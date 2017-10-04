中美關係風雲：美軍第七艦隊與亞太恩仇

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普將於中共19大後正式訪華，隸屬美國第七艦隊的核動力航母"里根"號訪問香港。為總統 "打前站"？

美國總統特朗普將於中共19大後正式訪華，隸屬美國第七艦隊的核動力航母"里根"號訪問香港。為總統 "打前站"？

"里根"號訪港是兩年來美軍航母首次訪港。美軍另一艘航母去年4月因南海問題中美關係緊張時曾被拒停靠香港。這次美海軍最先進的航母"里根"號的航路，體現出中美關係加強合作的趨向。

成立於二戰太平洋戰爭正酣的1943年的第七艦隊是美國海軍裝備最強的"國之利器"，主要巡弋於南到澳洲、北到白令海峽的西太平洋的浩瀚水域，涵蓋美中俄日等大國地緣政治交錯地盤，包括了最可能爆發大規模衝突的朝鮮半島、台灣海峽和南中國海三大熱點地區。

第七艦隊目前是美軍裝備最強、人員最多的艦隊。它在亞太地區的海域一般擁有70艘各式軍艦和潛艇，超過300多架戰機和4萬多名官兵。

艦隊的主要駐扎地是日本和關島等地。艦隊的旗艦是藍嶺號兩棲登陸指揮艦。里根號航母則是進入21世紀後美國成軍的航母，裝備設施先進，被稱為"世界上最強大的海上平台"。

艦隊的作戰區域不僅涵蓋西太平洋地區，還延伸到印度洋和非洲東岸的紅海，高達1.34億平方公里，有關區域約佔全球半數人口。大有「依天屠龍，誰與爭鋒」之勢。

亞太區域 "平衡者"

二戰中，第七艦隊身經百戰，將試圖稱霸太平洋的日本帝國海軍打成碎片。二戰後，第七艦隊參加了朝鮮戰爭，越南戰爭，以及上世紀90年代的波斯灣戰爭等美軍重大戰爭行動。

圖片版權 US Navy Image caption 在1991年的海灣戰爭中，第七艦隊上打頭陣發射戰斧式導彈。

在和平和戰爭風雲變幻的不同時候，第七艦隊也在美國和亞太各國關係的重大時刻扮演著合作或對抗的角色，可謂"美國外交關係風向標"。第七艦隊總部設在某盟國，就會給該國增添安保信心和後盾。

在二戰後，美國重視中國在亞太作用，與國民黨政府結盟，美軍一度將第七艦隊總部設在青島，建立海軍基地（49年撤離），幫助國民黨軍隊運人運物接管從東北、華北到中國東南沿海的地區，影響了中國國共內戰之爭。在青島的美軍少數官兵違法亂紀、欺壓百姓，引發社會公憤，嚴重損害第七艦隊和美軍在中國民眾心目中的形像。

但是，因為二戰中美軍駐延安小組，美國政軍一些高層人士和中共高層來往因此得以相互了解，大多數美軍和中國民眾在對日作戰時期友好相處甚至共同患難，加上美軍高層對蔣介石領導的國民黨政府腐敗嚴重不滿，為後來華府和北京和解留下伏筆。

中共在大陸建政，國民黨敗退台灣。第七艦隊於1950年朝鮮戰爭爆發的第二天駛入台灣海峽"維和"，實際上起了阻止大陸武力統一台灣的作用。第七艦隊更成為中國政府和民眾口誅筆伐的對象。

朝鮮戰爭爆發後不久，剛剛結束4年大陸內戰中共面前是滿目瘡痍的一片江山，百廢待興，但在斯大林金日成誘逼下，毛澤東堅持派出百萬精兵跨過鴨綠江"抗美援朝"，以落後的後勤武器裝備去幫助朝鮮，和武器裝備世界一流的美韓聯軍迎頭相撞。但美國注意到，中國軍隊是以"志願軍"名義赴朝的，不算中國政府出兵。第七艦隊的後來行動，證實了華府的微妙考慮。

華府北京"心有靈犀一點通"

