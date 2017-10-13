圖片版權 AFP Image caption 去年聯合國教科文組織通過議案批評以色列在耶路撒冷及西岸地區的活動。

美國和以色列相繼宣佈將退出聯合國教科文組織，批評該組織有「反以色列偏見」。教科文組織對決定感到遺憾。BBC中文詳解這個決定到底對世界有何影響？

１）為何兩國宣佈退出？

這次「反目」可以追溯至2011年，教科文組織194個成員國以180對14票通過，把巴勒斯坦納入成為正式會員，巴勒斯坦在聯合國其他部分只屬觀察員國身分。當時美國和以色列對決定表示反對，而奧巴馬領導的美國政府，隨即中止向組織繳交會費。

教科文組織去年又通過議案，對耶路撒冷聖地遺跡用上穆斯林的名稱，被以色列指無視了聖地與猶太教的歷史關係。而今年，教科文組織又宣佈將希伯倫舊城區列為巴勒斯坦瀕危世界文化遺產。

種種事件均惹來美國及以色列反對。

美國政府批評教科文組織帶有「反以色列偏見」，宣佈在明年12月退出組織，並計劃保留以非成員國觀察員身分，繼續在組織內發聲。

以色列歡迎美國決定，並指「歧視以色列要付出代價」，形容美國這個決定是標誌聯合國的「新時代」，以色列亦已著手凖備退出組織。

美國國務院另外亦關注組織財務狀況，認為組織有需要改革。但事實上美國佔組織五分一開支，但自2011年起，停交每年8千萬美元的會費，令組織失去了22%的財務預算。美國至今已欠下教科文組織5億美元。

美國前教科文組織代表克里斯特爾·尼克斯-海因斯（Crystal Nix-Hines）認為華府今次決定「錯誤」，反映出特朗普政府逐步退出國際社會工作，放棄國際間的領導地位。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普上月首次在聯大演講。

２）為甚麼在這時候公布？

外界亦猜測在這個時機宣佈有關決定，部分原因是因為教科文組織正在遴選新一任總幹事，目前呼聲最高的卡塔爾代表並非美國和以色列屬意的人選。

而路透社分析指這是「特朗普效應」。特朗普主張「美國優先」政策，上任後已放棄跨太平洋戰略經濟伙伴關係協議（TPP）的貿易相關談判、退出巴黎氣候協議，早前亦威脅退出人權理事會。

BBC外交事務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）分析：

對於特朗普來說，聯合國教科文組織是一個容易針對的目標。外界會解讀成特朗普「美國優先」的主張以及其對多邊組織懷抱敵意。

諷刺的是，這個組織是美國當年在二戰後協助建立的。

但教科文組織被視為「反以色列偏見」的確是問題的根源。教科文組織曾譴責以色列在西岸和耶路撒冷東部的活動，又把希伯倫舊城區列為巴勒斯坦瀕危世界文化遺產等等。

圖片版權 AFP Image caption 組織在二戰後1945年成立，當時有37個成員國，目前已經擴大至195個成員國，總部設於巴黎，全球約有2000名員工。

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３）聯合國方面有甚麼回應？

教科文組織總幹事博科娃（Irina Bokova）對美國決定深感遺憾，認為是多邊主義的損失，特別是全球正面對暴力極端主義威脅，各國應投資在跨文化的教育與對話，但博科娃承認「政治化」問題對教科文組織構成打擊。

而在美國賓夕法尼亞州領導教科文組織青年發展項目的馬克‧布倫南（Mark Brennon）則對BBC說，希望美國和以色列重新考慮有關決定。

聯合國秘書長古特雷斯對美國決定深感遺憾，儘管存在分歧，但是會繼續和特朗普政府合作。他的回應被指是淡化美國今次退出教科文組織的決定。

美國總統特朗普過往曾批評美國不合比例地資助聯合國機構。美國佔聯合國恆常預算22%及維和項目的28%。

４）過往有沒有其他國家試過？

美國和教科文組織多次因以巴問題而不咬弦，曾經一度退出組織長達近20年，以下盤點了有哪些國家曾退出教科文組織：

1956年：南非指責教科文組織出版物涉及種族問題而退出，到曼德拉執政後，至1994年才重返教科文組織。

1974年：教科文組織批評以色列，並承認巴勒斯坦解放組織，美國國會因而一度暫停繳交會費。

1984年：時任美國總統里根指教科文組織政治左傾和在財政上不負責任，因而退出教科文組織。

1985年：英國和新加坡跟隨美國宣佈退出教科文組織，令組織預算大減。英國在1997年重新加入，而新加坡則是2007年重新加入。

2003年：美國在時任總統喬治·布什領導下重新加入組織。

2011年：因為聯合國承認巴勒斯坦的地位，美國中止繳交會費，到2013年美國失去投票權。

2017年：美國和以色列相繼宣佈將退出教科文組織。

５）其他國家的反應？

中國《環球時報》發表社評，批評美國退出教科文組織是「再展任性」，美國退出對教科文組織帶來「負面影響」，而美國自身軟實力亦會受到影響，損害美國道德形像和威望。

俄羅斯外交部對有關決定感遺憾，稱會影響到教科文組織各個重要項目，但認同對組織近來變得「太政治化」表達關注，希望新任領導可以改善其問題，而俄羅斯前任教科文組織代表埃莉諾拉‧米特羅法諾娃（Eleanora Mitrofanova）則指，美國停交會費後已毫無用處，退出對教科文組織有利。

曾經一度退出教科文組織的英國表示，今次美國退出無損英國繼續對教科文組織的承諾。法國亦表達遺憾，促請美國要繼續致力於國際事務。

圖片版權 Reuters Image caption 紐約的自由女神像在1984年被定為文化遺產。

背景資料：教科文組織是甚麼？

教科文組織全名為教育、科學及文化組織，希望透過這多方面促進各國合作和對話，從而建立和平，預防再度步向另一場戰爭。

教科文組織其中一項成就就是推動保護世界文化、自然遺產，目前全球逾1000處被教科文組織列為世界遺產，是不少旅遊地點推銷自己的工具。

另外，教科文組織亦支援各國教育事務上的發展，以及協助各國利用科學知識推動可持續發展，應對社會及道德挑戰。現時組織主力非洲及性別平等議題。

教科文組織在二戰後的1945年成立，當時有37個成員國，目前已經擴大至195個成員國，總部設於巴黎，全球約有2000名員工。

６）教科文組織的未來？

美國和以色列的退出，固然會在財政上對教科文組織構成壓力。

教科文組織目前正遴選新一屆的總幹事，中國現任教科文組織教育助理秘書長唐虔亦參與角逐總幹事一職。

無論誰當選，首要任務都將會是如何為組織消除「政治化」的形像，和處理財政上的問題。

特朗普批評聯合國因為官僚作風及管理不善而未能全面發揮潛能，而聯合國另外一些組織，例如人權理事會，亦遭美國威脅退出。

古特雷斯亦表示希望透過聯合國改善應對全球危機。