圖片版權 Getty Images Image caption Kim Jong-un's officials described Opposite Number as being "slanderous"

朝鮮黑客入侵一間正製作朝鮮相關電視劇的英國電視製作公司，有關消息近日曝光。

這部電視劇原本由奧斯卡提名人撰寫劇本，目前已經擱置。

2014年8月，英國電視台"第四台"（Channel 4）宣佈有關計劃，並稱這將是「大膽和具挑釁性」的戲劇項目。

這部電視劇名為《對應者》（暫譯，Opposite Number），是講述一個英國核子科學家，在朝鮮被俘虜的故事。

有關電視劇的製作公司Mammoth Screen的電腦後來被攻擊。

製作公司表示，由於無法籌集資金，計劃目前擱置。

圖片版權 Getty Images Image caption 《對應者》的編劇馬特·查曼（Matt Charman） 2015年憑《間諜之橋》（Bridge of Spies） 獲提名奧斯卡最佳原創劇本。

電視劇細節首度曝光後，朝鮮官方表達憤怒，形容情節是「中傷性的鬧劇」，呼籲英國政府禁制劇集，避免傷害兩國關係。

抗議之外，朝鮮更入侵電視製作公司的電腦。

這個事故最先由美國的《紐約時報》報道，指第四台是主要目標，但BBC得悉被黑客入侵的其實是製作公司「猛獁銀屏」（Mammoth Screen）。

這宗網絡攻擊據稱並沒有帶來任何損失，但朝鮮黑客有能力入侵英國企業電腦網絡系統，引起廣泛警號。

「朝鮮火燒眉毛般跑來跑去。」有其他電視台高管對BBC如此形容現在關注的程度。

英國情報部門亦留意到有關網絡攻擊。

索尼影業在2014年11月亦遭受到重大網絡攻擊，一個自稱「和平守護者」的組織承認責任，但美國指控朝鮮是幕後黑手。兩宗事故合起來加劇了外界的關注。

當時索尼影業計劃推出一部講述朝鮮領袖被刺殺的電影《採訪》（The Interview，亦譯作《刺殺金正恩》或《名嘴出任務》），索尼電腦網絡遭受攻擊相信是朝鮮因為這部電影作出報復。

索尼當時稱，電郵遭黑客攻擊並公開，大部分電腦網絡遭破壞。部分戲院擔心受威脅而沒有上映有關電影，當時電影公司決定在網絡平台播放。（香港、台灣的戲院均有上映，中國大陸則以「避免外交爭議」為由禁播。）

你可能有興趣瀏覽涉及朝鮮網絡攻擊的新聞：

圖片版權 Getty Images Image caption Sony pulled The Interview from US cinemas after it was hacked

當時事件亦引來時任總統奧巴馬領導的政府強烈反彈，導致美國加強對朝鮮的制裁。

今次英國公司被黑客攻擊，受影響程度與索尼影業有分別，注意到事件的英國政府，並沒有作出與相應的投訴。

在英國，《對應者》已經擱置，這部電視劇原本是第四台新成立的國際戲劇分部第二部外判電視劇。

「猛獁銀屏」和它的發行伙伴ITV環球娛樂製片廠（ITV Studios Global Entertainment）當時表示，嘗試尋找國際合作伙伴，但2015年收購了「猛獁銀屏」的ITV環球娛樂發言人2月時對BBC表示，因為未有第三方資金，有關製作沒有進展。

多個涉事單位均不評論，無法籌集資金的原因是否與網絡攻擊有關。

朝鮮的網絡威脅未有停止，其黑客亦證明自己愈來愈具侵略性和熟手，可以入侵韓國的銀行盜錢及媒體。

英國官員亦相信朝鮮有份參與5月影響全球的WannaCry勒索軟件事件，當時英國國民健康服務（NHS）大受影響，但英國政府未有對這起事件作出沒有官方回應。

今次英國電視製作公司遭網絡攻擊的事故，再度引起外界關注朝鮮網絡攻擊能力的水平，以及英國政府及公司會如何在危機發生後作出應對。