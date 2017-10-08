特朗普：對朝鮮「只有一種方法管用」

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美國總統特朗普警告，在處理朝鮮問題幾年都未見成效之後，「只有一種方法管用」。他說的是什麼方法？

特朗普在推特（Twitter）上說：「美國總統和幕僚們已經和朝鮮對話了25年，但沒有作用。」

特朗普沒有對此推文做進一步說明。

美國和朝鮮在朝鮮核問題上的言詞交鋒越來越激烈，美國亟欲停止朝鮮的核試驗。

朝鮮政府最近宣稱成功測試了能裝載到遠程導彈上的小型氫彈。

特朗普先前警告，美國能在保護美國國家利益及防衛地區盟友的前提下摧毀朝鮮。

這些戰爭言論真會導致戰爭？

圖片版權 Reuters Image caption 美國和朝鮮在朝鮮核問題上的言詞交鋒越來越激烈。

這條特朗普在美國時間星期六發佈的推特是美國領導人的又一項隱密聲明，BBC記者勞拉·比克（Laura Bicker）在華盛頓報導。

據報上周美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）架設了與朝鮮直接通話的通訊渠道，試圖解決逐漸升高的緊張情勢。

特朗普當時推文說：「省省力氣吧雷克斯，我們會做應該被完成的事。」

特朗普在星期六強調他和蒂勒森的關係良好，但補充說到，蒂勒森可以再更強硬。

本周稍早，蒂勒森否認他和總統關係緊張，否認媒體報道他稱總統是＂蠢蛋＂。

BBC駐華盛頓記者表示，特朗普對於朝鮮的最新言論可能只是氣話，但還是引發朝鮮可能將之視為威脅的擔心。

今年九月，朝鮮在國際譴責聲浪下仍進行第六次核試驗，並宣稱會在太平洋進行另一次。

上個月特朗普對聯合國發表講話，威脅要殲滅朝鮮，他說朝鮮領導人金正恩「正在執行自殺任務」。

金正恩罕見發表聲明回敬特朗普，誓言「用火來教訓這個美國瘋老頭」。