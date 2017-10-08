圖片版權 AFP Image caption 金·沃爾（圖右）登上鸚鵡螺號潛艇（圖左）後失蹤。

在失蹤二個多月後，瑞典籍獨立女記者金·沃爾（Kim Wall）的頭顱被警方找到。

潛水員在哥本哈根（Copenhagen）南方的科耶灣（Koge Bay）發現裝有她頭顱、腿及衣物的袋子，哥本哈根警方說。

金·沃爾的殘軀在8月10日她登上彼得•馬德森（Peter Madsen）的自製小潛艇採訪後的11天被發現。她的頭顱被發現的地方離殘軀被找到之處不遠。

現年46歲的科學家彼得•馬德森否認謀殺金·沃爾。

哥本哈根警察督察詹森（Jens Moller Jensen）表示，裝有頭顱的袋子在星期五被發現，袋子裏裝了金屬塊增加重量。

「昨天上午我們發現一個袋子，裏面有金·沃爾的衣服、內衣、絲襪和鞋。在同一個袋子裏還有刀，並有一些汽車管線來增加袋子的重量。」詹森說。

經過屍檢後確認是金·沃爾的頭顱。詹森表示頭顱「沒有骨折，也沒有受到鈍器傷害的跡象。」

這樣一來就和彼得•馬德森的說法矛盾。他聲稱金·沃爾是因為頭部撞到艙門而死。

終年30 歲的金·沃爾生前最後的身影是在8月10日晚間被看見。她為了採訪彼得•馬德森的旅程而登上他自製的重40噸長16米的潛艇UC3鸚鵡螺號。

重建失蹤過程：

圖片版權 Ritzau Foto Image caption 沃爾被拍到和馬德森站在潛艇指揮塔上。

作為一位小有名氣的自由職業記者，沃爾正在為一篇關於馬德森的專題報道進行前期研究。2008年，馬德森通過眾籌自己建造了鸚鵡螺號。

而在此之前沃爾已經在朝鮮、南太平洋、烏干達以及海地從事過採訪報道，為《紐約時報》、《衛報》、Vice和香港《南華早報》等多家媒體撰稿。

8月10日下午7點，沃爾和馬德森在哥本哈根南部的雷夫沙勒恩港口會面，他們一起登上了鸚鵡螺號。兩人一起留下的最後影像是當晚8:30，日落前不久，一名男子從遊船上拍到他們出現在潛艇指揮塔上。

沃爾沒能返航——周五凌晨2:30，她的男友匯報稱她失蹤。

由於這艘自製潛艇沒有衛星定位設備，警方接警後直到周五早上10:30才從位於瑞典和丹麥間海峽中的一座燈塔上收到這艘潛艇的消息。

一艘商船後來匯報說，10號晚上12點左右，在30米左右的距離處看到過這艘潛艇，當時它位於厄勒海峽大橋（Oresund Bridge）的西北方向。

搜尋人員最終和馬德森本人取得了聯繫。但潛艇在搜尋人員第一次看到它半小時後沉沒，馬德森被搜尋人員救起。

對於這次潛艇失事，哥本哈根警方8月14日表示，「潛艇沉沒是故意行為導致」。

發現無頭女屍：

圖片版權 PETER THOMPSON Image caption 8月10日，沃爾被拍到的最後景象。

潛艇出海13天後，沃爾被確認已經死亡。

馬德森供述說，船上發生了事故，導致沃爾死亡。他則對屍體進行了海葬，地點在位於哥本哈根以南50公里處的科耶灣一帶。

但很多恐怖的事實隨後開始出現。

哥本哈根警察局長宣佈，8月21日在哥本哈根南部的一片海灘上發現了一具人體軀幹，其四肢、頭顱被人為割掉。

兩天後，警方宣佈，通過同沃爾使用過的牙刷和梳子上獲取的DNA進行比對，這具屍體就是沃爾。調查人員還通報稱，沉沒的潛艇上獲取的血跡也來自沃爾。

用於分肢和鑿沉潛艇的是同一件金屬工具，她的致命傷來自突然敲擊。

馬德森的律師則堅稱他無罪，並表示這些證據不能否認沃爾死於事故。

一開始彼得•馬德森表示金·沃爾安全地在哥本哈根下船，但後來他改變說法，稱因為一起「可怕的意外」，他已經將她「海葬」，並打算讓潛艇沉船結束自己的性命。

金·沃爾的殘軀在8月21日被發現，根據屍檢結果，她的生殖器和胸腔有刀傷，傷痕是「大約在她死亡或死後不久發生」。

丹麥檢察官巴赫－傑克森（Jakob Buch-Jepsen）本月早前向法庭表示，在硬盤上發現女子被活生生斬首的影片據信是屬於彼得•馬德森。

彼得•馬德森否認擁有該硬盤。因為案件還在調查中，他將被繼續拘留四星期。