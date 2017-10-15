如果分手 加泰隆尼亞和西班牙各將失去什麼

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西班牙給加泰隆尼亞（加泰羅尼亞）明確表態的最後通牒期限將至，僵局何去何從有待觀察。但是有一點可以肯定，如果分手，雙方都將有所失。

10月1日加泰隆尼亞舉行獨立公投，西班牙陷入一場憲政危機。

加泰隆尼亞領導人簽署象徵性獨立宣言，但立刻表示「暫緩」實施，爭取與馬德里對話。

隨後，馬德里給出「最後通牒」，要求加泰隆尼亞在五天之內、也就是10月16日之前澄清是否已經宣佈獨立；如果加泰隆尼亞回答「是」，那麼必須在三天之內撤銷獨立聲明。

如果一切無果，西班牙威脅將啟動憲法155條，停止加泰隆尼亞自治。

僵局何去何從還有待觀察。有一點可以肯定，如果分手，雙方都將有所失。

加泰隆尼亞將失去什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 加泰隆尼亞可能失去歐盟、歐元、不少公司

歐盟

有關獨立可能給加泰隆尼亞經濟帶來衝擊的分析大多基於如下假設：她將留在歐盟、至少是歐州單一市場。加泰隆尼亞也是這樣希望的。

但是歐盟已經警告，絶對不會開此先例！如果獨立，加泰隆尼亞必須作為一個新國家重新申請、必須滿足各項條件。這個過程可能將耗時幾年。

和歐盟的關係對加泰隆尼亞非常重要，部分原因是，加泰隆尼亞出口三分之二目的地是歐盟國家。

舉個例子，加泰隆尼亞最著名的出口產品氣泡酒Cava，出口去歐盟的比在整個西班牙賣掉的還要多。

科研領域，加泰隆尼亞也將受影響。脫離歐盟，如何繼續參加歐洲合作項目？如何繼續從歐盟研究基金中受益？

Image caption 加泰隆尼亞氣泡酒Cava出口統計：西班牙（包括加泰隆尼亞）、歐盟國家、非歐盟國家

歐元

加泰隆尼亞政府曾經表示，即使離開歐元區也將繼續使用歐元作貨幣，以確保商業交易的安全、連續性。但是有經濟學家認為這幾乎不可能。

經濟學家預測，市場將不會給加泰隆尼亞這樣的選擇。如果被迫脫離歐元區，加泰隆尼亞發行新貨幣，會不會引發通貨膨脹？新匯率將如何影響出口？

歐洲央行

離開歐元區，加泰隆尼亞將失去歐洲央行這一安全網。金融危機期間，歐洲央行曾救助西班牙。

加泰隆尼亞領導人剛表態將單邊宣佈獨立，加泰隆尼亞兩大銀行Sabadell和Caixabank 就迅速宣佈，要把總部遷到西班牙其他地區。

不過，加泰隆尼亞官方機構「全國過渡諮詢委員會」（CNTA）相信，歐盟將採取行動避免悲觀經濟學家預測的災難性結局，因為這將影響其他成員國。

圖片版權 Getty Images Image caption 加泰隆尼亞還是希望繼續用歐元

經濟

加泰隆尼亞政府說，他們向西班牙國庫上交的稅超過他們獲得的撥款。但是，巴塞羅那管理學院稅務管理教授Albert Sagues說，獨立了並不意味著加泰隆尼亞兜裏馬上多出這筆錢。現在加泰隆尼亞許多公共開支是西班牙承擔的，比如軍隊、社保、退休金。

還有分析預測，單方宣佈獨立將大幅削減加泰隆尼亞的經濟活動，後果可能是失業率上升。西班牙經濟部長警告，獨立後加泰隆尼亞的GDP將縮水25-30%，瑞信（Credit Suisse）預測幅度大約在20%。

但是Sagues認為跌幅不會超過4%，這還是最糟糕的。

公司

如果加泰隆尼亞宣佈獨立，可能會引起西班牙其他地區對其商品、服務的抵制。

在加泰隆尼亞的公司當中許多是跨國公司，離開了歐盟，運作成本可能將增加，屆時或許搬遷至其他地區。事實上，已經有數家公司明確表述如此態度。

西班牙將失去什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙將失去最富有的地區，人均GDP將縮水

最富有的一個地區

西班牙還沒有從嚴重的經濟危機中完全恢復過來，現在失業人數高達400萬（國家統計研究院數字）。如果加泰隆尼亞獨立，西班牙將失去最為富裕的一個地區，2016年加泰隆尼亞GDP創下紀錄：2236億歐元。

少了加泰隆尼亞，西班牙的GDP和人均GDP無疑均將縮水。

加泰隆尼亞向國庫貢獻的歐元位居西班牙各地區之首，這其中，中央政府拿出一部分用於幫助其它貧窮地區。

國際貨幣基金組織擔心，如果西班牙和加泰隆尼亞緊張對峙持續下去，將影響投資、消費信心。

創業和創新

加泰隆尼亞長期投入研發，不少領域在西班牙位居前列。巴塞羅那創新企業位於歐洲排行第五位，領先馬德里。

加泰隆尼亞地區的專利申請也位居西班牙領先地位，根據歐洲專利辦公室的數字，2016年，西班牙547份申請中，35.1%來自加泰隆尼亞，20.6%來自馬德里。

圖片版權 AFP Image caption 加泰隆尼亞核電發電量佔西班牙的40%

基礎設施

加泰隆尼亞如果獨立，西班牙將失去她在地中海的主要港口巴塞羅那。去年，巴塞羅那港吞吐量為4800萬噸。

巴塞羅那也是遊客進出的重要門戶：2016年接待旅客總數400萬。

加泰隆尼亞另外一個重要港口是塔拉戈納（Tarragona），這裏也是西班牙最大的化工基地。

加泰隆尼亞也有許多機場，比如巴塞羅那的El Prat機場，去年接待旅客總數4410萬。

還有，西班牙核電站當中位於加泰隆尼亞的今後怎麼辦？目前加泰隆尼亞核電發電量佔西班牙的40%。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴塞羅那港是地中海重要港口

債務和資產

這也可能是今後談判當中最為棘手的一個問題。

加泰隆尼亞是西班牙負債最多的一個自治區，每7歐元債務中大約5歐元債主是西班牙政府。

除了償還這筆錢，西班牙是不是還會要求（獨立後）的加泰隆尼亞分擔國家債務呢？加泰隆尼亞是否會同意？

文化和旅遊

西班牙是旅遊大國，去年遊客總數高達7530萬，創歷史新高。這其中，22.5%的目的地是加泰隆尼亞。

加泰隆尼亞海岸線長達580公里，沙灘美如天堂，交通十分便利。冬季，比利牛斯山脈也是滑雪愛好者的樂園。

加泰隆尼亞還有豐富的文化遺產。

根據加泰隆尼亞全國過渡委員會，加泰隆尼亞政府可能要求西班牙歸還加泰隆尼亞、或者加泰隆尼亞藝術家創作的文化遺產。現在馬德里博物館當中的部分珍品是否將有新家？