金正恩妹妹晉升政治局 她是怎樣一個人？

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朝鮮領導人金正恩把自己的胞妹金與正提拔為勞動黨中央政治局候補委員。

朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第二次會議10月7日在平壤舉行，會議的日程之一是調整黨內人事安排。

金與正晉升政治局，和哥哥金正恩一起成為權力強大的政治局當中僅有的千禧一代。

外界普遍認為，金與正取代姑姑金敬姬、成為金正恩身邊最重要的決策者之一。金敬姬曾在金正日時代擔任要職，是朝鮮領導班子最高層的重要人物。

美國約翰·霍普金斯大學《38度線以北》的朝鮮問題專家邁克爾·麥登（Michael Madden）表示，（提拔胞妹）是金氏家族在進一步鞏固權力。

他還說，這表明金與正的職務和權責比此前外界猜測的更重要。

今年1月，美國財政部以"踐踏人權"為由將金與正以及其他數名朝鮮高官寫上了黑名單。

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金與正是誰？

"朝鮮領導人觀察"網站報道，金與正是金正日最小的女兒，與哥哥金正哲、金正恩同母。

金與正據信生於1987年，傳言說她與比她大4歲的金正恩關係密切。兄妹二人曾同時在瑞士伯爾尼留學。

有報道說，她的丈夫是朝鮮勞動黨黨委書記崔龍海的兒子。

金與正原來做過什麼？

金與正在2014年開始擔任勞動黨宣傳部門的關鍵職位，其主要工作是保護哥哥金正恩的形像。

據報，她負責管理金正恩的全部公開活動，包括行程和後勤，並充當政治顧問。

金與正近年來偶爾會出現在聚光燈下，曾出席2011年父親金正日的葬禮，2014年哥哥金正恩當選座高人民會議議員時也在場，並偶爾會在朝鮮官方媒體的照片中與金正恩一起出現。

前年10月，有傳言說，她由於宣傳工作不得力被金正恩撤職。

但是觀察人士確信，金與正仍然會得到朝鮮領導層的高級職位—甚至早在2008年金正日健康狀況惡化，主要接班計劃開始進行之時就就已為她預留了位置。

曾有猜測說，金正恩2014年從公眾視線中消失很長一段時間的時候，金與正可能會取代其位置。

圖片版權 AFP Image caption 金與正與金正恩一道的照片（2014年3月）

金與正是什麼樣的人？

邁克爾·麥登曾對BBC表示，金與正被形容為性格甜美、善良，有一點假小子氣。

但是有報道說，她也是在呵護之下長大，金氏家族中的其他成員與她的交流不多。

金與正瑞士母校官員曾透露，她被警衛和保姆的小圈子保護—曾有一次患輕度感冒，被立即從學校帶走送進醫院。

金與正將在朝鮮領導層出任更重要職位，她的這一成長方式也將受到更多檢驗。