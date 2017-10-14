圖片版權 Getty Images Image caption 日本的精密製造正面臨更多壓力。

日本產品長期以來都有以誠信為本和質量可靠的好名聲。

但是，神戶鋼鐵公司（Kobe Steel）的假數據醜聞可能會玷污日本製造這一品牌。

上周末神戶鋼鐵承認，偽造了供給波音、尼桑和豐田等200多家公司的材料的質量、強度和耐用性的數據。

該公司本周五（10月13日）表示，涉及的企業數量已經上升到500家。該消息讓神戶鋼鐵本周市值蒸發約18億美元（13億英鎊）。

至少有六家日本公司在近年內承認欺詐和不當行為。為什麼這種情況不斷發生？是否是一個系統性問題?

「抄近道」

專家認為，上世紀90年代以來經濟增長長期放緩是一個主要因素。 這迫使日本企業改變商業模式，但這似乎已損害其品牌。

日本宏觀顧問公司董事總經理兼首席經濟學家太久保卓治（Takuji Okubo）在東京說："大型企業過去常常生活在一個穩定、可預測和不斷增長的市場中，但事情發生了變化，一些公司可能抄了近道。 "

20年前，日本的企業都專注於戰略增長，此後他們認識到經濟將不會再強勁增長，這意味著公司必須集中精力進行重組，降低成本和追求效率。

東京富士通研究所的高級研究員舒爾茨（Martin Schulz）對BBC表示，在這些痛苦的調整過程中，一些公司正努力"適應新的遊戲規則"。

圖片版權 Getty Images Image caption 神戶鋼鐵的社長川崎博也(Hiroya Kawasaki) 就該公司造成的「不可想像的麻煩」致歉。

他說，提高效率的訴求使得管理層極度渴望看到積極結果，有時甚至不惜踩踏質量底線。

舒爾茨補充說，核心員工和管理層的努力已經達到極限，在某些情況下導致了過度勞累和不當行為。

但開拓海外市場以提高利潤的訴求為日本企業特別是其在海外的子公司帶來了其他問題。

經濟學人企業網絡組織（The Economist Corporate Network）北亞總監科爾巴赫（Florian Kohlbacher）表示，有些公司海外市場擴張太快，導致缺乏有足夠豐富經驗的經理來監督運營。

圖片版權 Getty Images Image caption 神戶鋼鐵是日本第三大鋼材製造商。

檢測欺詐

在神戶制鋼不當行為曝光前，日本還發生了尼桑汽車和三菱汽車公司以及汽車安全氣囊製造商高田公司（Takata Corp）的醜聞。高田在質量問題導致16人死亡多人受傷後實施了全球召回，並於今年六月申請破產 。

兩星期前， 尼桑汽車召回了120萬輛汽車 。這些車輛獲得了未經授權的技術人員認證。

電子巨頭東芝公司仍然受到會計醜聞的影響。

儘管有多宗如此高調的案例，但專家認為，質量和合規性在日本還是至關重要。

但他們預測將來會發生更多涉及欺詐和不當行為的醜聞。

科爾巴赫說，這部分是因為互聯網等新技術使得更容易發現錯誤、欺詐和不當行為等問題。而數字化則有助於傳播相關信息和提高透明度。

雖然尚未清楚神戶制鋼的偽造數據是如何被發現的，但舒爾茨表示，"在更加透明的環境中，公司必須早日在錯誤和不正當行為中正本溯源。「

圖片版權 Getty Images Image caption 汽車、火車和飛機製造商正在檢查他們是否使用了不合標的神戶制鋼的材料。

潛在的更多醜聞

隨著一項保護舉報人的法律在2006年生效，更多的欺詐和不當行為浮出水面。

五年後最勁爆的案例來了：奧林巴斯的英國總裁伍德福德（Michael Woodford）成為歷史上爆料自己公司的最高級別人物。

他揭露了14億美元（8.8億英鎊）的會計欺詐醜聞 。這家日本醫療設備公司瞞報了上世紀90年代的投資損失。

科爾巴赫說，自法律生效以來，更多人舉報不法行為。但很難確定有多少人能夠利用這些法律保護來監督公司的不法行為。

日本社會扔在爭論舉報人是否能夠得到充分保護，法律並未規定對通過解僱或推銷員工來懲罰員工的公司給予處罰。

圖片版權 Reuters Image caption 神戶鋼鐵本周五（10月13日）表示，涉及的企業數量已經上升到500家。該消息讓神鋼市值本周蒸發約18億美元（13億英鎊）。

有人認為2009年成立的日本消費者事務局（Consumer Affairs Agency）會提供進一步的保障措施。

該機構是在日本發生了由不合格產品造成幾起意外事件後成立的，這些意外事件包括一起涉及中國餃子的的事件。

亞洲策略顧問公司的基思·亨利（Keith Henry）表示："以前是政府部門處理那些缺陷產品的製造商，但消費者事務局接管了這些責任。"

亨利補充說，新監管制度更多地側重於消費者而不是製造商。

重塑品牌

有些人認為日本企業受到的這種關注可能會產生積極的影響。

舒爾茨說："現在似乎有廣泛的共識，在未來戰略中只注重成本和提高盈利能力是不行的。"

科爾巴赫說，他現在期望"公司仔細審視他們的業務，並確保任何問題在變得嚴重之前得到解決。 "

但是，由於自律並不總有成效，一些人認為應該對那些不符合政府標凖的公司進行更嚴格處罰。

日本宏觀顧問公司董事總經理兼首席經濟學家太久保卓治舉提到了一個最近發生的案例。日本廣告業巨頭電通（Dentsu ）違反勞工條例僅被罰款50萬日元（約4,400美元，約3,321英鎊）。"我認為這其中有一些非常錯誤的事情。"

但太久保卓治不認為在日本出現了系統性問題。他表示，不正當行為的普遍存在是"日本公司自治"的證據，因為公司在報告內部問題，以便處理。

對於想要擺脫欺詐和不當行為的公司，他說："每個公司都應該停止將自己的品牌稱為"日本貨"，他們應該建立自己的品牌。"