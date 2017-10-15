誰「有權」訴說黑人女變性者的故事？

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瑪莎·P·約翰遜（Marsha P Johnson）也許不是個常見的名字，但在網絡世界上，關於誰「能夠」將她的故事搬上熒幕已經引發激烈討論

約翰遜變性為女人，她在1960年代積極地為變性人爭取權益。她最著名的是在1969年紐約市的石牆（Stonewall）暴動中身為主要參與者。許多人將這起在石牆酒吧這間知名同志酒吧爆發的事件視為美國同志運動的開始。

約翰遜的故事是Netflix新的紀錄片的主角，紀錄片導演是大衛·法蘭斯（David France），他是已成名的導演、同志、白人。

但法蘭西不是唯一一位對約翰遜的故事感興趣的人。黑人變性人導演雷娜·戈塞特（Reina Gossett）在社交平台Instagram上聲稱法蘭斯在未經過她的許可下使用了她的研究。法蘭斯強烈否認該指控。

戈塞特的貼文在社交平台上獲得上千個讚並被轉發，引起廣泛討論。許多人認為法蘭斯不應該製作一部關於約翰遜的紀錄片，或至少他應該提及戈塞特為約翰遜的故事所做的貢獻。

瑪莎·P·約翰遜發生了什麼事？

約翰遜在現今受到的關注很小，但在1970年代初，一些LGBT社群試圖與約翰遜及其他變性者、變裝皇后活動者保持距離。

在1992年，約翰遜失蹤。她的屍體在失蹤七天後於哈德遜河（Hudson River）被發現。當時警察稱她是死於自殺，但這項裁決在社群中引起許多爭議，人們認為這是對變性人女性的高度暴力所造成。

戈塞特和法蘭斯從不同的角度來講述瑪莎·P·約翰遜被大幅遺忘的歷史。

戈塞特和導演莎夏·沃爾茲（Sasha Wortzel）一起製作一齣名為《瑪莎生日快樂》的虛構短片，內容是關於石牆暴動發生前的幾個小時內發生的事；法蘭斯的紀錄片《瑪莎·P·約翰遜之死》是根據變性者活動人士維多莉亞·克魯茲（Victoria Cruz）對於約翰遜之死的調查。

但是有些人在社交媒體上表示，法蘭斯應該靠邊站，讓同樣屬於變性者群體的戈塞特來講述約翰遜的故事。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @tams_well When is this community going to actually support black queer creatives and let their movies shine through on these mega platforms? — Tams (@tams_well) 2017年10月7日

不過也有人樂見約翰遜的故事被曾獲奧斯卡提名的導演帶給主流觀眾。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @LizTray Thank you so much for making this doc - I am watching it now, it is wonderful - all that matters is that the story is heard. — Liz Tray (@LizTray) 2017年10月9日

位於華盛頓特區的草根社群「有色人種變性女性」（Trans Women of Color Collective）的創辦人洛德絲·亨特（Lourdes Hunter）形容法蘭斯的紀錄片是「吸引人的」，但認為法蘭斯應該運用他身為已成名導演並且是白人男性的身分，來推動為黑人變性者社群所做的工作。

「黑人女變性者的故事應該由黑人女變性人來講述，」她對BBC trending 說。

亨特並說法蘭斯對戈塞特的電影表達出的支持不夠。

「擁有資源、擁有社會資本與資金的人，他們在運動中的角色應該是善用他們的資源，讓應該把故事說出來的人⋯⋯那些真正活在那樣世界裏的人，提高他們的聲音。

但法蘭斯說，他覺得創作這部紀錄片是為過去他所屬的社群做過的錯誤贖罪。

「對我來說，不回顧，不去看故事中我已知的部分，會讓我感覺和那些想從我們的歷史中抹去他們論述的人連成一氣，」法蘭斯並表示，歷史上重要人物的故事是屬於全人類的。

戈塞特沒有回應BBC trending 的問題，但最近她在自己的原始貼文中回應。

「當法蘭斯的紀錄片吸引大量觀眾，我不禁想到那些在過程中被推到一旁的聲音，」她在一篇寫給青年版《時尚》（Teen Vogue）的文章裏說。

「擁有資源的人已經擁有一個可以說故事的平台，由他們，而不是那些真正活在這狀況裏的少數族群來說故事，這種事太常見了。」女權網站Jezebel刊登了對戈塞特原始貼文的完整辯駁。

法蘭斯的紀錄片在主流媒體獲得正面評價。根據戈塞特，她的影片預計明年首映，但關於誰有權講述瑪莎·P·約翰遜的故事仍在網路上爭論不休。