好萊塢性醜聞：前員工爆料「哈維‧韋恩斯是一頭怪獸」
1988年，22歲的莉薩‧羅絲（Lisa Rose）在倫敦工作，受聘於米拉麥克斯影業。當她開始工作時，有人警告她：「哈維只會包著毛巾應門，會問你需不需要按摩，你要回答不需要，不要理會他。確保和他保持距離。」
好萊塢著名製片人哈維‧韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞風波愈演愈烈，他被多名女星指控過去30年有「不軌行為」，哈維‧韋恩斯否認性侵指控。
莉薩是其中一個肯走出來的人，並向BBC 用戶原創內容及社會新聞組Georgina Rannard講述她的故事：
當時我剛剛從演藝學校畢業，懷著興奮的心情，走進紙醉金迷的電影界，曾遇到不少向我提供電影方面意見的製作人。
我會參加蘇豪（Soho）的派對，曾出席《聽我細唱》（Hear My Song）和《我不是壞女孩》的放映會，裏頭有很多演員、編劇和導演。
我在米拉麥克斯影業做行政工作，派駐在貝爾塞斯公園（Belsize Park）一座新的頂層公寓，幫忙預訂、接聽電話。我試過為丹尼爾‧戴－劉易斯發送劇本，又試過幫哈維訂協和客機機票。
我遇見他時心中盤算著：「噢，我一定要留下好印象，或許他能讓我當上演員。」
當他到達倫敦時，所有事情都是圍著他轉。他就猶如短暫停留的颶風，每人都會深呼吸一口，知道他幾天后便會離開。
他每次來倫敦開會時，都會在薩伏依酒店（Savoy Hotel）凖備一套度身訂造的西裝，離開時就把它留在衣櫃。那時候我想：「這挺浪費錢的。」
他喜歡把喝掉一半的可樂四處亂擺，他離開入住的酒店房間都會一片狼藉，十分嘔心。
每個人都很緊張和提心吊膽，因為他脾氣暴躁，時常對人大呼大叫。大家對此都避而不談，惟有努力適應。
有一次在酒店，他對著試鏡的人「大爆發」，一邊尖叫、一邊怒罵髒話。幾小時後，他指示我送花給他們深切道歉。
當他開會的時候，我會坐在酒店內，享受酒店的送餐服務，我記得那時候吃著薯條，望向窗外，心想：「這錢真容易賺。」
雖然我對他的名聲早有耳聞，但我仍然選擇在這家公司工作，因為收入高、工時有彈性，算是不錯的工作，但是我也知道有些事情不妥。
「我可以對誰說？」
每到薩伏依酒店，也知道哈維會在場。
我最終也和他發生了一場風波。
那天，所有人都忙得不可開交，我也在接聽電話和預訂東西，然後他們告訴我：「你今天到薩伏依酒店工作吧。」我聽隨指示，乘坐計程車到酒店。
我與哈維單獨共處一室。他叫我替他擦背和按摩。但我已有所警惕，我拒絶。就是因為曾遭警告，讓我可以知道如何擺脫這個情況。
他怒氣衝衝地說：「其他人都這樣做。」
我立即走到套房，從那兒可以看到門。
當時我被嚇得心跳加速，我心想：「這就是權力所引發的事情，而他則是一個有手握大權的男人。」
他最終沒有碰我，只是說了難聽的說話。
我對朋友透露過這件事情，但沒有人能夠說些甚麼。他們只能尷尬傻笑，有人說：「就是會有這些事情。」
每周我都會開一張900鎊的支票給一名女子，她應該是一個編劇，但我知道她不是。
另外又有一名女子，會替哈維保管一本日記，詳細記錄發生過甚麼事情。
當我見到有人進他的房間，或是見到有人被他搭著肩膀合照，我就會想：「噢，可憐的人。」
我最終辭職。
和我共事的人，沒有一個會刻意「送羊入虎口」，沒有人會願意說：「去做受害人、做這食人魔的獵物、我們要你犧牲。」每個人對他也是膽怯畏縮。
我有沒有為不舉報他而感到罪疚？
但我可以對誰說？警察？
有誰會願意傾聽？
過去也從來沒有人舉報他。
「怪獸」
我只是大公司內的一個小人物，我猜別人也只會取笑我，或是認為這根本沒可能發生。
哈維是令人恐懼的大男人，是一頭怪獸。他控制著電影業，如果當時我說出真相，將永遠當不上演員。
但他的天賦異稟，也令我質疑自己，到底是否我的錯？
或許事實就是如此，我不是那種幹練的女人，可以去玩這種遊戲。
性騷擾令人覺得可恥、尷尬和受辱。我也不想重提舊事，惟有多年來守著這個秘密。
但現在大家都站出來了，我也要發聲。
我希望女性能夠直斥其非，讓別人聽見她們的聲音，揭發這種需要制止的濫權、欺凌行為。
這個秘密多年來也困擾著我。我憤世嫉俗地看待電影業，認為只有某種女人才能夠生存下去，忍受這種事情。
我猜因為我拒絶了他的要求，令我無法踏上演藝之路。
我也不希望走男人所期望的性感誘惑路線，也許這就是我無法更上一層樓的原因。
我在巴士上看報紙時見到哈維的照片也令我感到作嘔，我到現在也很害怕，擔心發聲會傷害我。
我希望當初我能夠警告其他女子，就好像當初我受到警告一樣，避免她們遇上這情況時選擇妥協。
我或許可以阻止別人有同樣的遭遇。