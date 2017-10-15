圖片版權 PA Image caption 哈維·韋恩斯坦稍早前已被英國電影和電視藝術學院（BAFTA）暫停會籍。

主辦奧斯卡金像獎（Oscars）的美國電影藝術與科學學會（AMPAS）宣佈驅逐近日被曝光連串性醜聞的好萊塢知名製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）。

AMPAS星期六（10月14日）召開緊急會議後表示，與會董事局成員以「遠超於法定三分之二多數」的表決票數通過驅逐韋恩斯坦的決議。

AMPAS成員包括湯姆·漢克斯（Tom Hanks）和烏比·戈德堡（Whoopi Goldberg）等好萊塢大腕，可行使票選金像獎得主等權力。

韋恩斯坦歷年來獲得超過300項奧斯卡金像獎提名，當中81次獲獎。

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AMPAS如今怎麼辦？

BBC記者勞拉·比克斯（Laura Bicker）發自洛杉磯

學院希望發出一個信息，表明業內傳聞已久的「沙發試鏡」文化（casting couch culture）已成為歷史。

這個行業長久以來被指責營造出一種文化，讓女性覺得接受性剝削是發展事業所要付出的必然代價。學院這次決議成為了整個行業的關鍵時刻。

不過，在投票通過驅逐韋恩斯坦之際，學院實際上攤上了一個問題。

多名業內知情人士說韋恩斯坦只是「冰山一角」，要真如此，學院該怎麼對待其他涉嫌性侵犯的會員？例如是比爾·考斯比（Bill Cosby）和羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski）？

在這裏，許多跟我聊過的人都說：AMPAS不能就此停下腳步。

AMPAS官方怎麼說？

AMPAS是在20多名好萊塢知名女演員雪崩式公開指控韋恩斯坦曾經性騷擾甚至性侵犯她們後，決定召開這次緊急會議。

已曝光的受害人包括格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow，另譯：桂麗芙帕德露）、安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie，另譯：安祖蓮娜祖莉）和艾瑪·湯姆遜（Emma Thompson）等。

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學院在一份官方聲明中說，驅逐韋恩斯坦並未純粹為了「割席」，而是要告訴世人，演藝圈對於性狩獵等職場欺凌行為那種「視而不見的年代」和「可恥的合謀行為」已不復再。

聲明形容韋恩斯坦「不值得同儕尊重」，又說社會容不下有關行為。

稍早前，美國和英國警方分別對性騷擾和性侵指控開展調查。65歲的韋恩斯坦承認有一些不當行為，並為此道歉，但堅稱一切性接觸都是你情我願，否認一切性騷擾、強姦等刑事犯罪行為。

這是AMPAS史上第二次驅逐會員。2004年，演員卡爾麥·卡裏迪（Carmine Caridi）涉嫌將一部電影的保密試片寄給朋友，結果導致電影外洩。他最後被學院開除會籍。

AMPAS驅逐韋恩斯坦後，他不再有權投票選出金像獎提名和得獎者。

好萊塢知名人物得知學院的決定後紛紛表達讚賞，但同時有些人要求學院同時對其他涉嫌性狩獵問題的會員採取類似行動。