好萊塢性醜聞：好色成癮還是仗勢欺人？

圖片版權 Getty Images Image caption 美國女演員羅斯·麥克高文2007年與韋恩斯坦一起出席電影首映式。

美國電影業一位超級大佬被越來越多女星指控性侵犯引起的轟動效應已經蔓延到娛樂圈以外。

好萊塢著名的製片人哈維·韋恩斯坦上周四被美國《紐約時報》率先爆料，引述女演員們的指稱，歷數他在過去近30年中的種種"不軌行為"。

韋恩斯坦隨後發出道歉聲明，承認"造成很大痛苦"，但辯解說，自己成年於60、70年代，而那時候的文化不同，對工作場所的行為舉止規定也不同。

另外，他還表示，將向自己名下的製作公司"請假"，而且正在接受治療，要"克服自己的魔障"。

好色成性

一時間，他似乎僅僅是一個對女性慾罷不能的"癮君子"色鬼，玩了些男歡女愛你情我願的遊戲而已。

有人甚至質問那些指控韋恩斯坦的女星們，為什麼沒有第一時間挺身而出揭發他而拖延至今。

圖片版權 Getty Images Image caption 格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow），安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie），卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）、蕾雅·賽杜（Lea Seydoux）、羅讚娜·阿凱特（Rosanna Arquette）米拉·索維諾（Mira Sorvino）（從左至右）都談了與韋恩斯坦的相處經歷。

隨著越來越多的女演員，其中包括不少一線的女明星們紛紛站出來指控韋恩斯坦，這個在好萊塢位高權重的大佬面對眾叛親離：律師辭職、公司董事會決定立即開除、妻子高調分手、法國坎城電影節和英國電影和電視藝術學院BAFTA都對他所涉嫌的性侵行為予以譴責。

曾經競選美國總統的民主黨候選人希拉里·克林頓對韋恩斯坦的所作所為表示"震驚"，"深惡痛絶"，並承諾將把韋恩斯坦為她競選籌募的政治捐款全數轉交給慈善機構。

冰山一角

本周當美國和英國警方決定對韋恩斯坦的性侵嫌疑展開調查時，他要面對的已經不僅僅是涉及他個人品行的輿論風波，而是事關他是否刑事犯罪的問題。

在著名華裔導演李安執導的《理智與情感》一片中扮演姐姐艾麗諾的英國著名演員艾瑪·湯姆遜（Emma Thompson）周四（10月12日）向英國廣播公司BBC晚間新聞時事旗艦節目《新聞之夜》（Newsnight）表示，韋恩斯坦暴露的問題不過是冰山一角。

"我不認為他只是一個好色成性的癮君子，他是個捕色大鱷。"

"他就像站在這個樓梯的頂端，而這個樓梯本身是一個充滿騷擾、輕視、欺凌、干涉的系統。這些都是我們女性從最開始就所處世界的一部分。"

圖片版權 AFP Image caption 馬遜旗下的影視製片公司老總羅伊·普萊斯被停職。

最初曝光韋恩斯坦性侵犯嫌疑的《紐約時報》發表社評認為，報道揭露的是女性每天在工作中都要面對的問題：老闆覺得可以為所欲為，一旦被發現，可以用錢掩蓋劣跡。

"毫無疑問，權勢助長了他的厚顏無恥，也更能解釋他為什麼能在這麼長的時間裏逍遙法外。韋恩斯坦在他的行業內控制了很多晉升之道，如果有哪個女性敢說出來，那麼演藝事業就面臨封殺的危險。"

周五（10月13日），美國女演員羅斯·麥克高文公開指控韋恩斯坦強姦，使這把針對韋恩斯坦的性醜聞大火燒得越來越旺，越來越廣。

與此同時，麥克高文還指責亞馬遜旗下的影視製片公司老總羅伊·普萊斯對她多次揭發韋恩斯坦強姦置若罔聞。這位老總現在也被亞馬遜停職。

韋恩斯坦性醜聞彷彿好萊塢大片中的情景：一直被壓迫的小人物揭竿而起時，那高高在上的大佬被剝掉了不可一世的面具。