哈維·韋恩斯坦醜聞：奧斯卡影藝學院將召開緊急會議

  • 2017年 10月 12日
Harvey Weinstein poses on the Red Carpet after arriving at the 89th Academy Awards (Oscars) in Hollywood, California, February 26, 2017 圖片版權 Getty Images
Image caption 韋恩斯坦參與製作的多部電影均獲得過奧斯卡獎項

奧斯卡電影金像獎的主辦單位將召開緊急會議，討論大製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）在性騷擾指控曝光後的去向問題。

美國電影藝術與科學學會（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，關於韋恩斯坦涉嫌性侵的指控「令人極度不齒」。

英國電影和電視藝術學院（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）已經暫停了韋恩斯坦的成員資格。

韋恩斯坦對有關他的指控強烈否認。

另一方面，紐約警方告知BBC，他們將對一名人士進行問訊，了解一宗有關韋恩斯坦、時間是2004年的指控。紐約警方未有透露更多細節。

美國電影藝術與科學學會曾頒發過的奧斯卡金像獎當中，曾有81個獎的得獎電影是由韋恩斯坦參與創辦的米拉麥克斯（Miramax）電影公司或者韋恩斯坦影業（Weinstein Company）出品。該學會表示，將在周六（10月14日）「討論有關韋恩斯坦的指控以及學會可能採取的任何行動」。

與此同時，美國民主黨前總統參選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton）告訴美國有線電視新聞網（CNN），她對有關韋恩斯坦的指控感到「噁心」，並聲言會將韋恩斯坦為她的競選陣營所籌措的款項捐給慈善機構。

據報導，韋恩斯坦曾為民主黨各部門籌得超過140萬美元（105萬英鎊），共和黨人則指責民主黨，未能完全厘清政黨與韋恩斯坦本人的聯繫。

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包括格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow，另譯：桂麗芙帕德露）和安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie，另譯：安祖蓮娜祖莉）在內的一眾知名女演員均已出面發聲，指控該製片人曾作出過性騷擾以至性侵犯的行為。

英國演員兼模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）是最新站出來指控韋恩斯坦行為不當的電影界人士之一。她表示，韋恩斯坦曾在她將要離開一個酒店房間時試圖強吻她。

「我當時感覺非常無力和害怕，」她說。

周二（10月10日），韋恩斯坦對《紐約客》（The New Yorker）雜誌報導他被指強姦的事情予以否認。同一天，他的妻子喬吉娜·查普曼（Georgina Chapman）表示，將會離開他。

周三，美國檢控官就目前未對韋恩斯坦採取行動的決定作出解釋。

一名女子在2015年就曾報稱韋恩斯坦性騷擾。曼哈頓地區栓察官表示，當時一段偷錄的語音「不足以證明犯罪」。

22歲的意大利女模安布拉·巴蒂拉娜·古鐵雷斯（Ambra Battilana Gutierrez）曾向警方報稱，韋恩斯坦不恰當地撫摸她。之後，她同意與這名大製片人再次見面，但在身上隱藏了一個錄音麥克風。

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Image caption 2012年，希拉里·克林頓（左）與哈維·韋恩斯坦在一起

地區檢察官辦公室指，是警方在未通知檢察官的情況下安排了該次會面。

他們表示：「在該次會面前，檢察官沒有機會向調查人員說明，證明一宗輕度性犯罪所必須的條件。」

他們說，那一段「令人驚嚇」的錄音「不足以在紐約法律下證明有罪」，因此檢察官「在別無選擇之下只能沒有提出檢控的情況下終止調查」。

在該段錄音中可以聽到，韋恩斯坦要求古鐵雷斯進入他的酒店房間。古鐵雷斯問他「你昨天為什麼要摸我的胸部？」他道了歉，並說他「不會再那樣做」。

韋恩斯坦的發言人薩麗·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）表示：「韋恩斯坦先生明確否認任何有關非雙方自願性關係的指控。韋恩斯坦先生還進一步確認，對於拒絶他靠近的任何女性，從未有過任何報復行為。」

「明顯，韋恩斯坦先生不可能就匿名的指控作出回應，但是有關任何作出記錄在案指控的女性，韋恩斯坦先生相信這些關係都是雙方自願的。」

她還表示，韋恩斯坦已經開始進行有關諮詢，聽取業內人士的意見，並正在尋求解決問題的更佳途徑。

有報導指，韋恩斯坦曾試圖前往歐洲一家康復機構。霍夫梅斯特在周三拒絶就有關報導置評。

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