。

2015年，主張分離的政黨在加泰隆尼亞選舉中獲勝，並致力於舉行一次有法律約束力的公投。這無疑是與西班牙的憲法唱反調，因為根據憲法，西班牙是不可分裂的國家。

只佔西班牙總人口15%的加泰隆尼亞，貢獻了全國20%的GDP和25% 的對外出口產值，是西班牙境內最重要的工業區和旅遊勝地之一。

近來引爆民怨的，一般認為與加泰隆尼亞從西班牙中央政府獲得的撥款有關。簡單來說，就是加泰隆尼亞沒有享受到中央政府的好處，卻必須每年"倒貼"近150億歐元。

除了經濟上覺得被剝削，加泰隆尼亞對自身歷史的認同，都是當地分離主義運動得到部分民眾支持的原因。

畢竟這是一個有自己的語言、有1000多年歷史記載的獨特民族。這裏人口750萬，與瑞士的人口數量相同。

今年9月11日，加泰隆尼亞"民族日"當天，首府巴塞羅那近百萬民眾走上街頭舉行遊行集會，要求脫離西班牙獨立。

民意

加泰隆尼亞的民眾真的追求獨立嗎？

如果說各種民意調查結果都有偏頗之嫌，那麼加泰隆尼亞政府在今年7月委托進行的一次公開民意調查或許能說明一些問題。

根據這一民調，41%的加泰隆尼亞人希望獨立，而49%的人反對獨立。

圖片版權 Reuters Image caption 巴薩羅那足球隊對拉斯帕爾馬斯隊的比賽閉門進行。

而且從西班牙2015年的大選情況來看，主張分離的政黨在大選中並沒有獲得過半的議席，也顯示民眾爭取獨立的情緒有所消退，但觀察認為，西班牙當局在加泰隆尼亞獨立問題上採取的強硬態度，在一定程度上對獨立傾向產生了激化作用。

周日，加泰隆尼亞的政治之爭擴展到了體育運動。

巴薩羅那足球隊對拉斯帕爾馬斯隊的比賽閉門進行，抗議當局拒絶延遲比賽的要求。而拉斯帕爾瑪斯隊球員都在球衣上貼上西班牙國旗，以示對國家統一的支持。

西班牙首相馬里亞諾·拉霍伊周日晚間表示，有爭議的加泰隆尼亞獨立公投沒能得以進行。他說，決不允許西班牙各地區四十年的盟約被人訛詐，絶大多數的加泰隆尼亞人沒有參加這次的非法公投。

在社交媒體上，有人向全西班牙人發出呼籲，在晚上時間10點，到自家陽台上打開手機光亮，支持西班牙憲法和國家統一。