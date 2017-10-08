圖輯：用太陽能動力穿越澳洲可行嗎？

來自世界各地的團隊將挑戰用太陽能動力車橫越澳洲。

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

來自超過30個國家的挑戰隊伍將從澳大利亞北部的達爾文（Darwin）穿越澳洲中心至南部的阿德萊德，全長3000公里（1865英里）。今年是這個比賽的三十週年。

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

世界太陽能車挑戰賽（World Solar Challenge）的挑戰者是學生，他們親手打造自己的太陽能車。

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

挑戰者賽前做了幾次測試，在星期六最終排序出爐。

圖片版權 AFP/Getty Images

來自比利時的隊伍「衝擊動力火車」（Punch Powertrain）排在首發位，該隊的車達到時速83.4公里。

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

比賽規則相當清晰。主辦單位表示：「一輛發電量在1000瓦的太陽能車，必須在50個小時內，行駛超過3000公里，參賽車輛被允許使用的儲電量，只能佔總體耗電量的10%，其餘必須全靠太陽能發電。」

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

參賽隊伍一旦離開達爾文，就必須每天下午5時之前「盡可能的行駛」直到「必須在沙漠中扎營」。隊伍必須要能完全自給自足。

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

沿途設有7個檢查站。

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

在檢查站只能做最基本的保養以確保胎壓、清除車身上的碎屑。

圖片版權 ALLSPORT/Getty Images

參賽隊伍分成三個級別：挑戰者級、巡邏者級、非競賽冒險者級。最快到達的隊伍預計將在星期四抵達阿德萊德。

。