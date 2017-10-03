圖片版權 Getty Images Image caption 雖然受馬德里政府阻撓，加泰獨立公投投票率逾4成，並且9成支持獨立。

加泰隆尼亞今日情緒高漲。

「西班牙政府就像一個虐妻丈夫。」一個支持加泰獨立的人對我說：「他口說愛你、不能失去你，但他會毆打你阻止你離開。」

社交媒體上不停地重播加泰周日公投那些難看的場面。

加泰隆尼亞出世的巴塞球星赫拉德‧皮克（Gerard Pique）在電視上談及這場暴力事件時也不禁流下男兒淚。

不過切勿產生錯覺，這些怒火不代表加泰人在政治上團結起來，他們在獨立問題上，仍然處於兩極化的立場。

圖片版權 Getty Images Image caption 警方打壓公投時引發的暴力衝突，造成數百人受傷。

「求變，不等如追求獨立」

西班牙首相拉霍伊政府重手對付獨立公投所觸發的怒火，的確在今天團結了加泰人。許多加泰人認為拉霍伊有偏向馬德里的傲慢、粗暴並忽視個人權益。

加泰彌漫著反建制、支持民族主義的情緒，比較起來，這些較傾向民粹主義，而非分裂主義。

事實上，許多加泰人也不想脫離西班牙，他們僅要求有權合法、並且有尊嚴地去作出選擇，不過公投當天對比之下，卻是一片混亂和充滿了恐嚇性。

加泰人不滿的是，他們向馬德里政府繳付更多稅，但卻得不到相應的回報，例如在新基建上的投資。西班牙2008年面對經濟危機時，不少加泰平民的稅收都用來解決銀行財困。加泰雖然是西班牙最富庶的地區，青年失業率遠低於全國，但也是高達35%，即10個年輕人，便有3.5人失業。

如果化為數字，加泰佔整個西班牙人口16%，承擔起25.6%的西班牙出口、19%的國民生產總值，及20.7%的海外投資。

儘管加泰地區在歐洲上算是最有自治權的地區之一，但加泰人亦覺得需要爭取更大自治權，但卻處處遇到阻力。

加泰人的求變，不是全都轉化為獨立的追求。

你的器材不支持播放多媒體材料 加泰隆尼亞為何有人希望獨立，有人希望維持現狀？

圖片版權 Getty Images/AFP Image caption 拉霍伊（左）和普伊格蒙特兩人也因為加泰獨立問題獲得政治籌碼。

轉移視線

拉霍伊被反對派調侃為「機械人」，因為其形像並不親民，他在處理加泰問題上本來有多點優勢：

法律依據（西班牙憲法法庭裁定公投違法）

公眾意見（普遍西班牙人反對公投）

歐盟支持

零散的加泰獨立陣營尚未團結一致（至公投前）

但他在當天拋棄了這些點子，反而，與加泰主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont），一同步向懸崖邊緣。

為甚麼這樣說？有些人或會留意到，拉霍伊和普伊格蒙特兩人，都在這場西班牙40年來最嚴重的憲制危機中獲益。

拉霍伊是少數黨政府，早前因缺乏支持，而要撤回過不了國會那關的2018年財政預算。而普伊格蒙特領導的加泰，也是西班牙多個地區中，債務最重的一個。而且，兩人各自領導的團隊都沾上了貪污的指控。

面對這些財政難題，加泰獨立問題則有助轉移視線，並為兩人賺取政治籌碼。

歐盟方面，有些分析員把加泰獨立公投塑造成影響歐盟的問題。歐盟拒絶譴責周日暴力，因為擔心分離主義蔓延至其他地區，例如法國的科西嘉島、意大利北部、比利時西部的佛蘭斯等等。

但早在十多數年，西班牙已有巴斯克分離分子，當時發生過多宗暴力事件。

今日，巴斯克分離分子在國會支持拉霍伊。地區性的分裂主義不是歐盟2017年的問題，民粹主義才是。