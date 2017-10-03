美國賭城槍擊案：逝者、英雄與人性

圖片版權 Getty Images Image caption 拉斯維加斯鄉村音樂節遭遇槍擊，59人死亡，500多人受傷。

周日晚間，美國拉斯維加斯一場鄉村音樂會被槍聲打破。到周二（10月3日），官方證實的死亡人數為59人，另外還有500多人受傷。

這是美國現代史上死傷最嚴重的一宗槍擊案。64歲的槍手斯蒂芬·帕多克從音樂會場地附近酒店32層的高樓上，向2萬多觀眾發出一串又一串子彈。

人們在清點傷亡、追查兇手開槍動機、追問美國槍擊案件何以一而再再而三的同時，也開始了解許多人如何在這次槍擊案中倒下以及逃生的經歷。

逝者

圖片版權 Facebook Chris Roybal Image caption 克里斯·羅伊博爾，前不久剛剛從阿富汗前線回國。

克里斯·羅伊博爾，28歲，是來自加利福利尼亞南部的美國海軍退伍軍人，前不久剛剛從阿富汗前線回國。

他在社交媒體臉書上寫下的最後一個公開留言發表在7月。他談到被人問及的一個問題："被槍打中會是怎樣的情況？"

他寫道："人們想知道這個問題的答案，因為在我們美國人當中，只有不到1%的人會有這樣的親身體驗。"

"我總是有同樣的回答，我說回答這個問題不會有讓人自豪或自大的感覺，而是真實和充滿恐懼憤怒的感覺。"

他說，隨著時間的推移，"興奮感逐漸消失，剩下來的只有憤怒"。

圖片版權 Reuters Image caption 桑尼·梅爾頓來自田納西州。他為了護住妻子希思，背部中槍身亡。

桑尼·梅爾頓，29歲，來自田納西州。他為了護住妻子希思，背部中槍身亡。

每個逝者的身後，都有一個不同尋常的故事。他們有的努力工作一個夏天才攢下了假期和旅費；有的前來紀念結婚週年，卻從此陰陽相隔。

守護

麥克·麥加利，帶著孩子來參加音樂會，當槍聲響起時，他把孩子護在自己身下。驚慌出逃的觀眾，在他襯衣的背上留下了腳印。

他說："他們才20歲，我已經53了。我這輩子已經很好了。"

卡莉·克里傑也將小女兒放在地上，自己趴在孩子身上。她說："幸好我們坐在靠後的地方，那裏有座位，有一些孩子。

"所有人都在尖叫要我們從座位上下來。我把孩子放在地上，趴在她身上。"

"她一直在哭，尖叫，問這是怎麼了。我想她應該沒事。"

從美國亞利桑那州來參加音樂節的消防員科特·弗勒，用身體為妻子擋子彈，結果腿上中槍，需要手術。他需要相當長的時間才能康復。

救助

圖片版權 Reuters Image caption 人們在槍擊案現場附近獻上鮮花，哀悼遇害者。

來自洛杉磯的消防員羅伯特·海耶斯，事發後立即將妻子和朋友帶出場地，卻又迅速回到現場向特警隊報到。他說與拉斯維加斯當地的一名醫護人員一起，救助傷者，卻不得不面對死亡。

他說，單他自己驗證宣佈的死者就達20人。

"我做這些，並不是想當英雄。"

托德·布利裏文也是在和朋友脫險後再次回到槍擊案現場。據《華盛頓郵報》報道，他和自願者一起，幫助至少30多人脫險。

他說："我就是覺得自己應該這麼做。如果我或者家人遇到這樣的情況，我也希望有人能來幫我。"

圖片版權 Reuters Image caption 在拉斯維加斯槍擊案發現場不遠，仍然高聳著巨幅的賣槍廣告牌。

周一凌晨，當警方呼籲人們捐血時，捐血站外很快排起了長龍。

拉斯維加斯的民眾用各種方式為撤出音樂會的人們迅速提供協助：有的送來瓶裝水和食品，有的送來毯子。

面對如此傷亡慘重的槍擊案，美國社會對槍支管制的討論再次熱烈。

或許人們都在問同樣的問題：這次能讓美國上下痛定思痛嗎？