圖片版權 Reuters Image caption 主控官指控段氏香（左）與茜蒂·艾希亞（右）蓄意殺害金正男。

朝鮮領導人金正恩兄長金正男被殺案正式在馬來西亞雪蘭莪州沙亞南高等法庭開審，兩名女被告均否認控罪。

檢察官指控29歲越南籍女子段氏香（Đoàn Thị Hương）和25歲印尼籍女子茜蒂·艾希亞（Siti Aisyah）於今年2月13日，乘金正男從吉隆坡機場凖備搭乘飛機返回旅居地澳門時，向其臉上塗抹VX神經毒劑，致其死亡。

兩名被告人堅稱她們是被朝鮮特工欺騙，以為在參與電視台的整人節目。平壤堅稱與這起命案毫無關聯，但大馬當局堅稱有四名與此案有關的朝鮮人於案發當天逃離馬來西亞。

BBC東南亞事務記者黑得（Jonathan Head）指出，要了解這起當代數一數二的暗殺行動，星期一（10月2日）開始的這場審判可能是獲取來龍去脈的唯一機會。

大馬與朝鮮的雙邊關係原本十分密切，但金正男命案使這段關係陷入冰點，兩國互相驅逐大使。

馬來西亞後來釋放三名朝鮮嫌犯並准許他們回國，以換取平壤停止軟禁九名大馬外交人員及其家屬。

開庭過程如何？

這次審判從案發到真正開審歷時八個月。雪邦市推事庭（Sepang Magistrates' Court）於5月底裁定案件移送首都吉隆坡郊外的沙亞南高庭審理，沙亞南高庭於7月28日提訊，排定於10月開審。

與此前幾次提訊一樣，案中唯一兩名被告人段氏香與茜蒂·艾希亞被鎖上手銬，穿著防彈衣，由多名警員押送進入法院。

謀殺罪一旦被裁定有罪，死刑將是唯一刑罰。

官方馬新社介紹，這起案件的主審法官是拿督阿茲米阿里芬，主控官是雪蘭莪州檢控組主任莫哈末依斯幹達。為兩人辯護的均為華人律師，其中魏順成代表茜蒂·艾希亞，鄭寶德代表段氏香。

圖片版權 REUTERS TV Image caption 茜蒂·艾希亞（中）在多名警員押送下從法院正門進入法庭。

圖片版權 EPA Image caption 印尼駐馬來西亞大使魯斯迪（Rusdi Kirana）到場聽審。

圖片版權 AFP Image caption 段氏香代表律師鄭寶德在沙亞南高庭外向記者們講解庭內情況。

鄭寶德在休庭期間向記者們表示，法庭宣讀控罪後，兩名被告人經由翻譯員表示不認罪。

主控官莫哈末在開案陳詞中表明，他將證明段氏香、茜蒂·艾希亞，還有四名在逃的朝鮮人，均有預謀殺害金正男。

馬新社報道稱，控方將傳召30至40名證人供證，包括10名專家。庭審預計為期23天，將持續至11月底。

你的器材不支持播放多媒體材料 吉隆坡機場第二航站樓的監控攝像鏡頭拍下了金正男遇刺全過程。

還有誰被起訴？

沒有。大馬當局此前曾公開數名「涉案」朝鮮人的名字，而他們在案發後不久已經離開了馬來西亞。

主控官星期一提出同時起訴另外四名嫌疑人，但沒有提供名字。

段氏香代表律師鄭寶德在法庭外對記者們說，辯方已要求法庭干預公訴方拒絶公開四名共同嫌疑人名字的行為，但法官拿督阿茲米認為控罪並不含糊，駁回了申請。

我們從這起謀殺案能了解到朝鮮的什麼事情？

約40多歲的金正男死前據信流亡澳門，且據信與中國有某種聯繫。

一些人認為，因為金正男被視為有能力取代金正恩，對金正恩作為朝鮮最高領導人構成威脅，因此被殺害。但許多分析人士不認同這觀點。

就像朝鮮的許多事情一樣，殺害金正男的真正動機可能永遠是個謎。