圖片版權 PA Image caption 英國情報機構GCHQ（政府通信總部，Government Communications Headquarters）將在本周向法庭提供自己的意見。

英國一家法院收到了關於英國情報機構收集公民社交媒體及醫療數據的指控。

作為起訴方的隱私國際（Privacy International）透露出一些細節，讓人關注大規模數據收集行為的合法性問題。

隱私國際表示，其中一個關注點是，這些信息可能被分享給外國政府和一些商業伙伴。

該機構對英國政府的信息監控行為進行了關注，但也難以知曉哪些敏感信息被向外分享。

社交媒體臉書（Facebook）曾表示，它從未讓任何政府獲取用戶資料。

這場耗時良久的訴訟由隱私國際發起。2015年3月，英國情報機構被曝光不僅在收集特定目標嫌疑人的數據，還在收集普通民眾的數據。

這些細節被一份來自情報及安全委員會的報告曝光。報告稱名叫BPDs（bulk personal datasets）的數據庫裏有上百萬份數據記錄。

圖片版權 Reuters Image caption 一名男子參加在拉斯維加斯舉行的黑客大賽。有指控稱政府擁有公民社交媒體信息的數據庫，甚至有可能把這些信息和外國政府分享。

此案已被提交給英國特別司法機構"權力調查法庭"（Investigatory Powers Tribunal）。該法庭設立的初衷正是處理對於數據監控的投訴。

隱私國際表示，該案是此類數據收集爭議首次進入公眾視野，儘管目前這些數據的收集渠道尚不清楚。

"我們並不知道這些數據是被截取還是來自一些公司，"隱私國際律師格拉漢姆•伍德對BBC表示。

Facebook已經表示沒有提供任何後門，而且它還對每起來自政府的調用數據的要求進行了監控。

社交媒體「推特」（Twitter）2016年也表示，它禁止開發人員使用相關公眾信息界面，禁止任何機構將推特的數據庫用於監控目的。

該案涉及的最大一個曝料是，一些私人合同商擁有數據收集機構的管理員權限。

圖片版權 Reuters Image caption 一家人權團體在國際黑客大賽上用朝鮮領導人金正恩形像製作了一面展示牆，名叫「自由存儲」。政府通過社交媒體收集公民個人數據在歐盟引發了爭議。

負責監管英國監控機構的權力調查專員辦公室（IPCO）稱，對這些私人合同商的角色感到擔憂。

它表示，沒有安保措施能夠防止第三方公司濫用這些數據。

格拉漢姆•伍德說，"在法庭聽證前，我們知道不僅對於這些敏感數據缺乏保護，政府還擁有公民社交媒體信息的數據庫，甚至有可能把這些信息和外國政府分享，"

"這種行為帶來的風險很明顯。對於權力調查專員辦公室緊急介入此事並且有望在近期公布報告，我們感到高興。"