與此同時，中共尚未平定大陸，大陸各地尚存國民黨殘餘武裝和地方勢力，西藏、新疆、雲貴均有動蕩之勢，因此蔣介石領導的國民黨軍隊也希望以聯合國成員名義參加朝鮮戰爭，借此一舉反攻大陸。

但是，當年美國也宣佈，如果退守台灣的蔣介石政權乘朝鮮戰爭之際"反攻大陸"，第七艦隊將予以武力阻攔！同時，美國也沒有允許蔣介石軍隊參加朝鮮戰爭。

由此可見，美國從戰略上當年並無直接介入中國內戰、在軍事上與中共爭奪大陸之意，否則不會放棄台灣對大陸的軍事反攻的好時機。就連第七艦隊一度的老上級長官麥克阿瑟揚言要跨越紅線打過鴨綠江，迅速就被華盛頓解職。

1958年，在解放軍炮擊金門的戰役中，解放軍和美軍第七艦隊保持了相互的默契：毛澤東下令"只打蔣艦，不打美艦"，解放軍也只瞄凖蔣介石的軍艦炮擊。而為蔣軍護航的火力強大、身經百戰的第七艦隊艦隻，在發生解放軍猛烈炮擊蔣艦後，不僅未向解放軍射擊，相反立即退出金門戰區駛向公海。非不能也，是不為也。

裝備最強、人員最多

第七艦隊在美軍中非但不會輕易避戰，而常在大戰中成為美軍先鋒。

不論是在朝鮮戰爭、越南戰爭，還是在1991年的海灣戰爭中，第七艦隊上的巨炮或導彈都起到了打頭陣的作用。

90年代，台灣屆時領導人李登輝訪美，台海危機三度爆發。解放軍在台灣海峽和台灣附近海域展開了4次軍事演習。其間美國第七艦隊的兩艘航母戰鬥群也遊弋到台灣海峽附近。

隨著冷戰結束和中美關係緩和，第七艦隊也參與到中美軍事交流中：第七艦隊旗艦"藍嶺"號兩棲指揮艦從1998年到2004年四度到中國訪問。

台灣問題與朝鮮半島

里根號最新一次的停靠香港，向預先登記的香港市民和傳媒開放參觀。官兵也分批上岸，並和市民合作參加社區交流活動。香港媒體還追蹤採訪了航母上的一些華人官兵，拉近了美國航母和中國人的距離感。

1997年，中國對香港恢復行使主權後，外國軍用船舶進入中國港口停泊，須經過中央政府同意，第七艦隊自然沒有例外。

圖片版權 Getty Images Image caption 第七艦隊旗艦"藍嶺"號兩棲指揮艦從1998年到2004年四度到中國訪問。

當時中美兩國政府達成了協議，同意美國軍艦繼續在香港進行補給和休整。但從那時候起，美國航母能否停靠香港補給，成了中美關係的一個晴雨表。過去兩年裏，中美關係因為南海問題緊張之際，香港就不歡迎美艦來訪。

韓國媒體稱，"里根號"航母戰鬥群隨後預計將駛往朝鮮半島，參與聯合軍演。朝鮮方面一直不顧國際社會反對搞核和導彈武器開發，其理由之一就是美韓聯合軍演。

中國雖然也不贊同美韓軍演對朝鮮施壓，呼籲各方克制。但並不希望為了金正恩和美國等國際社會其他大巨頭對抗，更不願讓金正恩利用中美矛盾、肆無忌憚瘋狂開發核和導彈武器，將大國玩弄於股掌之上。

中國這次批准美軍"大殺器"訪問香港，也是為了打消台灣試圖讓美艦去台的念頭。中國此舉也同時暗示表明，只要美國海軍不"侵犯中國核心利益"，並不會反對其公海自由航行。

特別是特朗普即將展開他就任美國總統以來首次對中國的正式訪問之際，中國方面積極努力，為其訪問鋪路。"里根"號訪港，看上去像是特朗普總統的訪華先遣隊，現在已經受到中方的歡迎款待。