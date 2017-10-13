哈維·韋恩斯坦醜聞：英美警方展開調查

圖片版權 Getty Images Image caption 好萊塢製片人哈維·韋恩斯坦

美國和英國警方開始就好萊塢製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵指控展開調查。

紐約市警察局（The New York Police Department）正在調查該追溯至2004年的指控，並檢查是否有其他投訴。

倫敦警方也收到了一起發生在1980年代倫敦地區的性侵指控。

韋恩斯坦 "明確否認" 任何有關非雙方自願性關係的指控。

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美國女演員羅絲·麥高恩（Rose McGowan）周四（10月12日）在推特上指控，她曾被韋恩斯坦強姦。

根據《紐約客》的調查報道，還有其他三名女性指控韋恩斯坦強姦。

麥高恩在一系列發給亞馬遜創辦人傑弗裏·貝索斯（Jeff Bezos）的推文中指控，她曾告訴亞馬遜電影（Amazon Studios），她曾被韋恩斯坦侵犯。

亞馬遜稍後在聲明中表示，亞馬遜電影負責人羅伊·普萊斯（Roy Price）在休假，亞馬遜正在重新審視與韋恩斯坦公司的項目。

韋恩斯坦發言人薩麗·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）周四重申：「韋恩斯坦先生明確否認任何有關非雙方自願性關係的指控。」

圖片版權 Getty Images Image caption 格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow），安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie），卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）、蕾雅·賽杜（Lea Seydoux）、羅讚娜·阿凱特（Rosanna Arquette）米拉·索維諾（Mira Sorvino）（從左至右）都談了與韋恩斯坦的相處經歷。

紐約警方稱，他們期望與事件發生自2004年起的性侵指控者談話。

助理警察總監唐納德（J Peter Donald）說：「從已發表新聞報道中的信息看，紐約市警察廳正在審查是否有任何關於哈維·韋恩斯坦事件的其他投訴。」

「截至目前，沒有發現已存檔的投訴。」

警方也呼籲知情人士站出來。

同時，倫敦警察廳表示，他們收到一則默西賽德（Merseyside）警方提供的性侵指控。

默西賽德警方的一份聲明稱，「可以確定在周三（2017年10月11日）早上8時40分收到了一份指控性侵的報告，事件發生在1980年代的倫敦地區」。

越來越多女性公開指控韋恩斯坦的不恰當行為、性騷擾和性侵後，調查已經展開。

圖片版權 Rex/Shutterstock Image caption 哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）（左）與凱特·貝金塞爾（Kate Beckinsale）

英國女演員凱特·貝金塞爾（Kate Beckinsale）是最新一名指控者，她稱17歲時在倫敦的薩沃伊酒店（Savoy Hotel）遇到他。

這名出演過《黑夜傳說》的女明星在圖片分享網站Instagram上說，她被要求去他的房間，他「打開房門時穿著一件浴袍」。

「在拒絶喝酒並稱早上還有課後，我離開了，惴惴不安但未受傷害。」

「幾年後，他問我他是否在第一次見面中對我有任何企圖，我才意識到他記不起是否侵犯了我，」她說。

英國女演員、模特卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）也稱，韋恩斯坦曾在她將要離開一個酒店房間時試圖強吻她。

艾瑪·湯森（Emma Thompson）也在BBC二台的《新聞之夜》欄目說，韋恩斯坦的公司米拉麥克斯影業（Miramax）參與其電影《魔法保姆麥克菲》後，她發現韋恩斯坦開始「仗勢欺人」。

她稱，她不知道不恰當性行為的指控，但表示，「我對這些一點兒也不驚訝，他們盛行於這個圈子」。

「我不認為你可以將他描述為一名性成癮者，他是一名捕食者，這不同，」她說。

湯森說，在好萊塢，有「許多」像他一樣的人，「可能還不到那種程度，但他們一定要像他一樣壞才能讓事情變得重要嗎？」

美國女演員簡·方達（Jane Fonda）在BBC時事節目HardTalk中表示，指控他的受害者沒有更早站出來，「是因為他有權力，而且她們害怕」。

「事情發生時，大多數女性才20幾歲，很脆弱。」

「害怕他們說或者做任何事損害他們的事業，」她說。

她還表示，她希望自己在"一年前"聽到指控時能「更勇敢」、去向當局揭發。

根據《紐約客》的報道，已經有三名女性指控韋恩斯坦強姦。

韋恩斯坦發言人薩麗·霍夫梅斯特（Sallie Hofmeister）稱，韋恩斯坦「明顯不可能就匿名的指控作出回應，但是有關任何作出指控並記錄在案的女性，韋恩斯坦先生相信這些關係都是雙方自願的」。

「韋恩斯坦先生已經開始進行諮詢，聽取業內人士的意見，並尋求解決問題的更好途徑。」

「我必須得到幫助」

周三（10月11日），這名電影大亨說：「我們都會犯錯，我希望能有第二次機會。」

他對名人八卦新聞網站TMZ說：「我做得不好但我在努力，我必須得到幫助。我在堅持，我會盡力。」

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TMZ報道指，他將前往亞利桑那州（Arizona）的一家治療機構。

在他乘車離開時，這名65歲的製片人請求記者們公平對待，"我一直對你們十分忠誠，我一直是好人"。

其他方面，奧斯卡主辦單位將在本周末舉行緊急會議，來討論韋恩斯坦的未來去向。

美國電影藝術與科學學會（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，關於韋恩斯坦涉嫌性侵的指控「令人不齒」。

英國電影和電視藝術學院（British Academy of Film and Television Arts，簡稱BAFTA）已經暫停了韋恩斯坦的成員資格。

「明確譴責」

戛納電影節（Cannes Film Festival）也發佈了一份聲明。韋恩斯坦曾多次參加該電影節。

戛納電影節主席皮埃爾·（Pierre Lescure ）說，電影節對這些指控十分震驚。

「這些行動表明了一種行為模式，應該受到最清晰明確的譴責，」他說。