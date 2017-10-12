特朗普斥責NBC「假新聞」為何招來眾怒

圖片版權 AFP Image caption 特朗普在會見到訪的加拿大總理特魯多時也批評了NBC的「假新聞」。

在遭遇爭議報道之後，美國總統特朗普威脅要取消著名媒體——美國廣播公司（NBC）以及一些其它電視機構的媒體牌照。

NBC曾經是特朗普成名的地方，播出了他主持的真人秀節目《學徒》（Apprentice）。特朗普這次向NBC開炮的原因是一則關於他表態要讓美國核武器增加十倍的報道。

特朗普直接說該報道是"假新聞"，"純屬虛構"。

NBC上周還因透露美國國務卿稱特朗普"白癡"而惹怒白宮。

特朗普周三早上在推特上說，"NBC和其它一些電視機構散佈假新聞，是不是應該挑戰一下它們的牌照？危害國家！"

在華盛頓接待加拿大總理賈斯廷•特魯多（Justin Trudeau）時，特朗普否認了他要求增加核武器的消息。

"媒體想怎麼寫就怎麼寫，大家居然還相信，這太噁心了，"他在白宮說。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普在五角大樓會議上誇大其辭的表態，被NBC等媒體解讀為要把美國核武器數量增加十倍。

當被記者直接問到是否要增加核武器這個問題時，特朗普說他只是討論了如何將核武庫"保持在最佳狀態"。

"我沒有這樣說。我想要保持核武器的力量，我們正在這樣做，"

"但他們說我想要讓美國核武器增加十倍，這毫無可能。"

他補充道，"我想做的是（核武器）現代化和整體更新。它得保持在一流水平。"

美國國防部長吉姆•馬蒂斯（Jim Mattis）也指責了NBC的報道。

他在聲明中表示，"最近關於總統要求增加美國核武器的報道完全是假的。"

"這種假新聞很不負責任。"

NBC的報道

根據NBC的報道，特朗普7月在五角大樓一次高級別會議上說，他要大幅度提升美國核武器儲備。

報道稱，他在看到一份1960年代以來美國核武庫逐步下降的匯報後作出了上述表態。

NBC引用當時在會場的三名官員的話稱，特朗普的表態震驚了參謀長聯席會議主席和國務卿蒂勒森。

電視報道說，特朗普還要求增加軍人和裝備數量。

根據中立機構的統計，美國目前擁有7100件核武器，俄羅斯的數量是7300件。

罵媒體引發眾怒

特朗普對於電視媒體的指責和威脅引發了關於言論自由的擔憂。

在奧巴馬政府擔任政府道德事務辦公室（Office of Government Ethics）主任的沃爾特•肖布（Walter Shaub）稱，這會導致"民主的終結"。

保護記者委員會（Committee to Protecting Journalists）說，美國總統的言論為世界各國領袖開了一個不好的先例。

有評論認為，如果美國總統想要取消一個媒體牌照的話，他會努力去實現這一目標。

美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）負責對廣播電視機構進行監管併發放牌照。但它並不針對NBC這樣的整個媒體機構發放牌照，而是針對每個地方電視台。

NBC旗下有近30個地方電視台。

專家表示，以報道不公為由取消牌照很難做到。

分析：特朗普的威脅難以兌現

BBC駐北美記者安東尼•澤克爾（Anthony Zurcher）

白宮新聞秘書桑德斯上周向記者們保證，特朗普絶對支持憲法賦予的媒體自由。但這周特朗普總統就試圖嘗試（不是打算）能否以不贊成一則新聞報道為由關閉一家電視媒體。

聯邦政府能不能做到這一點（審核NBC的牌照）並不重要。這件事看起來可行性很低，但並不意味著總統不會這樣做。

特朗普把打擊媒體作為最喜歡的消遣之一——遭遇挫折時發洩情緒、分散批評者的注意力、讓那些喜好紙上談兵的記者轉移目光。

就像發生在美國職業橄欖球聯盟的國歌事件一樣，質疑媒體偏見很快會觸發文化衝突。總統對此心知肚明而且善於利用。

對記者進行點射是他的選擇之一。除此之外，他嘗試採用的手段又增加了利用政府強權壓制媒體的套路。

儘管目前在美國這種做法還很難兌現，但世界上還有新聞自由缺乏堅定保護的國家。這些國家的領導人正在觀察特朗普的做法。