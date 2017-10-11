圖片版權 Getty Images Image caption 奧斯卡級別制牌人哈維·韋恩斯坦被指曾性侵三名女性

好萊塢大製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）身陷醜聞，被媒體披露涉嫌性騷擾多名女性後，如今巨星安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie，另譯：安祖蓮娜祖莉）和奧斯卡影后格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow，另譯：桂麗芙帕德露）也加入了指控者的行列。

兩個知名好萊塢女星均聲稱，曾在從影生涯早期受到過韋恩斯坦的性騷擾。

《紐約時報》（The New York Times）較早前的一篇報導披露，65歲的韋恩斯坦在過去30年來面臨過多宗性騷擾，並多次以賠償金達成和解並保密協議。他與兄弟共同創辦的韋恩斯坦影業（The Weinstein Company）在周一（10月9日）宣佈，由於有關於其「不當行為」的新信息，董事局決定立即解除哈維·韋恩斯坦在該公司的職務。

韋恩斯坦曾就性騷擾行為指控道歉，稱自己在過去為同業「帶來很多痛苦」，但之後對報紙的報導提出異議。

《紐約客》（The New Yorker）雜誌則在另一篇獨立的報導當中指韋恩斯坦甚至有過強姦行為，但曾是米拉麥克斯（Miramax）電影公司聯合創始人的韋恩斯坦在周二（10月10日）表示否認該指控。

哈維·韋恩斯坦是好萊塢電影業最大的製片人之一，曾與弟弟鮑勃·韋恩斯坦（Bob Weinstein）先後創辦米拉麥克斯和韋恩斯坦影業，由他幕後策劃的好萊塢知名電影包括《莎翁情史》（Shakespeare in Love另譯《寫我深情》）、《國王的演講》（The King's Speech，另譯《皇上無話兒》）和《低俗小說》（Pulp Fiction，另譯《危險人物》或《黑色追緝令》）等。

事件曝光後，各界批評之聲不絶。美國前總統奧巴馬及夫人米歇爾發表聲明稱，對最近有關哈維·韋恩斯坦的報導「感到噁心」，並讚揚「站出來的女性勇氣可嘉」。

周二，韋恩斯坦的妻子、設計師喬吉娜·查普曼（Georgina Chapman）告訴娛樂雜誌《人物》（People），她將會與丈夫分手 。

「我為所有曾經因為這種不可饒恕的行為而遭受巨大痛苦的女性心碎，」《人物》引述41歲的查普曼說。她與韋恩斯坦育有兩個孩子。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈維·韋恩斯坦和妻子喬吉娜·查普曼

周二，格溫妮絲·帕特羅和安吉麗娜·茱莉分別向率先披露事件的《紐約時報》發送了聲明。

茱莉通過電子郵件向該報表示：「我曾在年輕時與哈維·韋恩斯坦有過不愉快的經歷，而此後，我選擇不再與他合作，並且在其他人與他合作時發出提醒。」

「在任何領域、任何國家，這樣對待女性的行為都是不可接受的。」

帕特羅的聲明則聲稱，韋恩斯坦在選擇了她擔當電影《艾瑪》（Emma）當中的角色之後曾召喚她前往他的酒店套房，在那裏，韋恩斯坦將手放在她身上，並提議在他的臥室裏做按摩。

圖片版權 Getty Images Image caption 格溫妮絲·帕特羅也加入爆料行列，指控韋恩斯坦的性騷擾行為

「我當時是個孩子，受僱於人，我就呆住了，」帕特羅告訴《紐約時報》說。

她表示，她將此事告訴了當時的男友布拉德·皮特（Brad Pitt），而皮特為此與韋恩斯坦有過當面對峙。

「我當時覺得他會把我炒掉，」她說。

「關係是雙方自願的」

《紐約客》的另一篇報導則說，有16名韋恩斯坦影業的前僱員和現任僱員向該雜誌表示，「他們在與韋恩斯坦影業有關的工作場合裏曾見過或者知道發生過一些不被歡迎的性企圖和撫摸舉動」。

該雜誌引述意大利演員艾莎·阿基多（Asia Argento）的導演露西婭·斯托勒（Lucia Stoller）指，她們曾被韋恩斯坦強迫做出一些性舉動。

另一名不願透露姓名的女性則說，韋恩斯坦曾經「強行對我作出性的親近」。

阿基多表示，她到現在之前從來沒有提過此事，是因為她害怕這樣做會影響她的演藝生涯。

她告訴《紐約客》：「這就是為什麼這種事從來沒有爆出來過——有些是很久以前的事，我的例子就是20年前的。」

圖片版權 AFP Image caption 艾莎·阿基多向《紐約客》透露了過往經歷（2009年資料圖片）

圖片版權 Getty Images Image caption 梅麗爾·斯特裏普曾在韋恩斯坦製片的《鐵娘子》等電影中提綱主演

圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·克魯尼（右）指韋恩斯坦受到指控的行為「無可辯駁」

該報導當中提到的指控還來自憑米拉麥克斯製作的電影《非強力春藥》（Mighty Aphrodite）奪得奧斯卡獎的米拉·索爾維諾（Mira Sorvino）。她告訴該雜誌說，韋恩斯坦曾試圖向她施壓，逼迫她與他發展關係。

