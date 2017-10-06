「無現金」香港 進步還是隱憂？你問，我答！
- 2017年 10月 6日
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電子支付在中國大陸發展蓬勃，不少城市號稱進入「出門不帶錢包」的時代；但香港的「無現金支付」卻似乎發展緩慢。
中港首富馬雲和李嘉誠宣佈聯手，組成合資企業，營運電子錢包品牌，要將香港變成「無現金社會」。香港財庫局長陳家強亦表態，期望香港朝無現金社會發展。
對於香港無現金的發展，你有什麼期望或疑惑？
香港的無現金支付發展「緩慢」嗎？還未進入「無現金」社會是否等於落後？香港會否真的全面無現金化？港人對其安全的擔憂，是多慮還是真正的危機？
如果你也對這個話題好奇，歡迎參加BBC中文《你問我答》，在下表提交問題，我們將選取讀者最關心的話題諮詢專家，並以報道形式解答。