你的器材不支持播放多媒體材料 前員工爆料哈維曾要求替他按摩和擦背。

1988年，22歲的莉薩‧羅絲（Lisa Rose）在倫敦工作，受聘於米拉麥克斯影業。當她開始工作時，有人警告她：「哈維只會包著毛巾應門，會問你需不需要按摩，你要回答不需要，不要理會他。確保和他保持距離。」

好萊塢著名製片人哈維‧韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞風波愈演愈烈，他被多名女星指控過去30年有「不軌行為」，哈維‧韋恩斯否認性侵指控。

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莉薩是其中一個肯走出來的人，並向BBC 用戶原創內容及社會新聞組Georgina Rannard講述她的故事：

當時我剛剛從演藝學校畢業，懷著興奮的心情，走進紙醉金迷的電影界，曾遇到不少向我提供電影方面意見的製作人。

我會參加蘇豪（Soho）的派對，曾出席《聽我細唱》（Hear My Song）和《我不是壞女孩》的放映會，裏頭有很多演員、編劇和導演。

我在米拉麥克斯影業做行政工作，派駐在貝爾塞斯公園（Belsize Park）一座新的頂層公寓，幫忙預訂、接聽電話。我試過為丹尼爾‧戴－劉易斯發送劇本，又試過幫哈維訂協和客機機票。

我遇見他時心中盤算著：「噢，我一定要留下好印象，或許他能讓我當上演員。」

當他到達倫敦時，所有事情都是圍著他轉。他就猶如短暫停留的颶風，每人都會深呼吸一口，知道他幾天后便會離開。

他每次來倫敦開會時，都會在薩伏依酒店（Savoy Hotel）凖備一套度身訂造的西裝，離開時就把它留在衣櫃。那時候我想：「這挺浪費錢的。」

他喜歡把喝掉一半的可樂四處亂擺，他離開入住的酒店房間都會一片狼藉，十分嘔心。

每個人都很緊張和提心吊膽，因為他脾氣暴躁，時常對人大呼大叫。大家對此都避而不談，惟有努力適應。

有一次在酒店，他對著試鏡的人「大爆發」，一邊尖叫、一邊怒罵髒話。幾小時後，他指示我送花給他們深切道歉。

當他開會的時候，我會坐在酒店內，享受酒店的送餐服務，我記得那時候吃著薯條，望向窗外，心想：「這錢真容易賺。」

雖然我對他的名聲早有耳聞，但我仍然選擇在這家公司工作，因為收入高、工時有彈性，算是不錯的工作，但是我也知道有些事情不妥。

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「我可以對誰說？」

每到薩伏依酒店，也知道哈維會在場。

我最終也和他發生了一場風波。

那天，所有人都忙得不可開交，我也在接聽電話和預訂東西，然後他們告訴我：「你今天到薩伏依酒店工作吧。」我聽隨指示，乘坐計程車到酒店。

我與哈維單獨共處一室。他叫我替他擦背和按摩。但我已有所警惕，我拒絶。就是因為曾遭警告，讓我可以知道如何擺脫這個情況。

他怒氣衝衝地說：「其他人都這樣做。」

我立即走到套房，從那兒可以看到門。

當時我被嚇得心跳加速，我心想：「這就是權力所引發的事情，而他則是一個有手握大權的男人。」

他最終沒有碰我，只是說了難聽的說話。

我對朋友透露過這件事情，但沒有人能夠說些甚麼。他們只能尷尬傻笑，有人說：「就是會有這些事情。」

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 英美警方調查韋恩斯涉嫌性侵指控。

每周我都會開一張900鎊的支票給一名女子，她應該是一個編劇，但我知道她不是。

另外又有一名女子，會替哈維保管一本日記，詳細記錄發生過甚麼事情。

當我見到有人進他的房間，或是見到有人被他搭著肩膀合照，我就會想：「噢，可憐的人。」

我最終辭職。

和我共事的人，沒有一個會刻意「送羊入虎口」，沒有人會願意說：「去做受害人、做這食人魔的獵物、我們要你犧牲。」每個人對他也是膽怯畏縮。

我有沒有為不舉報他而感到罪疚？

但我可以對誰說？警察？

有誰會願意傾聽？

過去也從來沒有人舉報他。

圖片版權 Getty Images Image caption 格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow），安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie），卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）、蕾雅·賽杜（Lea Seydoux）、羅讚娜·阿凱特（Rosanna Arquette）米拉·索維諾（Mira Sorvino）（從左至右）都談了與韋恩斯坦的相處經歷。

「怪獸」

我只是大公司內的一個小人物，我猜別人也只會取笑我，或是認為這根本沒可能發生。

哈維是令人恐懼的大男人，是一頭怪獸。他控制著電影業，如果當時我說出真相，將永遠當不上演員。

但他的天賦異稟，也令我質疑自己，到底是否我的錯？

或許事實就是如此，我不是那種幹練的女人，可以去玩這種遊戲。

性騷擾令人覺得可恥、尷尬和受辱。我也不想重提舊事，惟有多年來守著這個秘密。

圖片版權 Lisa Rose Image caption 利薩多年前曾經希望當一位演員。

但現在大家都站出來了，我也要發聲。

我希望女性能夠直斥其非，讓別人聽見她們的聲音，揭發這種需要制止的濫權、欺凌行為。

這個秘密多年來也困擾著我。我憤世嫉俗地看待電影業，認為只有某種女人才能夠生存下去，忍受這種事情。

我猜因為我拒絶了他的要求，令我無法踏上演藝之路。

我也不希望走男人所期望的性感誘惑路線，也許這就是我無法更上一層樓的原因。

我在巴士上看報紙時見到哈維的照片也令我感到作嘔，我到現在也很害怕，擔心發聲會傷害我。

我希望當初我能夠警告其他女子，就好像當初我受到警告一樣，避免她們遇上這情況時選擇妥協。

我或許可以阻止別人有同樣的遭遇。