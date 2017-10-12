圖片版權 Getty Images Image caption 韋恩斯坦參與製作的多部電影均獲得過奧斯卡獎項

奧斯卡電影金像獎的主辦單位將召開緊急會議，討論大製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）在性騷擾指控曝光後的去向問題。

美國電影藝術與科學學會（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，關於韋恩斯坦涉嫌性侵的指控「令人極度不齒」。

英國電影和電視藝術學院（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）已經暫停了韋恩斯坦的成員資格。

韋恩斯坦對有關他的指控強烈否認。

另一方面，紐約警方告知BBC，他們將對一名人士進行問訊，了解一宗有關韋恩斯坦、時間是2004年的指控。紐約警方未有透露更多細節。

美國電影藝術與科學學會曾頒發過的奧斯卡金像獎當中，曾有81個獎的得獎電影是由韋恩斯坦參與創辦的米拉麥克斯（Miramax）電影公司或者韋恩斯坦影業（Weinstein Company）出品。該學會表示，將在周六（10月14日）「討論有關韋恩斯坦的指控以及學會可能採取的任何行動」。

與此同時，美國民主黨前總統參選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）告訴美國有線電視新聞網（CNN），她對有關韋恩斯坦的指控感到「噁心」，並聲言會將韋恩斯坦為她的競選陣營所籌措的款項捐給慈善機構。

據報導，韋恩斯坦曾為民主黨各部門籌得超過140萬美元（105萬英鎊），共和黨人則指責民主黨，未能完全厘清政黨與韋恩斯坦本人的聯繫。

你的器材不支持播放多媒體材料 哈維·韋恩斯坦：從高處墜落的好萊塢大製片人

包括格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow，另譯：桂麗芙帕德露）和安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie，另譯：安祖蓮娜祖莉）在內的一眾知名女演員均已出面發聲，指控該製片人曾作出過性騷擾以至性侵犯的行為。

英國演員兼模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）是最新站出來指控韋恩斯坦行為不當的電影界人士之一。她表示，韋恩斯坦曾在她將要離開一個酒店房間時試圖強吻她。

「我當時感覺非常無力和害怕，」她說。

周二（10月10日），韋恩斯坦對《紐約客》（The New Yorker）雜誌報導他被指強姦的事情予以否認。同一天，他的妻子喬吉娜·查普曼（Georgina Chapman）表示，將會離開他。

周三，美國檢控官就目前未對韋恩斯坦採取行動的決定作出解釋。

一名女子在2015年就曾報稱韋恩斯坦性騷擾。曼哈頓地區栓察官表示，當時一段偷錄的語音「不足以證明犯罪」。

22歲的意大利女模安布拉·巴蒂拉娜·古鐵雷斯（Ambra Battilana Gutierrez）曾向警方報稱，韋恩斯坦不恰當地撫摸她。之後，她同意與這名大製片人再次見面，但在身上隱藏了一個錄音麥克風。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年，希拉里·克林頓（左）與哈維·韋恩斯坦在一起

地區檢察官辦公室指，是警方在未通知檢察官的情況下安排了該次會面。

他們表示：「在該次會面前，檢察官沒有機會向調查人員說明，證明一宗輕度性犯罪所必須的條件。」

他們說，那一段「令人驚嚇」的錄音「不足以在紐約法律下證明有罪」，因此檢察官「在別無選擇之下只能沒有提出檢控的情況下終止調查」。

在該段錄音中可以聽到，韋恩斯坦要求古鐵雷斯進入他的酒店房間。古鐵雷斯問他「你昨天為什麼要摸我的胸部？」他道了歉，並說他「不會再那樣做」。

韋恩斯坦的發言人薩麗·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）表示：「韋恩斯坦先生明確否認任何有關非雙方自願性關係的指控。韋恩斯坦先生還進一步確認，對於拒絶他靠近的任何女性，從未有過任何報復行為。」

「明顯，韋恩斯坦先生不可能就匿名的指控作出回應，但是有關任何作出記錄在案指控的女性，韋恩斯坦先生相信這些關係都是雙方自願的。」

她還表示，韋恩斯坦已經開始進行有關諮詢，聽取業內人士的意見，並正在尋求解決問題的更佳途徑。

有報導指，韋恩斯坦曾試圖前往歐洲一家康復機構。霍夫梅斯特在周三拒絶就有關報導置評。