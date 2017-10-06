「無現金」香港　進步還是隱憂？你問，我答！

  • 2017年 10月 6日
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam (R) stands next to Alibaba Executive Chairman Jack Ma as she visits Alibaba"s headquarters in Hangzhou, Zhejiang province, China August 23, 2017. 圖片版權 Reuters
Image caption 馬雲（中）與香港特首林鄭月娥

電子支付在中國大陸發展蓬勃，不少城市號稱進入「出門不帶錢包」的時代；但香港的「無現金支付」卻似乎發展緩慢。

中港首富馬雲和李嘉誠宣佈聯手，組成合資企業，營運電子錢包品牌，要將香港變成「無現金社會」。香港財庫局長陳家強亦表態，期望香港朝無現金社會發展。

對於香港無現金的發展，你有什麼期望或疑惑？

香港的無現金支付發展「緩慢」嗎？還未進入「無現金」社會是否等於落後？香港會否真的全面無現金化？港人對其安全的擔憂，是多慮還是真正的危機？

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