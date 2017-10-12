加泰危機：獨立風波中 西班牙迎來國慶日

圖片版權 AFP Image caption 反獨立支持者在巴塞羅那懸掛西班牙和加泰隆尼亞旗幟

加泰隆尼亞地區舉行有爭議的獨立公投，引發持續政治危機後，西班牙凖備慶祝國慶。

一天前，西班牙首相馬里亞諾·拉霍伊（Mariano Rajoy）對國會表示，西班牙正面臨40年來對其民主最嚴重的威脅。

他給加泰隆尼亞分離主義領導人五天時間，讓他們澄清是否宣佈獨立。

西班牙也威脅直接管控這個自治地區。

西班牙國慶日是公眾假期，紀念西班牙重新統一，以及1492年克里斯托弗·哥倫布（Christopher Columbus）首次抵達美洲。

首都馬德里將舉行慶典活動，國王費利佩六世及首相拉霍伊將參加，其他地區也將舉行活動。

但今年的活動正值加泰隆尼亞10月1日獨立公投風波，該公投被西班牙憲法法院認定為非法。

加泰隆尼亞官員稱，將近90%的投票人支持獨立，投票率達到43%。反獨立的投票人大都抵制投票，也有報道稱出現違規行為。

受到數日廣泛關注後，加泰地區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）周二（10月10日）簽署了獨立宣言，但馬上又中止實施宣言，以便與馬德里談話。

該行動讓一些強硬的分裂主義者感到沮喪，也引來了西班牙政府的嘲笑。

周三（11日），拉霍伊在一場緊急內閣會議後指責普伊格蒙特「故弄玄虛」，並稱他希望重獲「肯定答覆」。

他說，政府已經要求地方政府澄清，是否要宣佈獨立。

如果普伊格蒙特下周一（16日）確定獨立，他還有三天時間取消該決定。

如果沒有，馬德里將援引憲法第155條，該法條允許其停止該地區自治，實施直接統治。此前，155條從未被使用過。

圖片版權 Reuters Image caption 對於獨立問題，加泰隆尼亞民眾看法不一

「目前緊急需要終止加泰隆尼亞現在的情況——讓其重獲安全丶安寧和平靜，並且要盡快，」拉霍伊說。

他指責分裂主義者密謀了一個「將自己的意志強加在所有加泰人民身上的反民主計劃」，並稱西班牙政府除了恢復秩序之外別無選擇。

拉霍伊隨後又對國會表示，西班牙民主「正處於歷史上其中一個最艱難的時刻」。

「加泰領導人有責任恢復憲法常態」，他說，並拒絶任何外部調停的建議。

他表示，願意就地區自治和憲法改動問題進行協商，但這些必須在法律的框架內。

接下來會發生什麼？

BBC歐洲事務編輯卡佳·阿德勒（Katya Adler）：

西班牙首相周三將球踢給加泰法院，他要求加泰主席澄清，是否發佈獨立宣言。

同時，西班牙參議院消息人士稱，該要求是要觸發西班牙憲法第155條，通過該法條拉霍伊能中止加泰的自治——可能是立即中止，也可能是逐漸中止。

憲法第155條此前從未被使用過，所以此時有點兒像英國脫歐後觸發50條一樣。該條文存在合法，但對於其影響多廣，實際將如何、應該被如何運用（以及多快）使用仍然有不同意見。

西班牙媒體報道曾指出，如果西班牙首相在未得到加泰主席回應時就啟動155條，加泰議會中主張獨立的政黨將宣佈獨立。

加泰隆尼亞是西班牙最富庶的地區之一，一些大公司已經宣佈，因為這次危機，他們計劃將總部搬到其他地方。

歐盟也表示，如果加泰隆尼亞獨立，該地區將不再是歐盟的一部分。