羅珊娜·艾奎特（Roseanna Arquette）則表示，她拒絶過韋恩斯坦的性企圖，而她相信自己的演藝生涯因此而受到影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈維·韋恩斯坦是權傾好萊塢的金牌製片人——右為影星珍妮弗·勞倫斯（Jennifer Lawrence）

分析：「韋恩斯坦以權力作通道」－BBC傳媒事務編阿莫爾·拉簡（Amol Rajan）

令人痛苦的事實是，很多、很多人多年來都一直知道有關韋恩斯坦的這些指控。說白了，他就是躲在光天化日之下，毫無疑問是在一定程度上因為他與名人名流的關係而受到保護，還有他一揮手就能給馬里婭·奧巴馬（Malia Obama）這樣的人提供實習機會的能力。（就我們所知，馬里婭受到了絶對文明的對待。）

他是希拉里·克林頓的一個重要支持者這一點，也將令他受到的傷害微乎其微。

韋恩斯坦就是那種利用他的權力做通道的男人，經過他可以達到的是名利雙收：他控制著大批的觀眾，以及由此而來的大把金錢。

如果這些演員所說的指控有一些是真實的話，它可能就意味著一個不可饒恕的事實：因為韋恩斯坦的權力，他就能夠做出這些事之後全身而退。

韋恩斯坦的發言人薩麗·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）發表了一份聲明來回應該報導。

「韋恩斯坦先生明確否認任何有關非雙方自願性關係的指控，」她說，「韋恩斯坦先生還進一步確認，對於拒絶他靠近的任何女性，從未有過任何報復行為。」

「明顯，韋恩斯坦先生不可能就匿名的指控作出回應，但是有關任何作出記錄在案指控的女性，韋恩斯坦先生相信這些關係都雙方自願的。」

前美國總統民主黨參選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）則分享了一份聲明說，她對關於韋恩斯坦的消息曝光感到「震驚和驚駭」。希拉里在2016年參選總統時，韋恩斯坦曾向她的陣營捐款，也是希拉里和奧巴馬所屬的民主黨重要的捐款者之一。

「自由派的偽善」

好萊塢以及美國主流媒體對於韋恩斯坦醜聞的反應一度引發網絡論戰，保守派媒體和評論人士認為主流媒體沒有對韋恩斯坦作出強烈遣責。

韋恩斯坦是民主黨的主要支持者之一，美國總統特朗普的兒子小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr）在推特上向熱衷議論政治的脫口秀主持人吉米·坎摩爾（Jimmy Kimmel）挑刺，指他沒有評論韋恩斯坦的報導；後者則借用特朗普對《紐約時報》的評價作回應：「你是說『失敗的一面派自由化報紙《紐約時報》』的那宗大新聞？我覺得事情很噁心。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年，希拉里·克林頓（左）與哈維·韋恩斯坦在一起

一些人則批評「自由派的好萊塢」沒有公開指責韋恩斯坦的行為。曾經公開批評過美國總統特朗普的著名演員梅麗爾·斯特裏普（Meryl Streep，另譯：梅麗史翠普）也成為了攻擊對象——她在2012年金球獎獲獎致辭時曾經笑稱哈維·韋恩斯坦是一個「神」，後在2017年金球獎上則強烈批評特朗普對一名殘疾記者的模仿。

曾三奪奧斯卡的斯特裏普後來在周一發佈聲明表示，對韋恩斯坦的醜聞報導感到震驚，指這是「可恥」的事情，並讚揚那些敢於站出來作出指控的女性是「英雄」。

斯特裏普在聲明中指，「並非每個人」都事先知道這些指控的存在，包括她本人在內。

英國演員朱迪·丹奇（Judi Dench）、凱特·溫斯萊特（Kate Winslet，另譯：琦溫士莉）以及艾瑪·湯森（Emma Thompson）等均發表了聲明，稱對事件感到震驚，並表揚了敢言的女性。

美國演員兼導演喬治·克魯尼（George Clooney，另譯：佐治古尼）稱韋恩斯坦的行為「無從辯駁」；喜劇演員塞思·羅根（Seth Rogen）則表示，相信所有站出來指控的女性說的是真話。