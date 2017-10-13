六個問題：美國以色列退出教科文組織的前因後果
美國和以色列相繼宣佈將退出聯合國教科文組織，批評該組織有「反以色列偏見」。教科文組織對決定感到遺憾。BBC中文詳解這個決定到底對世界有何影響？
１）為何兩國宣佈退出？
這次「反目」可以追溯至2011年，教科文組織194個成員國以180對14票通過，把巴勒斯坦納入成為正式會員，巴勒斯坦在聯合國其他部分只屬觀察員國身分。當時美國和以色列對決定表示反對，而奧巴馬領導的美國政府，隨即中止向組織繳交會費。
教科文組織去年又通過議案，對耶路撒冷聖地遺跡用上穆斯林的名稱，被以色列指無視了聖地與猶太教的歷史關係。而今年，教科文組織又宣佈將希伯倫舊城區列為巴勒斯坦瀕危世界文化遺產。
種種事件均惹來美國及以色列反對。
美國政府批評教科文組織帶有「反以色列偏見」，宣佈在明年12月退出組織，並計劃保留以非成員國觀察員身分，繼續在組織內發聲。
以色列歡迎美國決定，並指「歧視以色列要付出代價」，形容美國這個決定是標誌聯合國的「新時代」，以色列亦已著手凖備退出組織。
美國國務院另外亦關注組織財務狀況，認為組織有需要改革。但事實上美國佔組織五分一開支，但自2011年起，停交每年8千萬美元的會費，令組織失去了22%的財務預算。美國至今已欠下教科文組織5億美元。
美國前教科文組織代表克里斯特爾·尼克斯-海因斯（Crystal Nix-Hines）認為華府今次決定「錯誤」，反映出特朗普政府逐步退出國際社會工作，放棄國際間的領導地位。
２）為甚麼在這時候公布？
外界亦猜測在這個時機宣佈有關決定，部分原因是因為教科文組織正在遴選新一任總幹事，目前呼聲最高的卡塔爾代表並非美國和以色列屬意的人選。
而路透社分析指這是「特朗普效應」。特朗普主張「美國優先」政策，上任後已放棄跨太平洋戰略經濟伙伴關係協議（TPP）的貿易相關談判、退出巴黎氣候協議，早前亦威脅退出人權理事會。
BBC外交事務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）分析：
對於特朗普來說，聯合國教科文組織是一個容易針對的目標。外界會解讀成特朗普「美國優先」的主張以及其對多邊組織懷抱敵意。
諷刺的是，這個組織是美國當年在二戰後協助建立的。
但教科文組織被視為「反以色列偏見」的確是問題的根源。教科文組織曾譴責以色列在西岸和耶路撒冷東部的活動，又把希伯倫舊城區列為巴勒斯坦瀕危世界文化遺產等等。
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３）聯合國方面有甚麼回應？
教科文組織總幹事博科娃（Irina Bokova）對美國決定深感遺憾，認為是多邊主義的損失，特別是全球正面對暴力極端主義威脅，各國應投資在跨文化的教育與對話，但博科娃承認「政治化」問題對教科文組織構成打擊。
而在美國賓夕法尼亞州領導教科文組織青年發展項目的馬克‧布倫南（Mark Brennon）則對BBC說，希望美國和以色列重新考慮有關決定。
聯合國秘書長古特雷斯對美國決定深感遺憾，儘管存在分歧，但是會繼續和特朗普政府合作。他的回應被指是淡化美國今次退出教科文組織的決定。
美國總統特朗普過往曾批評美國不合比例地資助聯合國機構。美國佔聯合國恆常預算22%及維和項目的28%。
４）過往有沒有其他國家試過？
美國和教科文組織多次因以巴問題而不咬弦，曾經一度退出組織長達近20年，以下盤點了有哪些國家曾退出教科文組織：
1956年：南非指責教科文組織出版物涉及種族問題而退出，到曼德拉執政後，至1994年才重返教科文組織。
1974年：教科文組織批評以色列，並承認巴勒斯坦解放組織，美國國會因而一度暫停繳交會費。
1984年：時任美國總統里根指教科文組織政治左傾和在財政上不負責任，因而退出教科文組織。
1985年：英國和新加坡跟隨美國宣佈退出教科文組織，令組織預算大減。英國在1997年重新加入，而新加坡則是2007年重新加入。
2003年：美國在時任總統喬治·布什領導下重新加入組織。
2011年：因為聯合國承認巴勒斯坦的地位，美國中止繳交會費，到2013年美國失去投票權。
2017年：美國和以色列相繼宣佈將退出教科文組織。
５）其他國家的反應？
中國《環球時報》發表社評，批評美國退出教科文組織是「再展任性」，美國退出對教科文組織帶來「負面影響」，而美國自身軟實力亦會受到影響，損害美國道德形像和威望。
俄羅斯外交部對有關決定感遺憾，稱會影響到教科文組織各個重要項目，但認同對組織近來變得「太政治化」表達關注，希望新任領導可以改善其問題，而俄羅斯前任教科文組織代表埃莉諾拉‧米特羅法諾娃（Eleanora Mitrofanova）則指，美國停交會費後已毫無用處，退出對教科文組織有利。
曾經一度退出教科文組織的英國表示，今次美國退出無損英國繼續對教科文組織的承諾。法國亦表達遺憾，促請美國要繼續致力於國際事務。
背景資料：教科文組織是甚麼？
教科文組織全名為教育、科學及文化組織，希望透過這多方面促進各國合作和對話，從而建立和平，預防再度步向另一場戰爭。
教科文組織其中一項成就就是推動保護世界文化、自然遺產，目前全球逾1000處被教科文組織列為世界遺產，是不少旅遊地點推銷自己的工具。
另外，教科文組織亦支援各國教育事務上的發展，以及協助各國利用科學知識推動可持續發展，應對社會及道德挑戰。現時組織主力非洲及性別平等議題。
教科文組織在二戰後的1945年成立，當時有37個成員國，目前已經擴大至195個成員國，總部設於巴黎，全球約有2000名員工。
６）教科文組織的未來？
美國和以色列的退出，固然會在財政上對教科文組織構成壓力。
教科文組織目前正遴選新一屆的總幹事，中國現任教科文組織教育助理秘書長唐虔亦參與角逐總幹事一職。
無論誰當選，首要任務都將會是如何為組織消除「政治化」的形像，和處理財政上的問題。
特朗普批評聯合國因為官僚作風及管理不善而未能全面發揮潛能，而聯合國另外一些組織，例如人權理事會，亦遭美國威脅退出。
古特雷斯亦表示希望透過聯合國改善應對全球危機。