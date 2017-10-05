圖片版權 Reuters Image caption 普伊格蒙特（左）在電視講話中批評西班牙國王費利佩六世

加泰隆尼亞地區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont），批評西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）「有意無視數百萬加泰隆尼亞人」。

普伊格蒙特周三（10月4日）在電視講話中指，費利佩六世採取了西班牙中央政府的立場，但「當前時刻所需要的，是調解」。

普伊格蒙特早前已表明，加泰或將在下周宣佈獨立。

西班牙國王費利佩六世本周二（10月3日）發表電視講話，指周日（10月1日）在加泰進行的獨立公投，是違法及不民主。

費利佩六世發言24小時後，普伊格蒙特回應其說法，指費利佩六世未有履行憲法賦予國王的調解角色。

西班牙中央政府此前強調，不會屈服於普伊格蒙特的威脅，並指普伊格蒙特必須回到法律的道路上，否則絶不與其政府談判。

馬德里又指，普伊格蒙特對國王的批評，顯示他已「與現實脫節」。

周二，普伊格蒙特向BBC表示，他會「在本周內或下周初」宣佈加泰獨立。

加泰自治區政府早前宣佈，自治區議會將於下周一（10月9日）舉行特別會議，討論公投結果。

你的器材不支持播放多媒體材料 加泰隆尼亞為何有人希望獨立，有人希望維持現狀？

加泰官員此前公布，公投中有近九成人支持獨立，但最終結果仍未出爐。投票率預計為42%。

普伊格蒙特周三的電視講話中，未有再就可能宣佈獨立一事，解釋更多細節。他在講話中，一度由加泰隆尼亞語轉用西班牙語，向曾表明支持加泰的西班牙國民致謝。

周日發生了什麼？

周日，加泰隆尼亞舉行已被西班牙憲法法院頒令暫緩、中央政府宣佈為非法的獨立公投，西班牙中央政府派出大批警力前往，以武力阻止票站運作。

有西班牙警方發射橡膠子彈，強行進入票站及扯女性民眾的頭髮。

當地醫療部門指，事件中有33名警員受傷。

被這些畫面震撼的加泰民眾，本周二上街示威，人數數以十萬計，另有大批民眾參與抗議「嚴重侵害權利及自由的行徑」的罷工行動。

「我們需要像喬恩·斯諾（Jon Snow）那樣的國王」

BBC記者帕特里克‧傑克遜（Patrick Jackson）赫羅納報道

在西班牙，有人公開批評國王十分罕見。但國王費利佩六世是國家團結的象徵，素來很少透過電視向全國發言，普伊蒙格特必須作出回應。

在普伊格蒙特的家鄉赫羅納（Girona）一間酒吧，民眾在觀看普伊格蒙特講話後鼓掌，對他呼籲調解的表態甚是滿意，又用熱播劇《權力的遊戲》打比喻。

「我們需要喬恩·斯諾那樣的國王，奮力維護自己的領土，並與人民站在一起。」一名女性笑道。

西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）則被公認為「夜王」（the Night King），咀咒加泰的寒冬永不完結。

「我想要的西班牙，應該更加尊重國內不同文化，」該女子正色地說：「為什麼不去愛所有的國民？我們對費利佩亡世的講話感到不解。」