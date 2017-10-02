拉斯維加斯槍擊案疑兇——斯蒂芬·帕多克

圖片版權 CBS News Image caption 64歲的斯蒂芬·帕多克，是個喜歡聽音樂會，喜歡賭博的「普通人」

美國警方公布了拉斯維加斯槍擊案的嫌疑人身份——64歲來自來自內華達州梅斯基特的斯蒂芬·帕多克（Stephen Paddock）。

美國時間周日（10月1日）夜間，疑兇從曼德蕾海濱度假酒店（Mandalay Bay）32層向樓下的露天音樂節場內的觀眾掃射。

帕多克在被警方包圍後，在現場開槍自殺身亡。

這是美國歷史上傷亡人數最多的一次槍擊案。2016年6月發生在佛羅里達奧蘭多一家夜總會的槍擊案，死亡人數為49人。而本次，死亡人數已經證實有58人。

圖片版權 Getty Images Image caption 疑兇從曼德蕾海濱度假酒店32層向樓下露天音樂會亂槍掃射。

據警方透露，9月28日，帕多克入住了位於酒店32層的房間。警方在房間中找到了10多支步槍。

警方還表示，並不掌握他的宗教信仰情況。當被問及警方是否有任何證據證明本次槍擊案與恐怖主義有關聯時，警方回答說："現階段還沒有證據。"

美國聯邦調查局也表示，帕多克與任何國際恐怖組織沒有關聯。

「普通人」

帕多克的弟弟埃里克·帕多克在被告知他哥哥是疑兇時，表情震驚。埃里克說："他怎麼會有10支步槍呢？他一輩子跟軍隊一點關係也沒有。"

在埃里克眼裏，哥哥斯蒂芬只是個普通人，喜歡去音樂會，喜歡去拉斯維加斯賭場賭博。

拉斯維加斯警方說，斯蒂芬·帕多克從來沒有任何案底，他唯一一次違法行為是交通違規。

圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普稱槍擊案是「邪惡行動」，並下令向死難者下半旗致哀。

調查人員已經搜查了他位於內華達梅斯基特的住家——這個兩居室坐落在退休養老區內，距離拉斯維加斯只有一小時車程。

據梅斯基特警方的描述，他的家裏"很乾淨、整齊，沒有任何異常的地方。"不過，警方在他的住所內發現了槍支和子彈。

房產記錄顯示，帕多克2013年從德克薩斯州一個也叫梅斯基特的小鎮搬遷至此。

美國媒體報道稱，帕多克是一名退休的會計師，持有飛行小型飛機的執照，名下有兩架飛機。

圖片版權 警方資料 Image caption 62歲的帕多克女友瑪麗露·丹利（Marilou Danley）一度懷疑與槍擊案有關，後被警方證實她人在海外。

當局此前呼籲尋找帕多克女友瑪麗露·丹利（Marilou Danley）的下落。

不過，調查人員後來表示，她已經被問過話，"不再是與案件有關聯被追查的人"。

官員表示，62歲的丹利，在帕多克入住拉斯維加斯酒店時並不在場。她現在人在海外。