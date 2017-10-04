拉斯維加斯槍擊案：槍手在房間安裝攝像頭

你的器材不支持播放多媒體材料 槍聲能告訴我們什麼線索？

美國拉斯維加斯周日發生的槍擊案中，槍手斯蒂芬•帕多克（Stephen Paddock）已造成至少59人死亡，527人受傷。他還在酒店房間及周圍安裝了數個攝像裝置。

警方透露，兩個攝像頭指向房間所在樓層的走廊，一個裝在房門窺視孔上，可以幫助槍手觀察正在接近房間的執法人員和安保人員。

警方仍在搜尋64歲的帕多克在曼德蕾海濱度假酒店（Mandalay Bay）房間內向音樂節觀眾開火的原因。

但警方確認這是一起經過精心預謀的襲擊。

內華達州克拉克縣警察局的警長約瑟夫•隆巴杜（Joseph Lombardo）周二（10月3日）對媒體表示，"這個人明顯是預謀好了的，從房間內發現的槍支彈藥的種類以及數量就能看出來。"

"這（起槍擊案）事先經過了精密謀劃。我很確定他評估了行動過程中的所有步驟。"

圖片版權 AFP Image caption 市民在事發現場附近紀念槍擊案受害者。

代理警長凱文（Kevin McMahill）稱，當帕多克受到干擾並且射殺了一名安保人員時，槍擊曾經停止。

這起美國現代史上最為嚴重的槍擊案引發了針對美國槍支法律的大量討論，有人呼籲改革槍支法律。但美國總統特朗普表態稱，如果想（對討論的話題）做點什麼的話，"不是現在"。

他把槍手帕多克描述為一個"病人和瘋子"。

但一位要求匿名的美國國土安全部高級官員對路透社表示，沒有證據證明帕多克有精神疾病或者大腦受到過傷害。

到目前為止警方沒有發現此案和美國境內外的恐怖組織有聯繫。

圖片版權 Paddock family Image caption 有消息稱帕多克有精神病史，但警方認為這是一次精心謀劃的襲擊。

帕多克在警察局沒有任何案底。

警方在帕多克開槍的酒店房間和其家中發現了幾十支武器。一家名為Boston 25 News的媒體稱取得了這些武器的照片。

出售槍支給帕多克的商店認為他所買槍支很難達到槍擊現場的那種威力——周日晚間襲擊現場的視頻顯示兇手射擊速度很快，這意味著帕多克可能使用合法配件對槍支射擊速度進行過改裝，使其達到了自動武器的水平。

圖片版權 Boston 25 News Image caption 帕多克開槍的房間內發現的武器

圖片版權 Boston 25 News Image caption 一家美國媒體披露的槍手使用的武器圖片

特朗普在競選期間獲得了美國全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）的支持。他在競選中經常使用憲法第二修正案。特朗普現在需要注意不要在控槍和擁槍的兩種觀點中作出選擇。

在周二訪問了波多黎各後特朗普說，"或許這個時刻（控槍）"會在十年後到來。

稍早前他說，"隨著時間推移，我們會討論槍支法律。"

特朗普在過去幾年裏對控槍的態度數次發生變化，他從未給出任何細節。

他沒有把這次襲擊定性為國內恐怖主義。

拉斯維加斯槍擊案時間線 72分鐘裡的主要節點 22:08 現場警察報告“有人開槍” 22:14 31樓的警察稱槍擊“來自上一層樓”

22:20 警察稱“聽到槍擊聲音已經有一段時間了”

22:27 警察匯報稱“一名安保人員在32樓被射殺”

23:20 特警進入槍手所在房間，發現“一人死亡” Getty