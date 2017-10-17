圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮領導人金正恩

朝鮮周一（10月16日）在聯合國發表聲明警告其他國家，不要加入美國打擊朝鮮的軍事行動，就可免於遭到報復。

據路透社報道，該警告出現在朝鮮常駐聯合國副代表金利龍（Kim In Ryong）為聯合國大會委員會一次討論凖備的演講稿中，該會議主要是關於核武器，然而金利龍並沒有讀出這一部分。

金利龍凖備的演講稿稱：「只要不參與美國打擊朝鮮的軍事行動，我們不會使用或威脅使用核武器來打擊任何其他國家。」

「整個美國本土都在我們的射程之內，如果美國敢侵犯我們一寸神聖領土，在世界上的任何地方都逃不過我們的嚴厲懲罰，」 聲明稱。

平壤進行了一系列的武器測試，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩近日也有許多充滿火藥味的交流，美朝關係十分緊張。

聯合國安理會已經一致同意就朝鮮自2006年開始的核與彈道導彈項目加強制裁。

金利龍在周一確實在聯合國大會委員會上說：「除非美國徹底改變敵對政策和核威脅，否則我們在任何情況下都永遠不會就核武器和彈道火箭進行談判。」

法新社報道，金利龍在會上還指朝鮮半島的局勢已經到了危急時刻，核戰爭可能隨時爆發。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮常駐聯合國副代表金利龍

美國副國務卿約翰·沙利文（John J. Sullivan）周二（17日）表示，美國並未最終排除與朝鮮直接對話的可能。

「我們的重點是通過外交解決朝鮮的問題，但是如果外交失敗，我們也必須與我們的盟友——日本、韓國及其他國家作最壞的打算。」

據共同社報道，日本副首相麻生太郎（Taro Aso）與美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）周一譴責朝鮮發展核武器和彈道導彈。

彭斯說，美國將會持續與日本和美國其他盟友合作，「進一步孤立金家政權」，他指的是金正恩領導的朝鮮政府。

「美國將繼續用盡全力向平壤政權施壓，因為我們希望通過外交和經濟手段和平解決，並且實現朝鮮半島無核化這個一直追求的目標，」彭斯說。

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）周日（15日）稱，特朗普希望避免戰爭，即使特朗普在推特上說，蒂勒森努力用外交途徑解決問題是在「浪費他的時間」。

「他並不是在尋求戰爭，」蒂勒森對美國有線新聞網（CNN）說， 並稱努力將會持續到第一顆炸彈投下時。

圖片版權 AFP Image caption 金利龍指朝鮮半島的局勢已經到了危急時刻，核戰爭可能隨時爆發

周一，美國與韓國開始了為期10天的海上聯合軍演，顯示打擊朝鮮的武力，參與的有一艘美國航空母艦以及兩艘美國驅逐艦。

中國外交部發言人陸慷在周一的例行記者會上就軍演回應說，半島局勢處於非常敏感和高度緊張的狀態，「我們希望所有有關各方都能夠保持克制，推動當前局勢朝著緩和及有利於恢復對話的方向發展，而不是相反。」